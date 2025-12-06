https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/agrarne-potravinarske-komory-tatranska-deklarace-o-budoucim-vyvoji-spolecne-zemedelske-politiky-evropske-unie
Agrárně-potravinářské komory: Tatranská deklarace o budoucím vývoji Společné zemědělské politiky Evropské unie

6.12.2025 | Agrárně-potravinářské komory |
Diskuse: 1
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | Matt Seymour / Unsplash
Zemědělství a výroba potravin v Evropské unii jsou pod obrovským globalizačním tlakem mezinárodního obchodu, stále dražších energií a dalších vstupů a rostoucího dopadu změny klimatu, kterému musí své podniky přizpůsobovat.
 
Evropská komise během tohoto složitého období v červenci 2025 zveřejnila legislativní návrhy víceletého finančního rámce a Společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2028–2034, které byly pro zemědělce naprosto nepřijatelné. Tyto návrhy, které drasticky snižují rozpočet vyčleněný na zemědělství o více než 20 % bez zohlednění inflace, oslabují vliv zemědělců a potravinářů na rozhodovací proces v Bruselu a ponechávají významnou část kompetencí, včetně financování, na národní úrovni, čímž ve skutečnosti ruší Společnou zemědělskou politiku v její stávající podobě, jak ji známe od roku 1962. Současně je nezbytné, aby zemědělství a potravinářství, jakožto strategická a provázaná odvětví uvedená společně ve Vizi pro zemědělství a potraviny, byla zahrnuta buď ve své oddělené podobě Společné zemědělské politiky a jejího rozpočtu, nebo jako nedílná součást případného Jednotného fondu společně se zemědělstvím.

My, zástupci agrárně-potravinářských komor Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska, budeme při přípravě nové SZP 2028–2034 prosazovat následující priority, které odrážejí potřeby a požadavky našich zemědělců:

a) Adekvátní rozpočet SZP.

b) Zachování společné povahy SZP.

c) Nastavení jednotlivých intervencí SZP tak, aby dostatečně podporovaly příjmy zemědělců, umožňovaly jim investovat a zajišťovaly potravinovou suverenitu EU.

d) Zachování vlivu zemědělských odborníků v procesu přípravy a administrace SZP na národní i unijní úrovni.

A proto:

Nesouhlasíme s drastickým snížením rozpočtu SZP navzdory výraznému navýšení víceletého finančního rámce – zejména v těchto nejistých časech musí být podpora zemědělství a výroby potravin a zachování potravinové suverenity jednou z nejvyšších priorit EU. Zemědělci nemohou dělat stále více s neustále klesající finanční podporou.

Žádáme výrazné navýšení zemědělského rozpočtu v rámci víceletého finančního rámce na období 2028–2034, alespoň na úroveň let 2021–2027, a každoroční navýšení o inflaci. Nesouhlasíme s návrhem degresivity podpor příjmů na plochu začínající na 20 000 EUR – degresivita nastavená na této úrovni bude mít negativní ekonomický dopad a dopad na zaměstnanost nejen pro největší zemědělské podniky.

Žádáme, aby rozhodnutí o zavedení a nastavení degresivity a zastropování podpor příjmů na plochu bylo ponecháno na uvážení členských států, které by posoudily nezbytnost tohoto kroku s ohledem na strukturu zemědělských podniků v daném členském státě či regionu.

Žádáme umožnit, dle rozhodnutí členského státu, zohlednění nákladů na pracovní sílu (mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců nebo jiné ukazatele produkce) či zastropování této platby pro všechny podniky pod kontrolou jedné právnické nebo fyzické osoby – zemědělské podniky pod kontrolou jednoho konečného beneficienta fungují jako samostatné ekonomické jednotky, často hospodaří v odlišných půdně-klimatických podmínkách a jsou často geograficky vzdálené.

Nesouhlasíme s dalším uplatňováním sociální podmíněnosti, která ukládá zemědělcům dvojí sankce.

Nesouhlasíme s tím, aby zemědělci, kteří dosáhnou důchodového věku a pobírají starobní důchod, již neměli nárok na podporu příjmů na plochu – toto opatření nevnímáme jako motivaci k předání hospodářství mladšímu zemědělci.

Žádáme zavedení nejen podpůrného mechanismu pro předávání zemědělských podniků mladším zájemcům, ale také podporu zaměstnanosti v zemědělských podnicích.

Nesouhlasíme s renacionalizací SZP – přenesením rozhodovacích pravomocí na členské státy a umožněním téměř neomezené flexibility v národním spolufinancování a jeho uplatnění na intervence, které jsou v současnosti plně financovány z rozpočtu EU. To vytvoří dvourychlostní SZP, která dále naruší její společný charakter a jistě naruší jednotu zemědělců napříč Evropou.

Nesouhlasíme s rozpuštěním části intervencí v Jednotném fondu, kde budeme na národní úrovni soutěžit o finanční prostředky s jinými ministerstvy.

Žádáme, aby zemědělství a výroba potravin byly vždy zahrnuty společně v budoucích podpůrných mechanismech, ať už ve formě samostatné SZP, nebo jako nedílná součást případného Jednotného fondu či Národního a regionálního partnerského plánu.

Proto žádáme zachování osvědčené dvoupilířové struktury SZP a její vyčlenění z Jednotného fondu a stanovení stropu národního spolufinancování pro všechny intervence.

Opakovaně žádáme, aby se Evropská komise zdržela zveřejňování zásadních legislativních návrhů, které ovlivní život milionů zemědělců v následujících letech, bez důkladné přípravy a předchozí komunikace se zemědělci a potravináři a bez toho, aby byla připravena a předložena komplexní dopadová studie k veřejné diskusi.

Nesouhlasíme s oslabením konzultačního procesu a rozhodovacího vlivu zemědělských odborníků při přípravě a administraci SZP na úrovni Rady, Evropského parlamentu a na národní úrovni.

Proto žádáme, aby rozhodovací pravomoci pro řízení a provádění SZP zůstaly příslušným ministerstvům a aby byly zachovány rozhodovací pravomoci Rady a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu.

Žádáme skutečné zjednodušení implementace podpůrných mechanismů SZP a odmítáme návrhy, které přes deklarované zjednodušení dosahují pravého opaku. Zatěžují nejen zemědělce, ale i národní orgány, což může ohrozit proces schvalování Národních a regionálních partnerských plánů.

Abychom mohli zodpovědně reformovat SZP ve všech jejích souvislostech, vyzýváme k intenzivnímu dialogu s těmi, kteří svojí každodenní tvrdou prací a za každého počasí zásobují občany EU kvalitními a prozatím dostupnými potravinami.

Vyzýváme Evropskou komisi, aby v těchto těžkých časech a vzhledem ke všem výše uvedeným rizikům neuzavírala obchodní dohody se třetími zeměmi, které by dále oslabily a ohrozily evropské zemědělce a potravináře, a aby ze zemědělství a potravin nečinila obchodní nástroje pro získávání exportních příležitostí pro jiná odvětví – bezpečnost a dostupnost potravin nejsou samozřejmost, potraviny nejsou šroub ani čip!

Dále se shodujeme, že dovoz ze třetích zemí může představovat vážná tržní rizika pro evropské zemědělce a může vyvolávat obavy o bezpečnost potravin pro evropské spotřebitele.

Abychom podpořili tato stanoviska, která odrážejí názory zemědělců nejen z regionu V4, zúčastníme se celoevropského zemědělského protestu organizovaného COPA-COGECA v Bruselu dne 18. prosince 2025.

Deklaraci přijali zástupci agrárně-potravinářských komor z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Agrárně-potravinářské komory

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

6.12.2025 05:50
zemědělství jer v technickém bankrotu permanentně. Je to černá díra na dotace.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

