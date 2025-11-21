https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-malik-kde-bychom-byli-bez-nevladek
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Malík: Kde bychom byli bez nevládek?

21.11.2025 | Jiří Malík |
Diskuse: 1
Vizualizace křižovatky DOL u Přerova - Křižovatka tří moří.
Vizualizace křižovatky DOL u Přerova - Křižovatka tří moří.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Plavba a vodní cesty
Část politického spektra začala stejně jako za komunismu opět přežvykovat nesmysly ohledně nepotřebnosti či dokonce škodlivosti občanských (zejména ekologických) spolků a tím i občanské společnosti, což je přímo v rozporu s demokracií.
 
Patrně jim je jedno, že by stát nebyl bez nevládek dokonce ani schopen dostát mezinárodních i národních závazků na úseku ochrany přírody a životního prostředí, (za což se mj. platí tučné pokuty).

Tím zároveň říkají, že jim je jedno, zda budou lidé zdraví, zda budeme mít dost zdravých potravin a zda budeme mít dostatek nejen kvalitní pitné vody, zdravé lesy, dobrou zemědělskou půdu. Kdo a proč takovou protistátní, protiústavní a protidemokratickou lůzu volí, mi je záhadou. Stejně tak i to, že tito lidé mohou beztrestně takové názory hájit.

Navíc se dneska ví, že investice do (preventivní) ochrany přírody a vody i zdraví lidí se vyplatí. Zejména to platí i pro změnu klimatu. Čím později budeme finance na snížení skleníkových emisí a adaptaci na klima zavádět, tím větší budou náklady a ty budou obrovské, takže zchudnou všichni a hodně.

Jedním z příkladů, jak jsou ekologické nevládky užitečné i ekonomicky, je konečná stopka zcela nesmyslnému kanálu Dunaj-Odra-Labe (DOL), jehož velkým propagátorem byl mj. pohrobek socialismu exprezident Zeman.

Díky této stopce se ušetří do budoucna cucání financí ze státního rozpočtu, na který bylo přes Ministerstvo dopravy napíchnuto nemálo firem, které za drahé peníze (celkem za několik dekád se tu vyhodilo z okna celkem za cca 600 mil Kč) lživě dokazovaly prospěšnost této stavby (i když samy dobře věděly, že to je ekologický, hydrologický i ekonomický nesmysl).

Dále se ušetří za investici na stavbu DOL, která měla dosahovat kolem 600 mld Kč!

Takže nevládní sektor zde splnil nejen skvěle roli hlídacího psa demokracie, ale nakonec utnul i tento neustále tekoucí finanční proud peněz daňových poplatníků.

K tomu nikdo neuváděl, kolik by tato obří vodní cesta v době změny klimatu, která by stejně neměla vodu, což nikoho s prosazovatelů netrápilo, spolkla financí na údržbu.

Kolik by tedy jeho údržba stále dle CHAT GPT?

Když počítáme jen „každodenní provoz a běžnou údržbu“: cca 1 mld. Kč ročně (řádově 0,7–1,5 mld.).

Když započítáme i velké rekonstrukce a obnovu v průběhu desetiletí, dostáváme se na pásmo cca 6–18 mld. Kč ročně, nejpravděpodobněji kolem 10–15 mld. Kč ročně.

Za 50 let fungovaní by tedy v horním odhadu D–O–L spolykal zhruba 1,5 bilionu Kč, když započítáme jak stavbu, tak drahou dlouhodobou údržbu (v tom nejsou započítány v ČR oblíbené vícepráce).

Všechny nevládky, vědci, rozumní vodaři a politici, včetně řady měst a obcí, kteří stáli dekády proti DOL by od státu měly dostat vyznamenání za zásluhy a tučnou finanční odměnu. A ne je vláčet žumpou a omezovat jim již tak bídné finanční prostředky.

reklama
 
foto - Malík Jiří
Jiří Malík
Autor je předseda Spolku Živá voda, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF a člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a European Climate Pact Ambassador.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
António Guterres na COP30 v Belému Foto: UNclimatechange Flickr Guterres vyzval delegace na COP30 k "ambiciózním kompromisům" a udržení nárůstu teplot do 1,5 stupně COP30 Foto: Depositphotos Přes 80 zemí v Belému vyzvalo k termínům pro odklon od fosilních paliv Foto: Depositphotos Ukrajina po Rusku žádá 43 miliard dolarů za klimatické škody, jež jí způsobilo
Další články autora |
Jiří Malík: Dobrá zpráva nejen o jednom potoku Lokalita Na vrátkách na Zdoňovsku rok po zhotovení protierozní kaskády . Jiří Malík: Bahno z polí dokolečka dokola? Jiří Malík: Ochrana před povodněmi? Místo přehrad potřebujeme obnovit celou krajinu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

21.11.2025 06:20
Kde ?
Tak v dopravní infrastruktůře už dávno daleko dál -
všechny dálnice plánované před 50roky, by byly v provozu a to nejpozději před vstupem ČR do EU, k tomu i ty okruhy, obchvaty měst a samozřejmě D-O-L + 2jezy pod Ústí, na Labi - vše ku prospěchu ekonomiky/průmyslu, turistiky,
jako to mají na tom obdivovaném Západě,
no !
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist