Jiří Malík: Pokud ministr životního prostředí popírá změnu klimatu, žádám, aby byl odvolán
Že se nějaký blb usnese, že není klimatická změna, to tu ještě nebylo. Dosud nás svět docela bral, ode dneška jsme pro smích, pokud to řekne ministr životního prostředí. Vítejte v Absurdistánu. Bohužel se jeho postoj zcela kříží s Babišem, který tvrdil na Hradě při jmenování, že ČR bude nejlepší na světě.
Jenže k tomu by totiž potřebovalo i nejlepší půdu, vodu a životní prostředí. A to nemá.
Tak se klucí aspoň v tý vládě domluvte, že budete plácat stejný blbosti. Jinak to není zábava, když si podtrháváte židle.
Na MŽP jsme nechali nastoupit šílence, který, jelikož asi nebude moct zvládat dvě ministerstva, ale jistě za to dostane zaplaceno dvakrát, dohodl s Turkem, že ŽP v EU za nás bude řešit Slovensko. Zítra volám Chocholouška, ať si pro něj do Vršovic hnedle přijedou.
Jinak teda čekám, že hned od zítra bude 15 pod nulou a začne padat sníh. Nebylo dycky tak teplo v prosinci, pokud si vzpomínám. Možná třeba blbnou teploměry.
Jenže teploměry neblbnou. Lineární trend 1875 → 2024, Praha, Klementinum: přibližně +3,1 °C (tj. asi +2,1 °C / století). Česky řečeno: jsme už fakt v prdeli a to už teď.
Pokud ministr životního prostředí popírá změnu klimatu, žádám, aby byl odvolán.
