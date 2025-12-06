https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/chysta-se-nejvetsi-zemedelsky-protest-v-bruselu-za-dekady.prijedou-tisice-zemedelcu-vcetne-ceskych
Chystá se největší zemědělský protest v Bruselu za dekády. Přijedou tisíce zemědělců včetně českých

6.12.2025 05:26 | PRAHA (Ekolist.cz) | Barbora Pánková
Tisíce zemědělců vyrazí 18. prosince do ulic Bruselu, aby znovu důrazně vyjádřili nesouhlas s reformou zemědělské politiky Evropské unie a s plánovanými škrty v agrárním rozpočtu po roce 2027. Jen z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska dorazí vyšší stovky účastníků. Podporu protestu vyjádřili 4. a 5. prosince v Tatranské Lomnici představitelé zemědělských nevládních organizací těchto zemí, kteří považují plánované změny za vážnou hrozbu pro zajištění kvalitních a cenově dostupných potravin v Evropě. Společné požadavky shrnuli v Tatranské deklaraci.
 
Po letošních protestech po celé České republice, na česko-slovenské hranici v Hodoníně–Holíči 27. února a také 16. července v Bruselu či 21. října ve Štrasburku se chystá další masivní akce. Navazuje na velké demonstrace evropských farmářů z devadesátých let. Podle organizátorů z evropské zemědělské organizace COPA-COGECA dorazí do Bruselu přibližně deset tisíc zemědělců a stovky kusů těžké zemědělské techniky. Protest začne kolem 12. hodiny a povede centrem města až k Evropskému parlamentu, kde má skončit zhruba v 16 hodin.

Zemědělci dlouhodobě upozorňují na to, že po roce 2027 mají být výdaje na zemědělství sníženy o 50 procent po započtení inflace. Znamenalo by to zásadní pokles prostředků na plnění cílů Společné zemědělské politiky, zatímco environmentální i další požadavky mají zůstat stejně náročné jako dnes. Výrobní náklady by tak vzrostly, což by se nevyhnutelně promítlo do cen potravin. Dalším problémem je podle zemědělců rostoucí dovoz ze třetích zemí, podporovaný obchodními dohodami typu EU-Mercosur, který vytváří nerovné konkurenční podmínky.

Agrární komora ČR, Slovenská zemědělská a potravinářská komora, polská Národní rada zemědělských komor a maďarská Národní agrární komora reformu v současné podobě odmítají. Požadují silný zemědělský rozpočet a zachování dvoupilířové struktury rozdělující podpory na investice a přímé platby vázané na plochu či počet hospodářských zvířat.

„Požadujeme jasný a silný rozpočet, bez kterého se evropské zemědělství jednoduše neobejde. Chceme dál stavět na dvoupilířové struktuře a odmítáme návrh Evropské komise na rozšíření národního kofinancování v prvním pilíři. Takový krok by jen rozpoutal závody národních rozpočtů a ve výsledku pohřbil společný charakter evropské zemědělské politiky. Naše priority už podpořila řada vlád včetně té české a nyní musíme přesvědčit i evropské úředníky, kteří jsou bohužel často od reálné praxe v terénu odtržení. Čeští zemědělci se proto připojí k mezinárodnímu protestu v Bruselu – chceme dát jasně najevo, že za svými oprávněnými zájmy budeme stát,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal, který je zároveň viceprezidentem COPA.

„Evropská zemědělská politika by měla ctít právo žít a nechat žít. Je nepřijatelné, aby byly zemědělcům kladeny další překážky pro hospodaření ve prospěch jiných oborů. Budu rád, když dojde k modifikaci návrhů, ale měli bychom požadovat, aby byly návrhy Evropské komise staženy a aby nová evropská agrární politika vznikla od základu – tentokrát ne za zavřenými dveřmi úředníků,“ řekl předseda Slovenské zemědělské a potravinářské komory Andrej Gajdoš.

V Tatranské deklaraci se na společném postupu shodlo vedení rozhodujících agrárních organizací Visegrádské skupiny. Jejich zástupci zároveň podpořili protest v Bruselu 18. prosince, konaný v den jednání Rady Evropské unie. Ze střední Evropy se podle organizátorů chystají vyšší stovky účastníků – dorazí v autech, autobusech i letecky. Protest podpořil také slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Richard Takáč. Podle něj je nezbytné přesvědčit Evropskou komisi, že její návrhy jsou pro celý agrární sektor škodlivé. Podobně se vyjádřil i prezident rakouské Agrární komory LKÖ Nikolaus Berlakovich, rovněž viceprezident COPA. Také rakouští zemědělci se protestu zúčastní.

Jednání v Tatranské Lomnici se kromě budoucnosti Společné zemědělské politiky EU a mezinárodního obchodu s komoditami věnovalo také aktuální tržní situaci v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Rakousku.

Barbora Pánková
Tisková mluvčí Agrární komory České republiky.
