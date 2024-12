Iniciativa pro zálohování: Otevřený dopis vládě s výzvou k podpoře zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Petr Hladík u zálohovacího automatu, ilustrační snímek.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,obracím se na Vás jménem Iniciativy pro zálohování, která sdružuje významné nápojové společnosti. Naším cílem, který podporují též nápojové oborové asociace, je v ČR zavést systém nakládání s nápojovými obaly, který zajistí jejich opakovanou recyklaci zpátky do nových obalů. Ta nyní v Česku nefunguje z důvodu velmi nízké míry sběru plechovek a minimální recyklace nápojových obalů.My výrobci máme ze zákona odpovědnost za nápojové obaly po celou dobu jejich životního cyklu včetně toho, co se s nimi děje po použití. V současnosti tuto povinnost plníme přes společnost EKO-KOM. Přestože Češi jsou v třídění odpadu zodpovědní, následná recyklace u nás nefunguje. Tři čtvrtiny plechovek dnes skončí ve směsném odpadu a polovina z vysbíraných PET lahví k recyklaci nedojde. Cenný materiál tak dnes bohužel končí ve velké míře na skládkách, ve spalovnách nebo odhozený v přírodě. Stávající systém roky vykazuje stejnou mírou sběru a nemá kapacitu splnit evropské cíle pro nejbližší období a už vůbec nezajistí opakované využití materiálu.

Návrh plošného zálohování v novele obalového zákona je navržený tak, aby pomohl ČR s přechodem na cirkulární ekonomiku. Ministerstvo životního prostředí jej postavilo na ověřených principech, podle kterých zálohování úspěšně funguje v 16 evropských zemích, od ledna se přidají dva naši sousedé – Rakousko a Polsko. Zálohový systém je jednoznačně jedinou funkční cestou k uzavření materiálové smyčky nápojových obalů, díky které se z PET lahve stane opět PET lahev a z plechovky nová plechovka. Opětovným využíváním materiálu do nových PET lahví a plechovek zabráníme plýtvání přírodními zdroji, až o 95 % snížíme spotřebu energie při výrobě nových obalů a až o 80 % snížíme uhlíkovou stopu těchto obalů.

Přesměrování PET lahví do zálohového systému navíc sníží množství materiálu, které je základem pro výpočet odvodu za nerecyklované plasty až o 20 %, tedy ročně by státní kasa ušetřila zhruba 500 mil. Kč. Český stát totiž odvádí každoročně za nerecyklovaný plastový obalový odpad miliardy korun Evropské unii jako poplatek za nízkou míru recyklace (poplatek je stanoven ve výši 20 Kč na kilogram nerecyklovaného plastového obalového odpadu).

Záloha nejen pomůže k vysokému zpětném sběru nápojových obalů k recyklaci, pomáhá také v boji s odhozenými nápojovými obaly v přírodě a ulicích měst. Potvrzují to zahraniční zkušenosti a především stále čerstvá zkušenost na Slovensku, kde už po roce fungováni zálohového systému pohozené plechovky a PET lahve z přírody a veřejného prostranství zmizely. Zavedení systému navíc Češi chtějí. Podle červnového průzkumu společnosti Ipsos tři čtvrtiny Čechů podporují zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky.

Zálohování nápojových obalů přinese mnoho pozitivních dopadů:

Ekologické:

• Snížení množství odpadu v přírodě: Zálohový systém výrazně zvyšuje míru sběru PET lahví a plechovek, čímž se snižuje jejich množství v přírodě, na ulicích, v parcích a vodních tocích.

• Zajistí opakovanou recyklaci: zajistí sběr minimálně 90 % obalů, které nejsou kontaminované a lze ho bez problému využít v potravinářství. Vysbírané obaly budou následně využity pro výrobu nových PET lahví a plechovek.

• Ochrana životního prostředí: zabráníme plýtvání přírodními zdroji a až o 95 % snížíme spotřebu energie při výrobě nových obalů z recyklátu místo panenského a až o 80 % snížíme uhlíkovou stopu těchto obalů.

Ekonomické:

• Nevyžaduje prostředky z veřejných rozpočtů: Systém plně využívá hodnoty vysbíraného materiálu, jehož prodej pomáhá financovat provoz a který v současném systému třídění leží ladem na skládce nebo v přírodě. Systém nevyžaduje ani nikdy nevyžadoval žádné příspěvky ani dotace z veřejných zdrojů.

• Splnění evropských cílů: Zavedení zálohového systému je nezbytné pro splnění evropských cílů v oblasti recyklace a snižování množství odpadu a prevence vysokých sankcí za neplnění cílů.

• Sníží poplatky, které český stát odvádí EU za nerecyklované plasty: Přesměrování PET lahví do zálohového systému navíc sníží množství materiálu, které je základem pro výpočet odvodu za nerecyklované plasty až o 20 %, tedy ročně by státní kasa ušetřila zhruba 500 mil. Kč.

• Stabilní zdroje surovin pro recyklaci: Zálohový systém zajišťuje stabilní dodávky kvalitních surovin pro recyklaci, což může přispět k rozvoji recyklačního průmyslu.

• Vytvoření nových pracovních míst: Vznik nových recyklačních společností vytvoří v ČR nová pracovní místa.

• Snížení nákladů na úklid a likvidaci odpadu: Méně odpadu v přírodě znamená nižší náklady na jeho úklid a likvidaci, které hradí obce a kraje.

Sociální:

• Zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí: Zálohový systém zvyšuje povědomí občanů o důležitosti recyklace odpadu a ochrany životního prostředí a díky záloze je motivuje k ekologičtějšímu chování.

• Podpora cirkulární ekonomiky: Zálohový systém přispívá k přechodu na cirkulární ekonomiku, která je založena na opakovaném využívání materiálů.

Projednání novely obalového zákona poslaneckou sněmovnou je nyní důležitým krokem. Už není na co čekat. Umožní zavést moderní evropské řešení na opakované využívání nápojových obalů, které je šetrné k životnímu prostředí. Pokud má Česko naplnit cíle dané EU, máme co dělat, abychom to stihli! Podpořte, prosím, novelu zákona a pomozte tak Česku na cestě k cirkulární ekonomice.

Na vědomí:

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

Zbyněk Stanjura, ministr financí

Jana Černochová, ministryně obrany

Pavel Blažek, ministr spravedlnosti

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí

Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu

Martin Kupka, ministr dopravy

Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Petr Hladík, ministr životního prostředí

Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj

Marek Výborný, ministr zemědělství

Martin Baxa, ministr kultury

Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti

Martin Ženíšek, ministr pro vědu, výzkum a inovace



