Eva Tylová: Co skrývá Metropolitní plán, když se projednává za zavřenými dveřmi?
V listopadu minulého roku proběhlo pokračování veřejného projednání a sběr připomínek. Nyní se však občané i městské části dozvěděli, že na plánu z listopadu minulého roku stej-ně nejde nic zásadního změnit. To by se musel znovu projednat. To ovšem v listopadu minulého roku obča-nům nikdo neřekl: „Občane, nenamáhej se, stejně nic nezměníme. S developery jsme již vše dohodli“.
Alespoň by to bylo poctivé. Takže to bylo jen zbytečné cvičení. Přitom proti plánu se snesla významná kritika (viz např. tento článek).
Kritika míří proti systémovým změnám, jako je např. nedostatečná infrastruktura, snížený podíl zeleně, nadměrné zahušťování ale i proti místním úpravám. Např. na místech objektů občan-ské vybavenosti o dvou patrech téměř po celé Praze najednou přistálo pater 6, 8 či 12 a to i tam, kde za-psané územní studie počítají s 2 patry (viz https://praha.eu/studie-dokoncene)
Harmonogram projednání je následující:
• 19.5. zveřejnění na https://iprpraha.cz/metropolitniplan,
• 20.5. jednání Rady hl. m. Prahy,
• 26.5. Výbor pro územní rozvoj ZHMP v CAMP, veřejný,
• 28.5. Zastupitelstvo hl. m. Prahy, přihlásit se můžete na tomto odkazu.
V diskusním panelu hybridního semináře přijali pozvání vystoupit:
• Ing. Jana Komrsková – náměstkyně primátora hl. m. Prahy,
• Ing. arch. Anna Vinklárková – architektka se specializací na územní plánování, Arnika,
• JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. – právnička se specializací na právo životního prostředí, stavební právo, územní samosprávu a ochranu veřejnosti v procesních situacích,
• Ing. Monika Domincová – spolek Rokytka žije,
• Ing. Eva Tylová – místopředsedkyně STUŽ, zastupitelka hl. m. Prahy a MČ Praha 12.
Zájemce o účast na seminář prosíme o registraci na tomto odkazu.
On line připojení pomocí platformy Zoom na této adrese.
Vstup volný.
například řešení metropolitního plánu, koncepce MHD, koncepce systému parkování apod. městským částím do ruky nepatří zcela rozhodně.