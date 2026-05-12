Eliška Marie Nedvědová: Myslivost není jen lov. A debata nesmí být hon na lidi

12.5.2026 | Eliška Marie Nedvědová |
Diskuse: 8
Ilustrační snímek.
Myslivost bývá tématem, které dokáže společnost rozdělit možná více, než by se na první pohled mohlo zdát. Pro jedny je myslivec symbolem tradice, člověka spojeného s krajinou, hospodáře, který zná každý kout lesa. Pro jiné je myslivost činností, se kterou se z různých důvodů nedokážou ztotožnit. A právě v tom je dnešní doba zvláštní. Názory se střetávají čím dál častěji, ale schopnost naslouchat si jako by někdy ustupovala emocím.
 
Přitom práce myslivců zdaleka nezačíná ani nekončí lovem, jak si část veřejnosti často představuje. Většina toho, co myslivec pro přírodu dělá, zůstává mimo kamery, sociální sítě i veřejnou debatu.

Během zimních měsíců pravidelně zajišťují přikrmování zvěře v době, kdy je krajina chudá na přirozenou potravu. Nejde jen o seno do krmelců, ale také o kontrolu zdravotního stavu zvěře, doplňování minerálních lizů nebo péči o klidová území, kde má zvěř možnost přečkat nejtěžší období roku.

Na jaře začíná další důležitá práce. Ochrana mláďat při senosečích. Mnoho myslivců vstává ještě před rozedněním, aby společně se zemědělci, dobrovolníky nebo pomocí dronů vyhledávali srnčata ukrytá v porostech. Každé zachráněné mládě je výsledkem hodin práce, které veřejnost často vůbec nevidí.

V průběhu celého roku myslivci budují a opravují napajedla, vysazují remízky, obnovují políčka pro zvěř, uklízejí odpad z lesů, monitorují zdravotní stav populace a podílí se na ochraně rovnováhy v krajině. Pomáhají také při dohledávání sražené zvěře po dopravních nehodách nebo při prevenci škod na zemědělských kulturách.

To všechno jsou činnosti, které nejsou příliš vidět, ale bez nich by naše krajina vypadala jinak.

Je přirozené, že ne každý musí s myslivostí souhlasit. Každý člověk má právo na vlastní názor, ať už stojí blíže ochranářům, aktivistům, nebo tradičnímu hospodaření v krajině. Diskuse mezi různými pohledy je potřebná, právě díky ní se společnost může posouvat.

Co ale do žádné civilizované debaty nepatří, jsou osobní útoky, nenávist, výhrůžky nebo snaha druhou stranu umlčet. Ať už člověk stojí na jakékoli straně, respekt by měl být základem.

I ve veřejném prostoru můžeme vidět, že někteří lidé dokážou otevírat citlivá témata záměrně velmi jednostranně a ostře, bez důležitých faktů - například pan Jeglík z Justicefor Nature (ukázka jeho projevu z jeho FB na foto) nebo podporovatelé iniciativy Svoboda zvířat přinášejí do prostoru silné emoce, výhrůžky násilím i jasné postoje. Právě u takto polarizujících témat je ale ještě důležitější, aby emoce nepřerostly v nenávist, což se zde děje a debata o důležitých tématech se zvrhává ve veřejný hon na jednu skupinu obyvatel.

Připomíná vám to určité ideologie z minulosti, kde byly pronásledovány jen určité skupiny lidí ? Správně. Toto se děje v dnešní době a právě teď a to vše pod záštitou lásky ke zvířatům a pomoci. Pomoci za VAŠE finanční dary. Každý kdo tedy podporuje tyto organizace, podporuje dle mého názoru i nenávist, kterou tyto organizace šíří vůči myslivcům. Jste ochotni přispívat svými penězi na takové jednání? Je ochoten pan premiér Andrej Babiš dopřát sluchu takovým lidem a na základě názorů laické veřejnosti, která se uchyluje k výhrůžkám násilím měnit myslivecké postupy ? Myslím, že obě tyto organizace by měli uvažovat nad přehodnocením svého veřejného vystupování či v případě Svoboda zvířat lepší osvětu a moderní nenávistných komentářů svých příznivců.

Nesouhlas není problém. Jiný názor není útok. A debata není válka.

Příroda totiž nepotřebuje, aby se lidé navzájem překřikovali. Potřebuje, aby spolu dokázali mluvit. Myslivci, ochránci zvířat, zemědělci, lesníci i běžná veřejnost. Všichni totiž sdílíme jednu společnou krajinu. A právě způsob, jakým o ní dokážeme mluvit, často vypovídá stejně mnoho jako to, co pro ni skutečně děláme.

V posledních letech je stále častější, že se diskuse o myslivosti, ochraně zvířat, hospodaření v krajině nebo vůbec o vztahu člověka k přírodě nepřesouvá jen do odborných debat, ale hlavně na sociální sítě, kde se k odbornýmtématům vyjadřují laici. A právě tam se často stává něco nebezpečného. Místo argumentů přichází urážky, místo otázek odsudky a místo snahy pochopit druhou stranu osobní útoky.

Když se z věty „s myslivostí nesouhlasím“ stane „myslivci jsou vrazi“.

Když se z otázky „proč se zvěř reguluje?“ stane „měli byste chcípnout“.

Když se z odlišného pohledu stane zveřejňování osobních údajů, výsměch rodinám, přání smrti nebo výhrůžky násilím.

To už není debata. To je nenávist.

A nenávist je nebezpečná právě proto, že nezačíná vždy velkými činy. Začíná zdánlivě nevinně. Komentářem, který „jen přestřelil“, sdílením fotografie s cílem někoho zesměšnit, označením člověka za monstrum, aniž by kdokoli znal celý příběh. Jeden příspěvek vyvolá další, přidají se emoce, davový efekt a během několika hodin může být z jednoho člověka veřejný terč.

Na internetu lidé často zapomínají, že na druhé straně obrazovky není anonymní profil, ale skutečný člověk. Člověk, který má rodinu, děti, rodiče, přátele, práci a obyčejný život. Myslivec, aktivista, veterinář, zemědělec nebo ochránce přírody. Každý z nich je především člověk.

Osobní útoky navíc ničí přesně to, co společnost nejvíce potřebuje a to schopnost spolu mluvit. Jakmile někdo dostává výhrůžky, urážky nebo je systematicky zesměšňován, přestává chtít diskutovat. Přestává vysvětlovat. Uzavírá se. A ve chvíli, kdy spolu lidé přestanou mluvit, nastupují předsudky, strach a další radikalizace.

To platí na všech stranách. Ať už někdo podporuje myslivost, stojí za ochranou zvířat, sleduje práci lidí kolem Justice for Nature, podporuje Svobodu zvířat, nebo má úplně jiný pohled na svět přírody – nikdo by neměl být terčem výhrůžek, ponižování nebo dehumanizace. Protože ve chvíli, kdy z protivníka přestaneme vidět člověka, začíná být mnohem snazší mu ublížit. A právě to je na nenávisti nejhorší. Nejen že ničí jednotlivce. Ona ničí i možnost najít společné řešení.

Příroda nepotřebuje válku mezi lidmi. Potřebuje lidi, kteří dokážou mít silný názor a přesto neztratit lidskost.

Komentář původně vyšel v Kladenských listech.
foto - Nedvědová Eliška Marie
Eliška Marie Nedvědová
Autorka je myslivkyně.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Dalibor Motl

11.5.2026 16:19
Článek je zcela namístě. Je opravdu "radost" číst nenávistné komentáře na profilech podobných "organizací". Některé komentáře podle mě naplňují skutkovou podstatu § 356 trestního zákoníku (podněcování k nenávisti). Myslivci musí získat lovecký lístek a zbrojní průkaz při netriviálních zkouškách nebo studiem odborné školy. Součástí je vždy etika, bionomie zvěře, odhad stáří zvěře, střelectví, kynologie…). Existují i 100% myslivečtí profíci (kterých je velmi málo) nebo ti u nichž je myslivost nějakou součástí povolání (někteří lesníci a správci lesních majetků s "povinností" chránit lesy). Naprostá většina myslivců jsou ale dobrovolní členové různých MS. Skoro mi přijde zbytečné stále dokola obhajovat něco tak samozřejmého jako je regulace stavů, zejména spárkaté zvěře. Tím úspěšným lovem, zejména holé a černé zvěře totiž začíná práce s transportem, evidencí, zpracováním zvěřiny a likvidací vývrhu, deky... Práce, která není úplně příjemná, často je nutné ji provést v pozdních nočních hodinách, protože jaksi ta prasata chodí hlavně v noci. Těch, co skutečné ve vesnických honitbách loví opravdu není mnoho. Jakmile někomu v okolí černá rozryje louku, pole nebo zahradu tak se v noci "chodí čekat". A ráno téměř každý jde normálně do práce. K tomu sčítání zvěře, opravy zařízení, jednání s majiteli pozemků. Každý člen si za svoje koupí pár pytlů ovsa a nasuší seno, aby v zimě měl čím přikrmovat. Občas volá PČR, že máte v honitbě sraženou zvěř…Jindy si od sousedů vyslechnete, že jim „zase liška odnesla slepici nebo jim kuna vybílila kurník“ … a co teda jako děláte? Pokud si někdo myslí, že tohle všechno dělají myslivci "pro maso" nebo "protože jsou úchylní" neví o čem mluví. Tedy vlastně úplně normální tohle dobrovolničení spojené s poměrně vysokými náklady a občasným výsměchem není. Prostě se to dělá převážně z přesvědčení a snad i úcty k nějaké tradici. Ano. Rozhodně nemáme ideální legislativu. Česká myslivost, české lesy i česká ochrana přírody má řadu problémů a jistě je co zlepšovat. O tom se dá diskutovat bez toho abychom se uráželi nebo napadali. Mezi myslivci se (stejně jako mezi řidiči nebo třeba advokáty) občas najdou odsouzeníhodné případy lidských selhání. Určitě to ale není důvod k tomu, aby všichni ostatní byli terčem nenávisti.
smějící se bestie

12.5.2026 06:03 Reaguje na Dalibor Motl
Emil Bernardy

12.5.2026 07:45 Reaguje na Dalibor Motl
Pěkný článek a příspěvek p.Motla.
Imarr Imarr

11.5.2026 18:01
Eliško jen souhlas. Děkuji.
Jan

12.5.2026 06:27
Proč velká část lidí nemá Myslivce ráda:

-myslivci jsou spojováni hlavně se zabíjením,
-část z nich vystupuje arogantně,
-veřejnost má pocit, že jsou nebezpeční,
-jejich vlastní prezentace ten obraz často ještě zhoršuje.

Neznalý člověk si pak o myslivci snadno udělá tento jednoduchý obraz:
„Chlap se zbraní, který rád střílí, tváří se důležitě a ještě mi bude vykládat, co mám dělat v lese.“

1. Navenek je nejvíc vidět zabíjení, ne péče
Laik většinou nevidí zimní přikrmování, monitoring zvěře, údržbu remízků nebo práci kolem honitby. Co ale vidí, jsou fotky s ulovenou zvěří, trofeje, hony, vycpané hlavy, „úspěšný lov“.
Takže si řekne: hlavní náplní těch lidí je zabíjet a ještě se tím chlubit.
I když je realita složitější, prezentace myslivosti je často postavená právě na lovu, a to veřejnosti zní dost tvrdě.

2. Silně působí arogance a pocit nadřazenosti
Myslivec je v očích části lidí někdo, kdo:

-má zbraň,
-pohybuje se „na svém území“,
-poučuje ostatní, co smí a nesmí v lese,
-často vystupuje stylem „já tomu rozumím, vy ne“.

I kdyby takových bylo menšina, stačí pár konfliktů a vzniká obraz:
myslivci = protivní, mocipáni v zeleném.
Arogance se pamatuje mnohem víc než slušnost.

3. Veřejnost slyší hlavně o průšvizích
Běžný člověk se k myslivcům dostane hlavně přes zprávy typu: zastřelený pes, zastřelený vlk, orel, rys.., zastřelený myslivec na honu, spory s turisty nebo pejskaři.
Takové případy jsou mediálně silné a dobře se šíří. Navíc reakce ostatních myslivců tento názor jen potvrzuje (podívejme se třeba na reakce na takové zprávy z myslivecké jednoty).

4. Les už lidé nevnímají jako „pracovní prostor myslivce“
Dřív byl vztah veřejnosti k lesu jiný. Dnes je les pro mnoho lidí: místo pro klid, turistiku, psy, běh, kola, pozorování přírody.
A pak narazí na člověka se zbraní, který jim arogantně říká, že něco nesmí. To přirozeně vyvolá odpor.
Z jejich pohledu: les je veřejný prostor, ne vaše střelnice.
Myslivci často neumějí vysvětlit, proč dělají to, co dělají. I tam, kde mají věcně pravdu, to často podají špatně.
smějící se bestie

12.5.2026 06:57 Reaguje na Jan
Špatně to podávají média,
prolezlá vyznavači zeleného náboženství !
su

12.5.2026 07:47 Reaguje na smějící se bestie
Tak a to je přesně ono - ted jste se projevil úplně stejně jako Jeglíkova skupina - vaše nenávist je zřejmá!
Slavomil Vinkler

12.5.2026 07:51
V Evropě chybí potravní pyramida. Člověk vyhubil lvy, tygry hyjeny... A proto nejen má ale i musí je nahradit v regulaci zvěře. Myslivci jsou i ekologicky naprosto nezbytní. To si musí zejména ekoorganizace uvšdomit.
Nebo si dovede někdo představit jejich návrat velkých predátorů? Jak by probíhala ta turistika, pejskaři, pozorování přírody...? Je bezpečnější domluva s myslivcem nebo se lvem?.
