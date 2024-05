Ekologické organizace: Otevřený dopis: Biodiverzita je klíčová k dosažení klimatických cílů. Řešení máme doslova na talíři

Honza Honza 22.5.2024 19:43

170 zubrů celoročně uloží CO2 pro 2 miliony aut! kolik by uložil hnůj z milionu hospodářských zvířat, kdyby byl správně agrotechnicky zapravován do púdy (mnohem lépe než to mohou dělat zubři)

Typicky zmatené, protikladné, vzájemně si odporující názory ekologů-přírodovědců prosazující jen své subjektivní zájmy.

Lepší je rozumný vyvážený přístup normálních hospodářů (protože mezi nimi konkurence existuje).

Jinak člověk není masožravec, má dlouhé střevo, převaha potravy by měla být rostlinná, ve středověku to byly rostlinné kaše- nejzdravější jídlo.

