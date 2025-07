Recyklací proti válce? Dobrovolníci vozí na Ukrajinu použitá okna

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukáš Pokorný / Lukáš Pokorný / Okna pro Ukrajinu Dostavba chybějící stěny a nové okno z Česka. Posad-Pokrovske.

Lidem ve válkou zmítaných městech Ukrajiny pomáhá specifická iniciativa. Vyhledává a do země z Česka přiváží zánovní okna, která by jinak mířila k likvidaci. Díky jejich opětovnému využití na Ukrajině pomáhá nejen obnově země, ale také snižuje ekologickou stopu, kterou by znamenala výroba nových.Začalo to v lednu 2023, kdy autor iniciativy Lukáš Pokorný procházel okolo právě opravované administrační budovy a viděl hromady oken určených k vyhození.

„Všiml jsem si, že se takřka nová, nepoškozená okna povalují opřená o strom vedle stavby a nedalo mi nezačít pátrat po jejich osudu,“ popisuje Pokorný.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukáš Pokorný / Lukáš Pokorný / Okna pro Ukrajinu Dárci oken.

Pak už šlo všechno rychle: domluva s majitelem budovy, stavitelem, zajištění dočasného skladu. Odvoz oken pak zajistila organizace Koridor UA.

Z původně jednorázové akce se ale brzy stala trvalá iniciativa. První generaci oken totiž majitelé budov mění, aby splňovali nové standardy energetických úspor budov a Lukáš Pokorný díky první zkušenosti zjistil, kolik podobných zdrojů pro pomoc na Ukrajinu může najít.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukáš Pokorný / Lukáš Pokorný / Okna pro Ukrajinu Válkou postižená stavba ve vesnici Posad-Pokrovske.

Jeho projekt Okna pro Ukrajinu přichází s jednoduchým a ekologickým řešením: použít okna, která v Česku zbytečně končí na skládkách. Právě nyní se zabývá transportem vyřazených oken darovaných městem Mimoň. Okna čekají na přepravu do válkou postiženého Záporoží, kde pomohou při opravách nemocnic, škol a rodinných domů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukáš Pokorný / Lukáš Pokorný / Okna pro Ukrajinu Opraveno.

„Ekologický rozměr je jasný – každé okno, které by skončilo na skládce, teď dostane druhý život. A tím pomůže přímo lidem, kteří jsou válkou nejvíce zasažení,“ říká koordinátor iniciativy.

Převoz 250 oken na Ukrajinu však vyžaduje nemalé náklady – pronájem kamionů, pohonné hmoty a odměny řidičům. Proto projekt Okna pro Ukrajinu spustil sbírku na portálu Darujme.cz.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukáš Pokorný / Lukáš Pokorný / Okna pro Ukrajinu Nová okna.

„Bez pomoci dárců nebude možné okna včas dovézt tam, kde jsou teď nejvíce potřeba,“ zdůrazňuje Lukáš Pokorný.

Pomoc projektu není podle něj jen humanitární gesto, ale také ekologická odpovědnost vůči planetě. Dovést na Ukrajinu 150 oken vyprodukuje sice podle jeho výpočtů zhruba 2,5 tuny CO2, likvidace stejného počtu oken ale 2,8 tuny CO2 a výroba nových, s obdobnými parametry dokonce 10 – 20 tun CO2.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukáš Pokorný / Lukáš Pokorný / Okna pro Ukrajinu Nová okna a dveře.

Znovuvyužitím oken se snižuje odpad, šetří zdroje a především se pomáhá lidem, kteří bojují s každodenními následky války.

Chcete-li podpořit tento smysluplný ekologický i humanitární projekt, připojte se svým darem ještě dnes přes stránku Darujme.cz.

