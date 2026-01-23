https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/kurovec-dikobrazi-tygri-i-vcely.vedci-se-v-novem-projektu-zameri-na-to-jak-klimaticka-zmena-ovlivnuje-vztahy-mezi-lidmi-a
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kůrovec, dikobrazi, tygři i včely. Vědci se v novém projektu zaměří na to, jak klimatická změna ovlivňuje vztahy mezi lidmi a divokou přírodou

23.1.2026 05:27 | PRAHA (Ekolist.cz) | Etnologický ústav AV ČR, red.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Gilles San Martin / Flickr
Klimatická změna s sebou přináší i nenápadné dopady na náš běžný život. Míchá například kartami vztahů mezi lidmi a divokou přírodou. Právě na proměňující se vztahy lidí a zvířat v čase měnícího se podnebí se zaměřuje nový projekt Etnologického ústavu Akademie věd ČR, který podpořila Evropská výzkumná rada (ERC) prestižní grantem.
 
Vědecký tým složený z antropologů a ekologů se zaměří na čtyři regiony, ve kterých jsou změny v pohybu zvířat způsobené klimatem zvlášť zřetelné a kde na ně lidé musí výrazně reagovat - na Aljašku, Alpy, Itálii a Indii.

Na západním pobřeží Aljašky budou vědci sledovat lišky a mrože, v Alpách kůrovce a kozorožce alpské, na venkově jižní Itálie dikobrazy a ptáky orebice horské, v sundarbanských mangrovech v Indii je budou zajímat bengálští tygři a divoké včely obrovské.

Polovina sledovaných živočichů hledá kvůli měnícímu se podnebí místa s vhodnějšími podmínkami k přežití. Do regionů zároveň přicházejí nové druhy, a místo se tak výrazně mění – z pohledu biodiverzity i z pohledu lidí a dalších živočichů, kteří v oblasti žijí.

„To, že v jedné lokalitě ‚odchozí‘ nahrazují ‚vetřelci‘, může vyústit v harmonické ekosystémy, ale víme, že častěji se rovnováha naruší,“ říká Deborah Nadal, antropoložka specializující se na vztahy mezi zvířaty a lidmi, včetně nemocí přenášených mezi lidmi a zvířaty.

„Chceme pochopit, jak lidé přizpůsobují svůj každodenní život příchodu nových zvířat nebo úbytku těch původních. Jak se mění lov, pastevectví, lesnictví nebo bezpečnost lidí i zvěře v krajině. A jestli se vůbec dá najít rovnováha mezi potřebami lidí a ostatních druhů, když se klima stále rychleji mění,“ popisuje Deborah Nadal.

Do projektu mohou přispět i místní lidé v tzv. občanské vědě. Vědci zvou ke spolupráci například houbaře, sběrače medu a lovce, kteří mohou přispět záběry z videopastí, fotografiemi nebo záznamy o pozorovaných změnách v chování zvířat ve svém okolí.

Projekt INVANISH začne na podzim 2026 a potrvá pět let. Pro Etnologický ústav AV ČR jde už o čtvrtý ERC grant, což je vzhledem k velikosti ústavu podle českých vědců naprosto unikátní. Granty Evropské výzkumné rady (ERC) jsou nejprestižnější evropskou účelovou podporou pro nejnadějnější vědecké projekty. Consolidator grant je specificky určený vědcům s malým výzkumným týmem nebo programem.

reklama
 
Etnologický ústav AV ČR, red.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Les v jihovýchodní Číně. Foto: Nela Altmanová Botanický ústav AV ČR Stromy jako kronika klimatu. Letokruhy odhalují extrémní srážky tropických cyklón v minulosti Muž a žena před mapou oteplujícího se světa Foto: Depositphotos Rok 2025 byl třetím nejteplejším v historii měření, uvedla služba Copernicus Pomoc vyčerpané seniorce Foto: Depositphotos Klimatická změna ovlivňuje zdraví, uvedly v průzkumu dvě třetiny lidí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist