Jan Chabr: Jak má Praha svítit ? Město chystá nová pravidla pro světla i ochranu zdraví
Důležité je, že na aktualizaci koncepce nebude pracovat jen úzký úřednický tým. Vznikne široká multidisciplinární pracovní skupina složená z biologů, chronobiologů, lékařů, psychiatrů, entomologů, ornitologů, architektů, odborníků na bezpečnost i světelných techniků. Cílem je, aby nové nastavení veřejného osvětlení vyvažovalo bezpečnost v ulicích, energetickou efektivitu a zároveň respektovalo negativní dopady světla na zdraví i ekosystémy.
Současně jsme dali jasný pokyn, aby všechny probíhající i plánované instalace veřejného osvětlení už nyní plnily parametry požadované v připravované koncepci a byly v souladu s normou ČSN 36 0459, a to do doby, než bude nová koncepce definitivně schválena. Zastupitelstvo také otevřelo cestu k jednání s Ministerstvem životního prostředí o případné revizi této normy a k dialogu s velkými zdroji rušivého světla, například obchodními centry, čerpacími stanicemi či sportovišti. Cílem je, aby se dobrovolně přihlásily k přísnějším pravidlům, případně aby se tyto povinnosti promítly do smluv města.
Do debaty jsme zároveň přidali i důležitý prvek z pohledu každodenní zkušenosti lidí s městem, návrh na zřízení pozice Ombudsmana veřejného prostoru hlavního města Prahy. Tato role má sloužit jako centrální kontaktní a kontrolní bod pro Pražany ve věcech běžného fungování města, od podnětů k veřejnému osvětlení přes zeleň až po údržbu a městský mobiliář.
Ombudsman veřejného prostoru bude přijímat a koordinovat řešení podnětů občanů napříč městskými organizacemi, dohlížet na kvalitu a včasnost poskytovaných služeb a zároveň identifikovat systémové problémy v údržbě veřejného prostoru, které bude navrhovat vedení města k nápravě.
Cílem je, aby se Pražané měli na koho obrátit ve chvíli, kdy se necítí vyslyšeni v běžné agendě města, a aby zároveň vznikla silná autorita, která dokáže jejich zkušenost promítat do dlouhodobých koncepcí, včetně nové Koncepce veřejného osvětlení a dalších kroků, o nichž dnes zastupitelstvo jednalo.
