Jak na žádost v programu LIFE? Nenechte se odradit, když to poprvé nevyjde

Na ochranu životního prostředí v České republice proudí v rámci programu LIFE z Evropské unie desítky milionů korun.. Například Vojenské lesy a statky ČR mají projekt na LIFE Adapt Brdy , který lesníkům umožní přeměnit brdské lesy na odolnější. Z programu LIFE na to podnik získal pět milionů eur. Praktické rady o tom, jak v programu LIFE uspět, se můžete dozvědět v aktuálním vydání speciálního dotačního podcastu.

Jak se České republice daří čerpat program LIFE přiblížil Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů z Ministerstva životního prostředí. Markéta Máchová, projektová manažerka jednoho z projektů LIFE z Ředitelství státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, hovořila o konkrétních zkušenostech s projektem LIFE a o tom, že je potřeba se nenechat odradit.

Ředitel odboru Tomáš Kažmierski uvedl, že program LIFE je finanční nástroj Evropské unie vytvořený za účelem usnadnění provádění politiky v oblasti životního prostředí a klimatu. Podpora poskytovaná z programu LIFE napomáhá od roku 1992 rozvíjet inovativní technologie a uplatňovat v širší míře vhodná řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. Inovace a sdílení zkušeností v různorodých oblastech životního prostředí – to jsou pilíře, na kterých program LIFE stojí.

Mimo jiné zdůraznil, že od roku 2004 se na našem území uskutečnilo téměř osmdesát projektů LIFE s českou účastí v hodnotě stovek milionů korun. Jmenoval i několik úspěšných projektů na území České republiky, jako například projekt LIFE for Mires - Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese, LIFE Beskydy – Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy nebo LIFE CORCONTICA – Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné.

Vyzval potencionální zájemce o program LIFE, aby se s důvěrou obraceli na ministerstvo. Na podporu programu LIFE v Čechách zde bylo v roce 2004 zřízeno národní kontaktní místo, jehož cílem je průběžná podpora zájemců o program LIFE na našem území. Od roku 2015 je každoročně vyhlašována národní výzva na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a v oblasti Opatření v oblasti klimatu. Součástí je také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu.

Markéta Máchová z Ředitelství státního podniku Vojenské lesy a statky ČR pak představila projekt LIFE Adapt Brdy, který řeší adaptaci lesních ekosystémů na změnu klimatu. Uvedla, že tento projekt LIFE je unikátní v několika směrech, mimo jiné proto, že jde o první projekt v ČR, který řeší na tak velkém území, o rozloze 22 600 ha, a v takovém rozsahu, šetrné přírodě blízké způsoby hospodaření na lesních pozemcích. Zdůraznila, že tak velký projekt by se nikdy nemohl uskutečnit bez finanční pomoci programu LIFE, která činí pět milionů eur.

A její obecná zkušenost s programem LIFE? Uvedla, že se zájemci nesmí nechat odradit, i když to napoprvé nevyjde a naznačila, jak uspět. Být trpěliví, načerpat informace v národním kontaktním místě, nechat si poradit při psaní žádosti a vybrat vhodné partnery. Podle Markéty Máchové to stojí za to, protože v rámci programu LIFE je potom radost pracovat.

Podcast Evropské fondy v letech 2021-2027 je dostupný na webu DotaceEU.cz, který provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

