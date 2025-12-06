Agrárně-potravinářské komory: Tatranská deklarace o budoucím vývoji Společné zemědělské politiky Evropské unie
My, zástupci agrárně-potravinářských komor Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska, budeme při přípravě nové SZP 2028–2034 prosazovat následující priority, které odrážejí potřeby a požadavky našich zemědělců:
a) Adekvátní rozpočet SZP.
b) Zachování společné povahy SZP.
c) Nastavení jednotlivých intervencí SZP tak, aby dostatečně podporovaly příjmy zemědělců, umožňovaly jim investovat a zajišťovaly potravinovou suverenitu EU.
d) Zachování vlivu zemědělských odborníků v procesu přípravy a administrace SZP na národní i unijní úrovni.
A proto:
Nesouhlasíme s drastickým snížením rozpočtu SZP navzdory výraznému navýšení víceletého finančního rámce – zejména v těchto nejistých časech musí být podpora zemědělství a výroby potravin a zachování potravinové suverenity jednou z nejvyšších priorit EU. Zemědělci nemohou dělat stále více s neustále klesající finanční podporou.
Žádáme výrazné navýšení zemědělského rozpočtu v rámci víceletého finančního rámce na období 2028–2034, alespoň na úroveň let 2021–2027, a každoroční navýšení o inflaci. Nesouhlasíme s návrhem degresivity podpor příjmů na plochu začínající na 20 000 EUR – degresivita nastavená na této úrovni bude mít negativní ekonomický dopad a dopad na zaměstnanost nejen pro největší zemědělské podniky.
Žádáme, aby rozhodnutí o zavedení a nastavení degresivity a zastropování podpor příjmů na plochu bylo ponecháno na uvážení členských států, které by posoudily nezbytnost tohoto kroku s ohledem na strukturu zemědělských podniků v daném členském státě či regionu.
Žádáme umožnit, dle rozhodnutí členského státu, zohlednění nákladů na pracovní sílu (mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců nebo jiné ukazatele produkce) či zastropování této platby pro všechny podniky pod kontrolou jedné právnické nebo fyzické osoby – zemědělské podniky pod kontrolou jednoho konečného beneficienta fungují jako samostatné ekonomické jednotky, často hospodaří v odlišných půdně-klimatických podmínkách a jsou často geograficky vzdálené.
Nesouhlasíme s dalším uplatňováním sociální podmíněnosti, která ukládá zemědělcům dvojí sankce.
Nesouhlasíme s tím, aby zemědělci, kteří dosáhnou důchodového věku a pobírají starobní důchod, již neměli nárok na podporu příjmů na plochu – toto opatření nevnímáme jako motivaci k předání hospodářství mladšímu zemědělci.
Žádáme zavedení nejen podpůrného mechanismu pro předávání zemědělských podniků mladším zájemcům, ale také podporu zaměstnanosti v zemědělských podnicích.
Nesouhlasíme s renacionalizací SZP – přenesením rozhodovacích pravomocí na členské státy a umožněním téměř neomezené flexibility v národním spolufinancování a jeho uplatnění na intervence, které jsou v současnosti plně financovány z rozpočtu EU. To vytvoří dvourychlostní SZP, která dále naruší její společný charakter a jistě naruší jednotu zemědělců napříč Evropou.
Nesouhlasíme s rozpuštěním části intervencí v Jednotném fondu, kde budeme na národní úrovni soutěžit o finanční prostředky s jinými ministerstvy.
Žádáme, aby zemědělství a výroba potravin byly vždy zahrnuty společně v budoucích podpůrných mechanismech, ať už ve formě samostatné SZP, nebo jako nedílná součást případného Jednotného fondu či Národního a regionálního partnerského plánu.
Proto žádáme zachování osvědčené dvoupilířové struktury SZP a její vyčlenění z Jednotného fondu a stanovení stropu národního spolufinancování pro všechny intervence.
Opakovaně žádáme, aby se Evropská komise zdržela zveřejňování zásadních legislativních návrhů, které ovlivní život milionů zemědělců v následujících letech, bez důkladné přípravy a předchozí komunikace se zemědělci a potravináři a bez toho, aby byla připravena a předložena komplexní dopadová studie k veřejné diskusi.
Nesouhlasíme s oslabením konzultačního procesu a rozhodovacího vlivu zemědělských odborníků při přípravě a administraci SZP na úrovni Rady, Evropského parlamentu a na národní úrovni.
Proto žádáme, aby rozhodovací pravomoci pro řízení a provádění SZP zůstaly příslušným ministerstvům a aby byly zachovány rozhodovací pravomoci Rady a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu.
Žádáme skutečné zjednodušení implementace podpůrných mechanismů SZP a odmítáme návrhy, které přes deklarované zjednodušení dosahují pravého opaku. Zatěžují nejen zemědělce, ale i národní orgány, což může ohrozit proces schvalování Národních a regionálních partnerských plánů.
Abychom mohli zodpovědně reformovat SZP ve všech jejích souvislostech, vyzýváme k intenzivnímu dialogu s těmi, kteří svojí každodenní tvrdou prací a za každého počasí zásobují občany EU kvalitními a prozatím dostupnými potravinami.
Vyzýváme Evropskou komisi, aby v těchto těžkých časech a vzhledem ke všem výše uvedeným rizikům neuzavírala obchodní dohody se třetími zeměmi, které by dále oslabily a ohrozily evropské zemědělce a potravináře, a aby ze zemědělství a potravin nečinila obchodní nástroje pro získávání exportních příležitostí pro jiná odvětví – bezpečnost a dostupnost potravin nejsou samozřejmost, potraviny nejsou šroub ani čip!
Dále se shodujeme, že dovoz ze třetích zemí může představovat vážná tržní rizika pro evropské zemědělce a může vyvolávat obavy o bezpečnost potravin pro evropské spotřebitele.
Abychom podpořili tato stanoviska, která odrážejí názory zemědělců nejen z regionu V4, zúčastníme se celoevropského zemědělského protestu organizovaného COPA-COGECA v Bruselu dne 18. prosince 2025.
Deklaraci přijali zástupci agrárně-potravinářských komor z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.
