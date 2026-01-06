Vznikl nový odborný web o udržitelné architektuře ClimArchibase
ClimArchiBase reaguje také na potřebu odborníků lépe se orientovat v evropské i české legislativě. Dopady nových pravidel v oblasti energetické efektivity, uhlíkové stopy, cirkulární ekonomiky či adaptačních opatření jsou rozsáhlé a projekt nabízí přehledné vysvětlení jejich významu pro praxi. Tím pomáhá profesionálům držet krok s měnícími se požadavky a předcházet situacím, kdy se informace obtížně dohledávají nebo nejsou dostupné v jednotné a jasné podobě.
Platforma vychází vstříc širokému spektru profesí. Cílí na architekty, projektanty, urbanisty, krajinářské architekty, energetické specialisty, konzultanty v oblasti udržitelnosti, developery, investory i zástupce měst a obcí. Využívají ji i studenti architektury a stavebních oborů, kteří se připravují na praxi v prostředí, kde se udržitelnost stává základním požadavkem.
Web nabízí informace o legislativě, publikacích, vzdělávacích programech, exkurzích, seminářích a konzultačních službách. Vzniká zde také interaktivní aplikace, která odborníkům pomůže sestavit udržitelné zadání projektu a zohlednit environmentální, sociální i ekonomické parametry.
„Firmy dnes musí umět reagovat na požadavky ESG reportingu i na rostoucí množství legislativy týkající se energetické účinnosti, uhlíkové stopy a dalších aspektů udržitelnosti. Zároveň si stále více uvědomujeme zásadní roli stavebního odvětví a jeho podíl na emisích CO₂, což posiluje potřebu jednat proaktivně. Právě v takovém prostředí je platforma ClimArchiBase cenným rozcestníkem pro všechny, kdo chtějí porozumět principům udržitelného stavebnictví, rozšířit je ve své praxi a rychle najít spolehlivé a podrobné informace,“ říká Marie Koflák, projektová manažerka České rady pro šetrné budovy.
Prostřednictvím webu je možné také požádat o odborné konzultace, které pomohou projekty posunout směrem k udržitelnosti. Nabízí např. tvorbu koncepce udržitelnosti pro konkrétní projekt, doporučení vhodných technologií, materiálů a stavebních postupů, orientaci v legislativě, požadavcích EU Taxonomie či certifikacích LEED, BREEAM a WELL. Konzultace se věnují také pasivnímu standardu, energetické optimalizaci, hospodaření s vodou, adaptačním opatřením, kvalitě vnitřního prostředí či ekonomickým souvislostem udržitelných řešení. Určeny jsou architektům, projektantům, urbanistům, developerům, zástupcům veřejné správy, soukromým stavebníkům, stavebním firmám, družstvům, SVJ i studentům vysokých škol. Probíhají e-mailem, telefonicky nebo formou krátkého online setkání a zahrnují také doporučení dalších zdrojů a technických informací vhodných pro daný projekt.
Platforma je součástí stejnojmenného evropského projektu, který v České republice realizují čtyři neziskové organizace působící v oblasti udržitelného stavebnictví. Partnery jsou Česká rada pro šetrné budovy a Nadace Partnerství, koordinaci zajišťuje Centrum pasivního domu, odborný a technický provoz platformy realizuje Rethink Architecture Institute. Všechny organizace přispívají svým know-how z oblasti energeticky úsporných budov, udržitelné architektury, adaptace měst na změnu klimatu a podpory kvalitního plánování. Projekt probíhá od srpna 2023 do července 2026 a financuje jej program LIFE Evropské unie a Ministerstvo životního prostředí.
