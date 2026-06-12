Anna Vinklárková: Novela stavebního zákona oslabí ochranu stromů
Budou stavební úřady chtít upravovat projekty tak, aby byly stromy zachovány, nebo budou spíše povolovat jejich kácení? Riziko je zřejmé: orgán, jehož hlavním úkolem je povolovat stavby, bude zároveň rozhodovat i o ochraně stromů. Už z logiky základních zásad navržené novely je zřejmé, že stavby budou mít před stromy přednost. Stavební úřady navíc budou rozhodovat také o náhradní výsadbě a posuzovat její „ekonomickou přiměřenost“. Ve výsledku tedy nemusí náhradní výsadbu uložit vůbec.
To může pohřbít i dlouholeté snahy o zavedení povinného finančního odvodu za kácení. Pokud totiž náhradní výsadbu nelze provést, mohl by stavebník odvést finanční prostředky do účelově zřízeného fondu. Tato možnost je v zákoně ukotvena již řadu let, dosud k ní však chybí prováděcí vyhláška, která by překlenula propast mezi tím, co zákon předpokládá, a tím, co se v praxi skutečně děje. Z takového fondu by bylo možné financovat výsadbu dřevin, péči o ně nebo například nákup pozemků určených pro výsadbu.
Tím však změny nekončí. Kácení v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací už nově nebude vyžadovat povolení, postačí pouze oznámení. To znamená další oslabení ochrany městské zeleně a stromů v ulicích. Bez povolení orgánu ochrany přírody lze už dnes v praxi odstraňovat stromy v ochranných pásmech elektrického vedení, plynovodů, teplovodů i železnice. Zdánlivě se tak příliš nemění – pouze se k tomuto seznamu přidají vodovody a kanalizace.
Jenže přístup by měl být přesně opačný. Právě inženýrské sítě jsou jednou z hlavních překážek výsadby stromů v ulicích našich měst. Když už novelizujeme zákony, mohli jsme správcům sítí naopak uložit povinnost tyto sítě sdružovat tak, aby v ulicích zůstával prostor pro stromy. Pokud jim naopak umožníme kácet bez povolení, znamená to nejen to, že jsou inženýrské sítě nadřazeny stromům, ale i to, že je stromům nadřazena případná pohodlnost vlastníků sítí hledat řešení pro soužití stromů a infrastruktury nebo například posunout vedení o několik metrů jinam.
Promarnění této příležitosti je velká škoda. Důsledkem klimatické změny a efektu tepelného ostrova je už v některých částech našich měst v létě téměř k nežití, a právě stromy významně ochlazují ulice a veřejná prostranství a svým stínem i domy a byty. Zároveň máme jako členský stát Evropské unie povinnost implementovat evropské nařízení o obnově přírody a krajiny (Nature Restoration Law).
O stromech a zeleni ve městech hovoří článek 8 tohoto nařízení, který stanovuje cíl dosáhnout 45% podílu zeleně a 10% korunového zápoje, tedy zjednodušeně řečeno stínu stromů, na ploše měst. Města, která těchto hodnot dosud nedosahují, mají do roku 2030 povinnost nesnižovat podíl zeleně ani korunového zápoje a po roce 2030 jej navyšovat.
Takto vysoký podíl zeleně není nějakým nesmyslným požadavkem Evropské unie. Vychází z faktu, že přibližně 80 % obyvatel Evropy žije ve městech a kvalita městského prostředí má zásadní vliv na naše fyzické i duševní zdraví.
Povinnost naplňovat požadavky evropského nařízení dnes neleží na obcích, ale na státu. A právě stát, respektive vládnoucí poslanci a poslankyně mohli při aktuálně projednávané novelizaci stavebního zákona a dalších 41 zákonů udělat významný krok vpřed tím, že by upravili práva a povinnosti správců sítí ve prospěch stromů. Neudělali to.
Kromě změn týkajících se vlastníků a správců sítí mohli zákonodárci udělat ještě jeden důležitý krok: začlenit požadavky na sídelní zeleň do systému územního plánování. Právě územní plány jsou totiž právně závazné, územně diferencované a pokrývají většinu území republiky. Jedině jejich prostřednictvím lze systematicky zohledňovat existující plochy zeleně i potřebu jejich rozvoje.
Včlenění požadavků na sídelní zeleň do systému územního plánování jsme za Arniku navrhovali v pracovních skupinách Ministerstva pro místní rozvoj i Ministerstva životního prostředí. Bohužel se novela stavebního zákona vydala zcela opačným směrem. Ve jménu urychlení výstavby oslabuje nejen ochranu stromů, ale také ochranu krajiny, historických měst, hygienické limity i práva občanů. Zákonodárci se rozhodli dát přednost developerským zájmům před ochranou životního prostředí, které je společným statkem nás všech.
Zdroje:
Základní zásady novely stavebního zákona: § 1a
Příslušné paragrafy novely Zákona o ochraně přírody a krajiny (verze dle komplexního pozměňovacího návrhu): • povolení ke kácení: § 76, § 77b písm. c)
• oznámení kácení v ochranných pásmech sítí: § 8 odst. 2
Článek 8 Nature Restoration Law Obnova sídelních ekosystémů
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Všechny komentáře (1)
Jaroslav Řezáč12.6.2026 05:04
Ale v zásadě je to i o tom přístupu města. Nicméně, strom nikoho nezajímá, protože se to řeší náhradní výsadbou někde jinde, zpravidla už po desítky let a zatím co někde se děje džungle, někde není ani Pampeliška.
Zpravidla se stromy vytěsňují mimo centra měst, tím jak se centrum města rozrůstá, funkce zeleně přebírá milostivě zachovaný jakýsi plastový park, tedy uměle vytvořený.