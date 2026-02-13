https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-chabr-jak-ma-praha-svitit-mesto-chysta-nova-pravidla-pro-svetla-i-ochranu-zdravi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Jan Chabr: Jak má Praha svítit ? Město chystá nová pravidla pro světla i ochranu zdraví

13.2.2026 | Jan Chabr |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Zastupitelstvo včera několik hodin velmi detailně probíralo nastavení veřejného osvětlení v Praze, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska ochrany zdraví lidí a nočního prostředí pro přírodu. Byla to skutečná diskuze, která jasně ukázala, že potřebujeme aktualizovat Koncepci veřejného osvětlení tak, aby reagovala na kritiku odborníků i veřejnosti a opírala se o nejnovější poznatky i normu ČSN 36 0459 zaměřenou na omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení.
 
Zastupitelstvo proto uložilo Radě hlavního města zajistit autorizované a metodicky jednotné měření světelného prostředí v celé Praze. Bez kvalitních dat se dobrá rozhodnutí dělat nedají. IPR Praha společně s THMP dostaly za úkol zanalyzovat dosavadní koncepci a připravit harmonogram jejího dopracování, včetně finančních dopadů a jasného procesu dalšího projednání.

Důležité je, že na aktualizaci koncepce nebude pracovat jen úzký úřednický tým. Vznikne široká multidisciplinární pracovní skupina složená z biologů, chronobiologů, lékařů, psychiatrů, entomologů, ornitologů, architektů, odborníků na bezpečnost i světelných techniků. Cílem je, aby nové nastavení veřejného osvětlení vyvažovalo bezpečnost v ulicích, energetickou efektivitu a zároveň respektovalo negativní dopady světla na zdraví i ekosystémy.

Současně jsme dali jasný pokyn, aby všechny probíhající i plánované instalace veřejného osvětlení už nyní plnily parametry požadované v připravované koncepci a byly v souladu s normou ČSN 36 0459, a to do doby, než bude nová koncepce definitivně schválena. Zastupitelstvo také otevřelo cestu k jednání s Ministerstvem životního prostředí o případné revizi této normy a k dialogu s velkými zdroji rušivého světla, například obchodními centry, čerpacími stanicemi či sportovišti. Cílem je, aby se dobrovolně přihlásily k přísnějším pravidlům, případně aby se tyto povinnosti promítly do smluv města.

Do debaty jsme zároveň přidali i důležitý prvek z pohledu každodenní zkušenosti lidí s městem, návrh na zřízení pozice Ombudsmana veřejného prostoru hlavního města Prahy. Tato role má sloužit jako centrální kontaktní a kontrolní bod pro Pražany ve věcech běžného fungování města, od podnětů k veřejnému osvětlení přes zeleň až po údržbu a městský mobiliář.

Ombudsman veřejného prostoru bude přijímat a koordinovat řešení podnětů občanů napříč městskými organizacemi, dohlížet na kvalitu a včasnost poskytovaných služeb a zároveň identifikovat systémové problémy v údržbě veřejného prostoru, které bude navrhovat vedení města k nápravě.

Cílem je, aby se Pražané měli na koho obrátit ve chvíli, kdy se necítí vyslyšeni v běžné agendě města, a aby zároveň vznikla silná autorita, která dokáže jejich zkušenost promítat do dlouhodobých koncepcí, včetně nové Koncepce veřejného osvětlení a dalších kroků, o nichž dnes zastupitelstvo jednalo.

foto - Chabr Jan
Jan Chabr
Autor je politik, člen strany TOP 09, zastupitel městské části Praha 6 a zastupitel hlavního města Prahy a předseda výboru pro energetiku.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
