Jiří Malík: Kde bychom byli bez nevládek?
Tím zároveň říkají, že jim je jedno, zda budou lidé zdraví, zda budeme mít dost zdravých potravin a zda budeme mít dostatek nejen kvalitní pitné vody, zdravé lesy, dobrou zemědělskou půdu. Kdo a proč takovou protistátní, protiústavní a protidemokratickou lůzu volí, mi je záhadou. Stejně tak i to, že tito lidé mohou beztrestně takové názory hájit.
Navíc se dneska ví, že investice do (preventivní) ochrany přírody a vody i zdraví lidí se vyplatí. Zejména to platí i pro změnu klimatu. Čím později budeme finance na snížení skleníkových emisí a adaptaci na klima zavádět, tím větší budou náklady a ty budou obrovské, takže zchudnou všichni a hodně.
Jedním z příkladů, jak jsou ekologické nevládky užitečné i ekonomicky, je konečná stopka zcela nesmyslnému kanálu Dunaj-Odra-Labe (DOL), jehož velkým propagátorem byl mj. pohrobek socialismu exprezident Zeman.
Díky této stopce se ušetří do budoucna cucání financí ze státního rozpočtu, na který bylo přes Ministerstvo dopravy napíchnuto nemálo firem, které za drahé peníze (celkem za několik dekád se tu vyhodilo z okna celkem za cca 600 mil Kč) lživě dokazovaly prospěšnost této stavby (i když samy dobře věděly, že to je ekologický, hydrologický i ekonomický nesmysl).
Dále se ušetří za investici na stavbu DOL, která měla dosahovat kolem 600 mld Kč!
Takže nevládní sektor zde splnil nejen skvěle roli hlídacího psa demokracie, ale nakonec utnul i tento neustále tekoucí finanční proud peněz daňových poplatníků.
K tomu nikdo neuváděl, kolik by tato obří vodní cesta v době změny klimatu, která by stejně neměla vodu, což nikoho s prosazovatelů netrápilo, spolkla financí na údržbu.
Kolik by tedy jeho údržba stále dle CHAT GPT?
Když počítáme jen „každodenní provoz a běžnou údržbu“: cca 1 mld. Kč ročně (řádově 0,7–1,5 mld.).
Když započítáme i velké rekonstrukce a obnovu v průběhu desetiletí, dostáváme se na pásmo cca 6–18 mld. Kč ročně, nejpravděpodobněji kolem 10–15 mld. Kč ročně.
Za 50 let fungovaní by tedy v horním odhadu D–O–L spolykal zhruba 1,5 bilionu Kč, když započítáme jak stavbu, tak drahou dlouhodobou údržbu (v tom nejsou započítány v ČR oblíbené vícepráce).
Všechny nevládky, vědci, rozumní vodaři a politici, včetně řady měst a obcí, kteří stáli dekády proti DOL by od státu měly dostat vyznamenání za zásluhy a tučnou finanční odměnu. A ne je vláčet žumpou a omezovat jim již tak bídné finanční prostředky.
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
smějící se bestie21.11.2025 06:20
Tak v dopravní infrastruktůře už dávno daleko dál -
všechny dálnice plánované před 50roky, by byly v provozu a to nejpozději před vstupem ČR do EU, k tomu i ty okruhy, obchvaty měst a samozřejmě D-O-L + 2jezy pod Ústí, na Labi - vše ku prospěchu ekonomiky/průmyslu, turistiky,
jako to mají na tom obdivovaném Západě,
no !