Zvyšuje vyšší intenzita a bílá barva světla bezpečnost?
Veřejné osvětlení a kriminalita
Publikace od Perkins et al. (2015) zkoumala vliv různých světelných režimů, včetně tlumení, vypínání veřejného osvětlení a přechodu na bílé světlo, na kriminalitu a dopravní nehodovost. Hlavním závěrem studie je, že snížení intenzity osvětlení ani jeho vypnutí nevedlo ke zvýšení kriminality ani počtu dopravních nehod.
Podrobnou analýzu přinesla studie od Thompson et al. (2022), která pracovala s detailními daty o trestné činnosti na úrovni jednotlivých ulic. Autoři zohlednili různé scénáře – vypnutí osvětlení, jeho tlumení i použití bílého světla.
Výsledky ukazují, že vypnutí veřejného osvětlení bylo spojeno s výrazným poklesem nočních krádeží z vozidel ve srovnání s denní kriminalitou. Současně však došlo k částečnému přesunu této trestné činnosti do sousedních ulic, kde osvětlení zůstalo zachováno. U ulic s tlumeným osvětlením byl rovněž zaznamenán pokles nočních krádeží, avšak bez prokazatelného přesunu kriminality do okolí. Naopak zavedení bílého světla nevedlo k žádným statisticky významným změnám v noční kriminalitě.
Autoři studie upozorňují, že absence osvětlení může pachatelům ztížit posouzení vhodnosti cíle, což může vést ke snížení kriminality v dané lokalitě, případně k jejímu přesunu jinam.
Veřejné osvětlení a bezpečnost dopravy
Ani v oblasti dopravní bezpečnosti nejsou přínosy vyšší intenzity osvětlení jednoznačné. Studie od Fotios a Gibbons (2018) ukazuje, že silnější osvětlení nemusí nutně vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a v některých případech ji může dokonce zhoršit, například vlivem oslnění nebo změny chování řidičů.
Podobně studie od Marchant et al. (2020) analyzovala výměnu starších typů veřejného osvětlení za jasnější LED svítidla ve městě Leeds. Srovnáním dopravní nehodovosti před a po výměně autoři dospěli k závěru, že nebyl nalezen žádný statisticky významný rozdíl v noční nehodovosti mezi původním osvětlením a novými LED svítidly.
Závěr
Tvrzení, že bílá barva světla a vyšší intenzita veřejného osvětlení automaticky zajišťují vyšší bezpečnost ulic, není podloženo vědeckými důkazy. V mnoha případech jde spíše o zjednodušenou interpretaci nebo o argumentaci, která slouží k ospravedlnění technických řešení bez hlubšího zohlednění jejich skutečných přínosů a dopadů.
Namísto zvyšování intenzity a používání studeného bílého světla by při rekonstrukci osvětlení měla být pozornost věnována cílenému, přiměřenému a kvalitně navrženému osvětlení, které respektuje potřeby bezpečnosti, ale zároveň minimalizuje negativní dopady na lidské zdraví, životní prostředí a noční krajinu.
V nočním prostředí je důležité používat světlo s co nejmenším podílem modrých vlnových délek pod 500 nm a dbát na správné směrování světla, aby světlo nesvítilo nejen do horního poloprostoru, ale i do oken domů. Je vhodné se seznámit s příručkou Doporučení pro obce v oblasti světelného znečištění a rušivého světla, kterou v roce 2025 vydalo Ministersto pro místní rozvoj.
V kontextu současných poznatků je zřejmé, že argument vyšší bezpečnosti jako hlavního důvodu pro instalaci bílého LED osvětlení neobstojí. Pokud neexistuje vědecký důkaz, že vyšší hladiny osvětlení nebo studenější barva světla vedou ke snížení kriminality či nehodovosti, nelze taková řešení obhajovat ani z hlediska odpovědného přístupu k veřejnému prostoru.
V moderní době je přirozené usilovat o minimalizaci zbytečných negativních dopadů na životní prostředí a veřejné osvětlení by nemělo být výjimkou. Vhodné technologické alternativy existují, například LED zdroje s minimálním podílem modrých vlnových délek (např. PC Amber), které umožňují splnit základní osvětlovací funkce bez nutnosti použití bílého světla. Zdůrazňování samotné energetické účinnosti bílých LED jako hlavního kritéria jejich „ekologičnosti“, při současném ignorování dalších relevantních hledisek, lze považovat za formu greenwashingu. Odpovědná modernizace veřejného osvětlení by měla vycházet z reálných přínosů pro ochranu životního prostředí (zejmena toho nočního), nikoli z marketingových tvrzení.
V souvislosti s instalací bílých LED v ulicích se objevuje tvrzení, že přechod na LED osvětlení je „vyžadován Evropskou unií“. Evropská legislativa se však netýká barvy světla, ale množství rtuti v sodíkových výbojkách. To znamená, že přechod od sodíkových lamp neznamená nutnost použití bílého LED osvětlení. Odkazování se na „požadavky EU“ při obhajobě bílých LED svítidel je proto zavádějící, neboť Evropská unie žádnou konkrétní barvu veřejného osvětlení nenařizuje.
Zdroje a odkazy
Perkins et al. (2015): What is the effect of reduced street lighting on crime and road traffic injuries at night? A mixed-methods study. Public health research: https://www.readcube.com/
Thompson L. et al. (2022): Absence of Street Lighting May Prevent Vehicle Crime, but Spatial and Temporal Displacement Remains a Concern. Journal of Quantitative Criminology: : https://link.springer.com/
Fotios a Gibbons (2018): Road lighting research for drivers and pedestrians: The basis of
luminance and illuminance recommendations. Lighting Resp. Techn.: https://journals.sagepub.com/
Marchant et al. (2020): Does changing to brighter road lighting improve road safety? Multilevel longitudinal analysis of road traffic collision frequency during the relighting of a UK city. Journal of Epidemiology & Community Health: https://jech.bmj.com/content/
reklama
Další informace |
Článek je převzatý z webu České astronomické společnosti.