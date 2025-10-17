Ekologické organizace: Hrozba trvá. Ministerstvo životního prostředí má vést Motorista
„Oceňujeme, že se s námi sešlo celé vedení ANO, že si nás Andrej Babiš vyslechl a slíbil, že s námi bude jednat i po dalších vyjednáváních s Motoristy,“ řekla Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu.
„V programovém prohlášení mají být zachovány cíle zachovat Novou zelenou úsporám, kotlíkové dotace a ochrana národních parků, které jsou přímo v programu ANO,“ uvedl Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.
„Upozornili jsme pana budoucího premiéra, že obsazení postu ministra životního prostředí Motoristy výrazně ohrozí a ztíží čerpání evropských dotací nejen na programy na ochranu krajiny, revitalizaci řek apod, ale také tak potřebné finance na modernizaci českého průmyslu či nedostatečné zavádění principů oběhového hospodářství. Již dnes platí Česká republika poplatky za neplnění některých závazků jako je např. nerecyklování plastových nápojových obalů, které bohužel v minulé sněmovně neprošlo. A tento trend by se za Motoristů ještě výrazně prohloubil,“ dodala Karolína Brabcová z Arniky.
Na jednání s předsedou Babišem zaznělo, že hnutí ANO trvá na svém předvolebním programu a hlásí se k tomu, co na MŽP zavedlo v minulosti.
„Z našeho pohledu je ovšem program Motoristů s programem ANO v příkrém rozporu. Do očí bijící je například rozpor v obnovitelných zdrojích a úsporách energie. ANO je chce rozvíjet a pokračovat například v Nové zelené úsporám, Motoristé toto vše odmítají. Motoristé také chtějí opustit princip bezzásahovosti, tedy fakticky ochranu národních parků, kterou zavedl ministr Brabec z ANO. Není vůbec představitelné, že by vláda mohla v této důležité oblasti fungovat, pokud Motoristé ovládnou resort životního prostředí,“ řekl Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA.
Z hlediska státních financí by Motoristé v čele resortu znamenalo riziko ztráty miliard z evropských fondů, jejichž čerpání je podmíněno zodpovědným přístupem k ochraně životního prostředí – peníze určené pro obce, firmy i domácnosti by tak mohly být ztraceny. Navíc Petr Macinka, coby bývalý faktický zaměstnanec Pavla Tykače, hlavního sponzora IVK, bude jen stěží tvrdě vyjednávat o penězích z rekultivací velkolomu ČSA nebo odolávat tlakům na dotování soukromých elektráren, což by znamenalo další finanční ztráty pro státní rozpočet.
„Mým očekáváním za 7500 studentů bylo dozvědět se, jestli se pan Babiš postará o to, aby byla pozice ministra životního prostředí obsazena člověkem, který respektuje vědecké poznání a uvědomuje si význam ochrany životního prostředí pro naše životy. To jsme se nedozvěděli,“ řekla Ludmila Kozlová, autorka studentského otevřeného dopisu.
„Jako mladý člověk se nechci smířit s tím, že na Ministerstvo životního prostředí nastoupí člověk, který chce jeho činnost paralyzovat,“ dodala ekoinfluencerka Rozárie Haškovcová, která byla součástí delegace.
Ministerstvo životního prostředí patří mezi klíčové rezorty, přes které proudí značné finanční prostředky a které má zásadní dopad na každodenní kvalitu života obyvatel. ANO během svého působení na MŽP v letech 2014-2021 prosadilo ochranu národních parků, protierozní vyhlášku a stabilizovalo ministerstvo po předchozí nadvládě ODS. Motoristé nyní chtějí všechny tyto funkční prvky zpochybnit a zrušit.
„Důvody pro demonstraci v neděli 19. 10. ve 12:30 na Hradčanském náměstí stále trvají. Lidé by měli dát najevo, že Česká republika potřebuje ministryni nebo ministra životního prostředí, který bude přírodu chránit, ne ji rozkládat,“ říká Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaň Greenpeace.
Upozorňujeme, že více než 750 českých vědců a akademiků již vyjádřili své znepokojení nad možným obsazením tohoto postu zástupcem Motoristů. Odborné argumenty musí být při tak zásadním rozhodnutí brány v potaz.
reklama