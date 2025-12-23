https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-malik-politicke-neziskovky-neexistuji
Jiří Malík: Politické neziskovky neexistují

23.12.2025 | Jiří Malík |
Diskuse: 5
Politické neziskovky neexistují. Existují politické strany a hnutí a (zapsané) spolky.
 
Je poměrně neuvěřitelné, jak se dezolátům daří tlačit do lidí zmatky, chaos a nenávist. A jak neumíme rozlišovat, že často jsou to oni, kdo zákon porušují nebo k tomu provokují.

Jedním z triků k tomu je zavádět nové pojmy, které nejsou vůbec opřeny o českou legislativu.

Prostě motorkářské dezolé si vymyslí pojem (jsou na to placené PR dílny, to je jasné) např. politická neziskovka. A že půjdou jen po nich - neboli, že budou dělat čistky, třeba tím, že je nebudou platit atd.

A všichni začnou řešit, kdo je a není politická neziskovka, ale unikne jim, že tato debata je naprosto mimo současně platnou legislativu.

Zákon umožňuje vznik neziskovek alias spolků bez omezení, pokud nešíří nenávist a x dalších podmínek, což se dokazuje mj. stanovami. A zcela jasně je ze zákona vytyčeno, co je jejich hlavní i vedlejší činnost a jak mohou na svou činnost získat finance.

Nezisk v ČR zahrnuje desítky až stovky tisíc lidí v mnoha různých sférách - od hasičů přes myslivce, rybáře, ochránce přírody, charitu atd. Dobrovolníci v nich odpracují i díky tomu, že je neziskovky řídí, až desítky milionů hodin ročně a přináší pro společnost hodnoty v miliardách.

Neziskové organizace mohou dokonce legálně provádět i advokacii, lobbovat nebo působit v oblasti veřejné politiky, pokud to odpovídá jejich stanovám a neporušují zvláštní zákony (např. zákon o financování politických stran a kampaní).

Pokud je s nějakým spolkem problém a porušuje zákon, opět tu je zákon, který možno uplatnit a učinit nápravu.

Co není naopak vůbec přípustné, jsou politické čistky!

Na obrázku činnost spolku na ochranu přírody, nová kaskáda minipolderů proti erozi a na zadržení vod z meliorací. Financováno ze sbírky na Doniu (děkujeme všem dárcům a vedení Donia). Stát na to nedal ani korunu.

Jiří Malík
Autor je předseda Spolku Živá voda, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF a člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a European Climate Pact Ambassador.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Všechny komentáře (5)
MU

Michal Ukropec

23.12.2025 05:52
Nechápu. Ještě před nedávnem jsem byl jako rybář, včelař, a zahrádkář s mysluveckými zkouškami úhlavní nepřítel, a nyní jsme na stejné lodi? Nejsem nadšený, že za mě lobbuje zrovna Jiří Malík. Ač má třeba velké renomé.
ss

smějící se bestie

23.12.2025 06:05 Reaguje na Michal Ukropec
1*
ss

smějící se bestie

23.12.2025 06:05
NO,
téměř všechny ekologické organizace, jsou vlastně politické neziskovky.
!
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.12.2025 07:37
Asi netřeba jmenovat organizace (neziskovky?), které státu nepomáhají, nýbrž systematicky jedou proti. Že lidem dojde trpělivost a "něco se stane", se dalo čekat. Prostě zákon Akce a reakce (byť zde je to to spíše obráceně a s R) platí...
PE

Petr Elias

23.12.2025 07:43
To je tedy překvapení. ,,Politická neziskovka,, je takové zaklínadlo pro mentálně omezenou část populace - u nás to nejvíc zneužívají šašci z ANO a z SSPD, na SK pak aktuální mafiánská vláda. ;)
