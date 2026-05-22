Eva Tylová: Co skrývá Metropolitní plán, když se projednává za zavřenými dveřmi?

22.5.2026 | Eva Tylová |
Diskuse: 6
Foto | Pavel Moravec / Flickr
Již 15 let připravuje hl. m. Praha nový územní plán, tzv. Metropolitní plán. Po letech projednávání se tak finišuje, že občané budou mít na prohlédnutí desetitisíců stran 10 dní, stejně tak zastupitelé hl. m. Prahy, kteří mají o plánu hlasováním rozhodnout 28. 5. 2026 na Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
 
Plán je natolik utajován, že některé radní nepustili na jednání komise pro Metropolitní plán. Absurdní je, že to je komise, kterou si zřídila sama Rada hl. m. Prahy.

V listopadu minulého roku proběhlo pokračování veřejného projednání a sběr připomínek. Nyní se však občané i městské části dozvěděli, že na plánu z listopadu minulého roku stej-ně nejde nic zásadního změnit. To by se musel znovu projednat. To ovšem v listopadu minulého roku obča-nům nikdo neřekl: „Občane, nenamáhej se, stejně nic nezměníme. S developery jsme již vše dohodli“.

Alespoň by to bylo poctivé. Takže to bylo jen zbytečné cvičení. Přitom proti plánu se snesla významná kritika (viz např. tento článek).

Kritika míří proti systémovým změnám, jako je např. nedostatečná infrastruktura, snížený podíl zeleně, nadměrné zahušťování ale i proti místním úpravám. Např. na místech objektů občan-ské vybavenosti o dvou patrech téměř po celé Praze najednou přistálo pater 6, 8 či 12 a to i tam, kde za-psané územní studie počítají s 2 patry (viz https://praha.eu/studie-dokoncene)

Harmonogram projednání je následující:

V diskusním panelu hybridního semináře přijali pozvání vystoupit:

      • Ing. Jana Komrsková – náměstkyně primátora hl. m. Prahy,
      • Ing. arch. Anna Vinklárková – architektka se specializací na územní plánování, Arnika,
      • JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. – právnička se specializací na právo životního prostředí, stavební právo, územní samosprávu a ochranu veřejnosti v procesních situacích,
      • Ing. Monika Domincová – spolek Rokytka žije,
      • Ing. Eva Tylová – místopředsedkyně STUŽ, zastupitelka hl. m. Prahy a MČ Praha 12.
Seminář se koná v úterý 26. května 2026 od 16:00 do cca 18:00 hodin v Informační centrum OSN, Železná 24, Praha 1.

Zájemce o účast na seminář prosíme o registraci na tomto odkazu.

On line připojení pomocí platformy Zoom na této adrese.

Vstup volný.

foto - Tylová Eva
Eva Tylová
Autorka je zastupitelka hl. m. Prahy a členka výboru pro energetiku ZHMP.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Jaroslav Řezáč

22.5.2026 13:06
dělat v tomto případě metropolitní plán, který si každý představuje jinak je dost problematické, to, že v tak velkém městě kde má tendenci do toho kecat kde kdo je možné, že délka příprav je enormní.

Jaroslav Řezáč

22.5.2026 13:14 Reaguje na Jaroslav Řezáč
územní plán v Praze by měli dělat hlavně městské části...
LB

Lukas B.

22.5.2026 13:20 Reaguje na Jaroslav Řezáč
některé věci opravdu nepřísluší řešit městských částem. městské části nejsou samostatná města, mezi kterými jsou pole a lesy, hranice městské části vede často (s nadsázkou) mezi kuchyní a obývákem. k čemu jsou potřeba - kromě naprosto umělé byrokratické zvůle (spádovost škol, spádovost úřadu kde vydají cestovní pas apod.)?

například řešení metropolitního plánu, koncepce MHD, koncepce systému parkování apod. městským částím do ruky nepatří zcela rozhodně.
Jaroslav Řezáč

22.5.2026 13:50 Reaguje na Lukas B.
se domnívám, že podklady by měli podávat hlavně městské části neb by měli mít nejlepší přehled o stavu situace a potřebách magistrát by to měl stmelit právě v těch oblastech, co píšete... ono je možné, že v tom městě už nebude k žití, jak bude přeplácané.
Jaroslav Řezáč

22.5.2026 13:10
územní plán není nic, co by se později v některých náležitostech nemohl změnit, když se na tom usnese zastupitelstvo. Nicméně je dobré něco schválit.
ss

smějící se bestie

22.5.2026 16:13 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Asi tak.
