Jiří Malík: Politické neziskovky neexistují
Jedním z triků k tomu je zavádět nové pojmy, které nejsou vůbec opřeny o českou legislativu.
Prostě motorkářské dezolé si vymyslí pojem (jsou na to placené PR dílny, to je jasné) např. politická neziskovka. A že půjdou jen po nich - neboli, že budou dělat čistky, třeba tím, že je nebudou platit atd.
A všichni začnou řešit, kdo je a není politická neziskovka, ale unikne jim, že tato debata je naprosto mimo současně platnou legislativu.
Zákon umožňuje vznik neziskovek alias spolků bez omezení, pokud nešíří nenávist a x dalších podmínek, což se dokazuje mj. stanovami. A zcela jasně je ze zákona vytyčeno, co je jejich hlavní i vedlejší činnost a jak mohou na svou činnost získat finance.
Nezisk v ČR zahrnuje desítky až stovky tisíc lidí v mnoha různých sférách - od hasičů přes myslivce, rybáře, ochránce přírody, charitu atd. Dobrovolníci v nich odpracují i díky tomu, že je neziskovky řídí, až desítky milionů hodin ročně a přináší pro společnost hodnoty v miliardách.
Neziskové organizace mohou dokonce legálně provádět i advokacii, lobbovat nebo působit v oblasti veřejné politiky, pokud to odpovídá jejich stanovám a neporušují zvláštní zákony (např. zákon o financování politických stran a kampaní).
Přečtěte si také |Jiří Malík: Pokud ministr životního prostředí popírá změnu klimatu, žádám, aby byl odvolán
Pokud je s nějakým spolkem problém a porušuje zákon, opět tu je zákon, který možno uplatnit a učinit nápravu.
Co není naopak vůbec přípustné, jsou politické čistky!
Na obrázku činnost spolku na ochranu přírody, nová kaskáda minipolderů proti erozi a na zadržení vod z meliorací. Financováno ze sbírky na Doniu (děkujeme všem dárcům a vedení Donia). Stát na to nedal ani korunu.
reklama
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (5)
Michal Ukropec23.12.2025 05:52
smějící se bestie23.12.2025 06:05 Reaguje na Michal Ukropec
smějící se bestie23.12.2025 06:05
téměř všechny ekologické organizace, jsou vlastně politické neziskovky.
!