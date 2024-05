Biologické centrum AV ČR: Jsme proti záměru výstavby vodní elektrárny Dívčí kámen na řece Vltavě Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ká servis Ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Biologické centrum AV ČR je jednoznačně proti jakékoliv formě příčného (i částečného) přehrazení řeky Vltavy pod zříceninou Dívčí kámen na Českokrumlovsku, kde soukromý investor připravuje výstavbu malé vodní elektrárny. Tento úsek řeky Vltavy představuje jedno z posledních míst přirozeně meandrujícího toku a jeho přehrazení přinese řadu nežádoucích vlivů na životní prostředí. Nejvýznamnější z nich jsou zhoršení kvality vody (zvýšením teploty vody a hromaděním živin), úbytek původních, vč. chráněných druhů živočichů a rostlin, a významné snížení průtoku vody, které jde zcela proti současnému úsilí o zmírňování dopadů klimatické změny a zachování biodiverzity.Navrhované příčné, byť jen částečné přehrazení úseku řeky Vltavy jezovou zdrží změní charakter toku a bude mít negativní dopady na podmínky toku a v řece žijící organismy jak v části nad přehrazením, tak v tří a půl kilometrové části pod ním. V části nad přehrazením se proudný tok změní ve vodu stojatou, a dojde tak k typickému prohřívání, a tedy zvýšení teploty, zhoršení přirozených samočistících procesů s projevem nežádoucího živinového zatížení. Problémy přinese i snížení průtoku vody. „Odvod vody na elektrárnu a plánovaný minimální zůstatkový průtok v množství 6,7 m3 za sekundu, který je výrazně pod dlouhodobým průměrem v tomto úseku, fakticky znamenají, že se nesnažíme řešit budoucí negativní dopady klimatické změny, ale jdeme jim naproti,“ upozorňuje ředitel Hydrobiologického ústavu BC AV ČR Jiří Peterka. Podle biologů může snížení průtoku vést k zabahnění a zarůstání pomalých úseků a tišin řeky a ve vrcholném létě může dojít až k vyschnutí. Ve Vltavě pod Dívčím kamenem žijí celoevropsky chráněné druhy Změny související s výstavbou vodní elektrárny v tomto doposud přirozeném úseku řeky Vltavy negativně ovlivní také biodiverzitu. Při průzkumu této lokality v roce 2023 entomologové z Biologického centra AV ČR zaznamenali bohatá společenstva vodních brouků, jepic, pošvatek, ploštic a vážek, ale také vzácné druhy ryb a obojživelníků. Mezi nálezy figurovaly druhy z Červeného seznamu ohrožených živočichů. Byly to chrostík Rhyacophila vulgaris, který se vyskytuje na kamenech a oblázcích ve středních a malých podhorských řekách, tři druhy jepic Ecdyonurus insignis, Ephemerella notata a Oligoneuriella rhenana, jejichž larvy jsou citlivé na organické znečištění a změny prostředí, dále pak silně ohrožený druh vážky klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) a ohrožené klínatky vidlité (Onychogomphus forcipatus). Oba druhy jsou vázané na přírodní štěrkopísečné lavice, kde se vyvíjejí larvy. Z ryb patřily mezi nejzajímavější nálezy vranka obecná (Cottus gobio) a parma obecná (Barbus barbus), které preferují peřejové úseky s vysokou potravní nabídkou vodního hmyzu. V lokalitě se vyskytovaly také mihule potoční (Lampetra planeri). Ve staré říční tůni vědci nalezli i silně ohroženého obojživelníka, kuňku obecnou (Bombina bombina). Z nalezených druhů jsou pak klínatka rohatá, vranka obecná, mihule potoční a kuňka obecná chráněné dokonce celoevropsky v rámci soustavy NATURA 2000, což jen potvrzuje zachovalost tohoto říčního úseku. „Je potřeba zdůraznit, že změny způsobené člověkem, jako jsou stavby jezů či vodních elektráren, nebo výstavba ČOV či svedení odpadu z kempu, mají negativní dopady na biodiverzitu včetně ohrožených druhů z Červeného seznamu či soustavy NATURA 2000. U nich s největší pravděpodobností dojde k lokálnímu vyhynutí např. kvůli vzedmutí hladiny v nadjezí, zvýšenému přísunu živin, nedostatku kyslíku či kvůli zániku mikrostanovišť, jako jsou peřejnaté úseky, z důvodu nedostatku vody,“ říká Vojtěch Kolář z Entomologického ústavu BC AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. „Zároveň se jedná o jeden z posledních přírodních úseků řeky Vltavy, jelikož dále po proudu se nachází České Budějovice a následuje Vltavská kaskáda až k soutoku s Labem, kde došlo již k totálnímu zničení původního koryta řeky,“ dodává Vojtěch Kolář. Přečtěte si také | Asociace vodní turistiky a sportu: Se 100 let starou licencí vydanou za C.K. Rakouska-Uherska se staví nová elektrárna na Vltavě v 1. zóně CHKO Vzhledem ke skutečnosti, že se lokalita nachází v chráněné krajinné oblasti a jde též o Evropsky významnou lokalitu, považuje Biologické centrum AV ČR záměr výstavby vodní elektrárny za závažné porušení zásad ochrany přírody. Problematiku podrobně řeší poslední díl pořadu Nedej se České televize. reklama Biologické centrum AV ČR



tisknout poslat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.