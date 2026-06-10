https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/studie-greenpeace-odhalila-mikroplasty-v-detske-vyzive-prodavane-v-plastovych-kapsickach
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Studie Greenpeace odhalila mikroplasty v dětské výživě prodávané v plastových kapsičkách

10.6.2026 00:24 | PRAHA (Ekolist.cz) | Kristina Figueroa
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Zdroj | Depositphotos
Nový výzkum zadaný organizací Greenpeace International odhalil přítomnost mikroplastů v dětské výživě prodávané dvěma největšími potravinářskými společnostmi světa – Nestlé a Danone. Některé zkoumané výrobky se prodávají i v Česku.
 
Zpráva „Tiny Plastics, Big Problem: The Hidden Risks of Plastic Pouches for Baby Food“ vychází z laboratorního testování populárních značek dětské výživy Gerber od Nestlé (prodává se i v ČR) a Happy Baby Organics od Danone. Výzkumníci našli částice mikroplastů ve všech analyzovaných vzorcích. Podle autorů studie je zdrojem kontaminace přímo plastový obal.

„Mikroplasty dnes nacházíme prakticky všude kolem nás a bohužel se ukazuje, že ani dětská výživa není výjimkou. Zvlášť znepokojivé je, že se jedná o produkty určené pro nejmenší děti. Výrobci by měli jasně doložit, že jejich obaly nepředstavují zdravotní riziko, a začít hledat bezpečnější alternativy k plastům,“ říká Barbora Sommers z Greenpeace ČR.

Plastové kapsičky se v posledních letech staly nejběžnějším typem balení dětské výživy po celém světě. V roce 2025 tvořily 37,15 % celosvětového trhu, čímž překonaly tradiční skleněné obaly — a jejich podíl dále roste. Kapsičky a sáčky na dětskou výživu jsou navíc velmi obtížně recyklovatelné a představují významný zdroj znečištění.

Hlavní zjištění studie:

    V každém gramu testované dětské výživy bylo nalezeno až 54 mikroplastových částic v kapsičkách Gerber a až 99 částic v kapsičkách Happy Baby Organics. To odpovídá až 270 mikroplastům v jedné čajové lžičce Gerber a až 495 mikroplastům v jedné lžičce Happy Baby Organics.
    Výzkum také identifikoval řadu chemických látek spojených s plasty, a to jak v obalech, tak v samotné potravině. Ve vzorcích Gerber byla zjištěna i přítomnost potenciální látky narušující hormonální systém.
    Studie naznačuje souvislost mezi polyethylenem, kterým jsou kapsičky zevnitř potaženy, a některými nalezenými mikroplasty v dětské výživě.

Studii provedla norská výzkumná organizace SINTEF Ocean v roce 2025 na objednávku Greenpeace International. Testovány byly tři kapsičky dvou produktů – jogurtové pyré značky Gerber od Nestlé a ovocné pyré Happy Baby Organics od Danone. Výrobky byly analyzovány v podobě, v jaké se prodávají, bez zahřívání.

Greenpeace vyzývá společnosti Nestlé, Danone a další výrobce dětské výživy, aby neprodleně prověřili své produkty a doložili, že nepředstavují riziko pro zdraví dětí. Organizace zároveň požaduje postupné ukončení používání plastových obalů ve prospěch netoxických, bezplastových a znovupoužitelných alternativ.

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Kristina Figueroa
Tisková mluvčí Greenpeace ČR
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