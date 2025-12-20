Výzva k předkládání návrhů LIFE 2025 přilákala rekordní počet žádostí a rekordní počet projektů, kterým byl udělen příslib finanční podpory
Na přípravu a kofinancování celoevropských projektů LIFE MŽP vyčlenilo 100 milionů korun. 82 milionů korun je určeno na spolufinancování projektů, 3 miliony na přípravu projektové dokumentace a 15 milionů na spolufinancování partnerů projektů. Na přípravu projektové dokumentace k projektu může být poskytnuta podpora až 40 000 korun, mimořádně až 80 000 korun na jeden projekt. Když bude žádost schválena Evropskou komisí ve výzvě unijního programu LIFE, může žadatel získat dokonce zvýšenou podporu v maximální výši až 200 000 korun.
Úspěšní žadatelé budou mít možnost v případě spolufinancování projektu získat v rámci národní výzvy příslib ve výši max. 25 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše 25 milionů korun na jeden projekt. V případě spolufinancování partnera projektu max. 25 % způsobilých výdajů připadajících na partnera projektu, nejvýše však dva miliony korun na jednoho partnera.
Poskytnutí národních finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů ve výzvě vyhlašované Evropskou komisí a předložením projektových návrhů splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.
Také evropská výzva LIFE 2025 zaznamenala rekordní počet předložených návrhů.
V rámci evropské výzvy k předkládání návrhů LIFE 2025 bylo přijato rekordních 1095 žádostí o financování z fondů EU v celkové výši přesahující 3,1 miliardy EUR. Žádosti byly podány v rámci 4 podprogramů: příroda a biologická rozmanitost; oběhové hospodářství a kvalita života; zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; a přechod na čistou energii. Počet žádostí se ve srovnání s rokem 2024 zvýšil o 22 %. Požadovaná částka financování z EU – více než 3,1 miliardy EUR – se rovněž zvýšila, a to o 16 %. V souladu s pravidly spolufinancování programu byla EU požádána o financování přibližně 60-95 % způsobilých výdajů projektu, zatímco zbývající část pokryjí národní, regionální a místní vlády, partneři z veřejného a soukromého sektoru, podniky nebo organizace občanské společnosti.
Každá žádost projde nezávislým hodnocením a na jaře 2026 CINEA (výkonná agentura EU spravující program) oznámí výsledky. Úspěšní žadatelé uzavřou grantové dohody v létě 2026 a nové projekty budou zahájeny ještě v průběhu roku. Do podprogramu Příroda a biologická rozmanitost bylo podáno 168 žádostí v celkové hodnotě 1,620 miliardy EUR / požadovaný příspěvek EU 940 milionů EUR (58 %) – nárůst o 22,6 % oproti 137 žádostem v roce 2024 a o 55,6 % oproti 108 žádostem v roce 2023/.
V podprogramu Oběhové hospodářství a kvalita života bylo přijato 348 žádostí v celkové hodnotě 1,862 miliardy EUR / požadovaný příspěvek EU 939 milionů EUR (50 %) – nárůst o 31,3 % oproti 265 v roce 2024 a o 124,5 % oproti 155 v roce 2023/.
Do podprogramu Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně přišlo 260 žádostí v celkové hodnotě 1,171 miliardy EUR / požadovaný příspěvek EU 598 milionů EUR (51 %) – nárůst o 42,1 % oproti 183 v roce 2024 a 37,6 % oproti 133 v roce 2023/.
V rámci podprogramu Přechod na čistou energii bylo přijato 319 žádostí v celkové hodnotě 970 milionů EUR / požadovaný příspěvek EU 656 milionů EUR (67 %) – nárůst o 2,9 % z 310 podání v roce 2024 a o 35 % z 236 žádostí v roce 2023.
Video bylo vyrobeno v rámci projektu LIFE Predator a má i italskou a anglickou verzi.
LIFE – program pro lepší život
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.
Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.
Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.
