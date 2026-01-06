https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/vznikl-novy-odborny-web-o-udrzitelne-architekture-climarchibase
Vznikl nový odborný web o udržitelné architektuře ClimArchibase

6.1.2026 02:51 | PRAHA (Ekolist.cz) | Česká rada pro šetrné budovy
Zdroj | ClimArchiBase - Česká rada pro šetrné budovy
Česká rada pro šetrné budovy se podílela na vzniku nové platformy ClimArchiBase, jejímž hlavním odborným tvůrcem je Rethink Architecture. Platforma na jednom místě nabízí ověřené informace o udržitelné architektuře a výstavbě odolné vůči změně klimatu. Profesionálům z oblastí architektury, developmentu a veřejných investic poskytuje přehled zdrojů, legislativy, metodik i příkladů dobré praxe a usnadňuje rozhodování už v rané fázi návrhu.
 
Téma udržitelných budov se dostává do popředí nejen kvůli legislativním změnám, ale také kvůli rostoucím dopadům stavebnictví na životní prostředí. Budovy celosvětově odpovídají za více než třicet sedm procent emisí CO2, v Evropské unii spotřebovávají přes čtyřicet procent energie a využívají přibližně polovinu vytěžených materiálů. Zároveň ovlivňují hospodaření s pitnou i dešťovou vodou, podílí se na přehřívání měst a mají zásadní vliv na kvalitu života, protože v nich lidé tráví většinu dne. To vše zvyšuje potřebu kvalitních informací, které odborníkům umožní navrhovat dlouhodobě odolné stavby.

ClimArchiBase reaguje také na potřebu odborníků lépe se orientovat v evropské i české legislativě. Dopady nových pravidel v oblasti energetické efektivity, uhlíkové stopy, cirkulární ekonomiky či adaptačních opatření jsou rozsáhlé a projekt nabízí přehledné vysvětlení jejich významu pro praxi. Tím pomáhá profesionálům držet krok s měnícími se požadavky a předcházet situacím, kdy se informace obtížně dohledávají nebo nejsou dostupné v jednotné a jasné podobě.

Platforma vychází vstříc širokému spektru profesí. Cílí na architekty, projektanty, urbanisty, krajinářské architekty, energetické specialisty, konzultanty v oblasti udržitelnosti, developery, investory i zástupce měst a obcí. Využívají ji i studenti architektury a stavebních oborů, kteří se připravují na praxi v prostředí, kde se udržitelnost stává základním požadavkem.

Web nabízí informace o legislativě, publikacích, vzdělávacích programech, exkurzích, seminářích a konzultačních službách. Vzniká zde také interaktivní aplikace, která odborníkům pomůže sestavit udržitelné zadání projektu a zohlednit environmentální, sociální i ekonomické parametry.

„Firmy dnes musí umět reagovat na požadavky ESG reportingu i na rostoucí množství legislativy týkající se energetické účinnosti, uhlíkové stopy a dalších aspektů udržitelnosti. Zároveň si stále více uvědomujeme zásadní roli stavebního odvětví a jeho podíl na emisích CO₂, což posiluje potřebu jednat proaktivně. Právě v takovém prostředí je platforma ClimArchiBase cenným rozcestníkem pro všechny, kdo chtějí porozumět principům udržitelného stavebnictví, rozšířit je ve své praxi a rychle najít spolehlivé a podrobné informace,“ říká Marie Koflák, projektová manažerka České rady pro šetrné budovy.

Prostřednictvím webu je možné také požádat o odborné konzultace, které pomohou projekty posunout směrem k udržitelnosti. Nabízí např. tvorbu koncepce udržitelnosti pro konkrétní projekt, doporučení vhodných technologií, materiálů a stavebních postupů, orientaci v legislativě, požadavcích EU Taxonomie či certifikacích LEED, BREEAM a WELL. Konzultace se věnují také pasivnímu standardu, energetické optimalizaci, hospodaření s vodou, adaptačním opatřením, kvalitě vnitřního prostředí či ekonomickým souvislostem udržitelných řešení. Určeny jsou architektům, projektantům, urbanistům, developerům, zástupcům veřejné správy, soukromým stavebníkům, stavebním firmám, družstvům, SVJ i studentům vysokých škol. Probíhají e-mailem, telefonicky nebo formou krátkého online setkání a zahrnují také doporučení dalších zdrojů a technických informací vhodných pro daný projekt.

Platforma je součástí stejnojmenného evropského projektu, který v České republice realizují čtyři neziskové organizace působící v oblasti udržitelného stavebnictví. Partnery jsou Česká rada pro šetrné budovy a Nadace Partnerství, koordinaci zajišťuje Centrum pasivního domu, odborný a technický provoz platformy realizuje Rethink Architecture Institute. Všechny organizace přispívají svým know-how z oblasti energeticky úsporných budov, udržitelné architektury, adaptace měst na změnu klimatu a podpory kvalitního plánování. Projekt probíhá od srpna 2023 do července 2026 a financuje jej program LIFE Evropské unie a Ministerstvo životního prostředí.

Česká rada pro šetrné budovy
