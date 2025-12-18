https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-malik-pokud-ministr-zivotniho-prostredi-popira-zmenu-klimatu-zadam-aby-byl-odvolan
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Malík: Pokud ministr životního prostředí popírá změnu klimatu, žádám, aby byl odvolán

18.12.2025 | Jiří Malík |
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Generováno AI
Nový ministr ŽP v zastoupení je nejen ekologický ale už i klimatický analfabet.
 
Zkouší být i komik. Rozlišuje občany běžné a ty druhé. To tu už ale bylo. A taky si popletl měsíc. Apríl už byl.

Že se nějaký blb usnese, že není klimatická změna, to tu ještě nebylo. Dosud nás svět docela bral, ode dneška jsme pro smích, pokud to řekne ministr životního prostředí. Vítejte v Absurdistánu. Bohužel se jeho postoj zcela kříží s Babišem, který tvrdil na Hradě při jmenování, že ČR bude nejlepší na světě.

Jenže k tomu by totiž potřebovalo i nejlepší půdu, vodu a životní prostředí. A to nemá.

Tak se klucí aspoň v tý vládě domluvte, že budete plácat stejný blbosti. Jinak to není zábava, když si podtrháváte židle.

Na MŽP jsme nechali nastoupit šílence, který, jelikož asi nebude moct zvládat dvě ministerstva, ale jistě za to dostane zaplaceno dvakrát, dohodl s Turkem, že ŽP v EU za nás bude řešit Slovensko. Zítra volám Chocholouška, ať si pro něj do Vršovic hnedle přijedou.

Jinak teda čekám, že hned od zítra bude 15 pod nulou a začne padat sníh. Nebylo dycky tak teplo v prosinci, pokud si vzpomínám. Možná třeba blbnou teploměry.

Jenže teploměry neblbnou. Lineární trend 1875 → 2024, Praha, Klementinum: přibližně +3,1 °C (tj. asi +2,1 °C / století). Česky řečeno: jsme už fakt v prdeli a to už teď.

Pokud ministr životního prostředí popírá změnu klimatu, žádám, aby byl odvolán.

reklama
 
foto - Malík Jiří
Jiří Malík
Autor je předseda Spolku Živá voda, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF a člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a European Climate Pact Ambassador.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Bělá pod Pradědem - terénní šetření, podzim 2025. Foto: NÚIK Nikdo nezná krajinu lépe než místní. Klima-adaptační diagnostika pomáhá posílit odolnost krajiny na Jesenicku panel pračky Foto: r4n Flickr EU chce vybírat uhlíkovou daň u více druhů dováženého zboží s vysokými emisemi Hašení požáru divoké přírody ve Španělsku Foto: Adriaan Bloem Flickr Mezi významnými zdroji emisí ve Španělsku budou letos i lesní požáry
Další články autora |
Hotový úsek DOL v Kędzierzyn-Koźle v Polsku Jiří Malík: Kde bychom byli bez nevládek? Jiří Malík: Dobrá zpráva nejen o jednom potoku Lokalita Na vrátkách na Zdoňovsku rok po zhotovení protierozní kaskády . Jiří Malík: Bahno z polí dokolečka dokola?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

18.12.2025 06:22
Eště ti tam hochu,
chybí nějaké ty tituly před a za jménem.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist