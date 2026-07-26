Vídeň testuje možnosti rozvoje města na zakládě dat z vesmíru a AI
Podstatou projektu je vytvoření městského datového prostoru, který propojí data z evropského programu Copernicus, radarového dálkového průzkumu Země, technologií InSAR a výstupy analytických modelů využívajících umělou inteligenci. Díky tomu bude možné průběžně sledovat například vývoj teplot, pohyby půdy, stav zeleně či kritické infrastruktury a tyto informace využívat jak při každodenním řízení, tak při dlouhodobém plánování rozvoje města.
Vídeň se v rámci projektu soustředí na tři klíčové oblasti: ochlazování (Cool City), rozvoj zeleně (Green City) a bezpečnost infrastruktury (Safe City). Využívá přitom pokročilé nástroje, jako jsou teplotní modely pro identifikaci přehřívajících se lokalit, satelitní sledování zelených ploch či radarové technologie pro mapování změn terénu a infrastruktury. Cílem je podpořit adaptaci na klimatickou změnu, zkvalitňovat veřejný prostor a posílit celkovou odolnost města.
„Vytváříme tak základ pro proaktivní řízení klimatických výzev, včasné rozpoznávání rizik a dlouhodobé zvyšování kvality života v našem městě – transparentně, v evropské spolupráci a s jasným zaměřením na potřeby obyvatel,“ uvádí vídeňská místostarostka a radní pro digitalizaci Barbara Novak.
Iniciativa ADUCAT zároveň zapadá do evropské snahy vytvořit společný datový prostor pro klíčové oblasti budoucího rozvoje. Rakouská metropole s projektem uspěla v programu EU „EUI – Innovative Actions“ a zařadila se mezi 20 podpořených měst ze 110 přihlášených. Na jeho realizaci, která probíhá od října 2025 do března 2029, získala částku přibližně pěti milionů eur. Testování se zúčastní také Udine, Záhřeb a Guimarães, jejichž úkolem bude ověřit přenositelnost nových nástrojů do dalších evropských měst.
Vídeň zároveň klade důraz na transparentnost i zapojení veřejnosti. Vybrané výstupy zveřejní prostřednictvím datové platformy Open Government Data Wien a interaktivních map, aby obyvatelé mohli sledovat, jak získaná data přispívají ke konkrétním opatřením v jejich městě. Po skončení projektu se výsledky začlení do městské platformy Green Transition Information Factory (GTIF), která má sloužit jako podklad pro další rozvoj rakouské metropole.
Za projektem ADUCAT stojí inovační laboratoř Vienna Geospace Hub společnosti UIV Urban Innovation Vienna GmbH. Město na iniciativě spolupracuje s 13 partnery z veřejné správy, výzkumu, dopravy, podnikatelského sektoru i občanské společnosti.
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