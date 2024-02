Asociace vodní turistiky a sportu: Se 100 let starou licencí vydanou za C.K. Rakouska-Uherska se staví nová elektrárna na Vltavě v 1. zóně CHKO

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ká servis

Bez potřebných povolení ke stavbě elektrárny v prostoru Dívčí Kámen, která by měla stát v 1. zóně CHKO Blanský les, se rozhodl investor započít přípravné práce k realizaci. Využil 100 let staré povolení z roku 1912, které bylo vydáno ještě za Rakouska – Uherska, a prohlásil, že bude jen dokončovat rozestavěnou stavbu a nic dalšího k povolení nepotřebuje.

V roce 1912 bylo opravdu vydáno povolení s číslem 7-382/1, na základě kterého měla být realizována stavba elektrárny. V roce 1914 dokonce byl vylomen tunel pod skálou, vyhlouben přívodní náhon, ale stavba byla nakonec díky světové válce a nedostatku financí zastavena. V místě jsou ještě dnes patrné pozůstatky náspů včetně částečně zavalené štoly.

Nedávno do míst, kde mezitím vznikla 1. zóna CHKO a zvláště chráněné maloplošné území, vjela těžká technika, která začala kácet stromy. V dolní části byly položeny kabely a chystalo se připojení do sítě vysokého napětí. Trasa přívodního náhonu byla vytyčena červenými kolíky a v prostoru kácení byly přidány cedulky, na základě kterých je činnost povolena. Z nich je patrné, že se bude jednat o vodní dílo, které odkazuje na povolení 100 let staré s číslem 7-382/1.

Devastace přírody byla značná, a proto AVTS požádala dotčené orgány, aby se jí vyjádřily, zda-li je stavba v této lokalitě povolena. Ani jeden státní orgán o stavbě nevěděl a nic nepovoloval.

Vodoprávní úřad k tomu sdělil: „Vodoprávní úřad Český Krumlov nevydával žádné povolení a ani není podána žádost ke stavbě MVE. Uvedené číslo vodoprávního povolení na tabulce je pravděpodobně "staré vodní právo", které bylo vydáno v minulosti.“

Správa CHKO k tomu uvedla: „Pokáceny byly i stromy ke kácení neurčené a stromy na sousedních pozemcích. Záměr investora na vybudování MVE zatím není (navzdory jiným prohlášením) v plném rozsahu zahrnut v územním plánu obce Holubov. Investor dále nepožádal o žádné výjimky ani povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, které jsou nutné pro povolení stavby podle stavebního zákona (primárně to ale musí být v souladu s územním plánem). Platnost vodoprávního a stavebního povolení starého sto let je minimálně sporná. Rozhodně neopravňuje investora k započetí stavby, podle zákona o ochraně přírody i činnosti dříve povolené, které by mohly způsobit nedovolené změny přírody, je třeba znovu posoudit.“

Investor odmítá, že by v tuto chvíli prováděl nějakou stavbu. Z jeho pohledu se jedná jen o běžnou lesní údržbu, která je povolena a která s elektrárnou nesouvisí. Žádá příslušné orgány o vyjádření a povolení a cedulky s informací na místě o povolení ke stavbě jsou pouze informativní. To, že by stavěl s povolením 100 let starým odmítá.

AVTS se obrátila na dotčené orgány (CHKO, ČIŽP, Vodoprávní úřad), aby zjistily, jestli měl investor veškerá povolení včetně zásahu do významného krajinného prvku. V současné době CHKO Blanský les zahájila správní řízení s investorem o přestupku a práce v místě by měly být přerušeny. Přesto je až neuvěřitelné, že k rozsáhlé devastaci přírody došlo v takto chráněné oblasti a že se jedná o přípravné práce ke stavbě elektrárny, která nemá jediné platné povolení.

