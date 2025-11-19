https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-malik-dobra-zprava-nejen-o-jednom-potoku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Malík: Dobrá zpráva nejen o jednom potoku

19.11.2025 | Jiří Malík |
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Model Živá krajina
Další pilotní kaskáda v odvodněním prameništi je na světě.
 
Sen dlouhý přes 30 let se za dva a půl dne díky šikovnému bagristovi a sbírce na Doniu (obrovský dík všem donorům) podařilo uskutečnit. Cesta k tomu byla ale strašně těžká a dlouhá...

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Model Živá krajina

Za socialismu za Státního statku zde panovalo po většinu roku sucho. Obrovský lán v pramenné oblasti potoka byl na desítkách hektarů pomocí melioračních trub odvodněn a zorán, tok pod polem uměle narovnán a ve dně spoután betonovými žlabovkami. Přesto v mém raném dětství tekl celoročně, což nám s kluky umožnilo na dolním toku stavět každé léto přehradu na koupání. Postupem let však vody ubývalo, až se přes léto po měsíce neobjevila vůbec, protože celé povodí začalo vysychat.

Už v roce 1992 (to je moje fotka v modré bundě), když jsem nastoupil na Správu CHKO Broumovsko, se zrodil můj sen. Jednou se s tím pokusím něco zásadního udělat. Aby tu eroze nebyla a voda zase tekla celý rok.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Model Živá krajina

Nový vlastník (Biofarma Zdoňov) pak celou erozně ohroženou lokalitu zatravnil pro pastvu. Tím se hydrologická situace rapidně zlepšila, ale ne na dlouho. Vlivem sílící změny klimatu totiž stoupl během posledních dvou dekád odpar z krajiny ve střední Evropě o neuvěřitelných 50 procent a k tomu stále trubky konaly svou odvodňovací práci.

I přes zatravnění zde menší zbytková eroze přetrvávala a vlivem všech těchto faktoru se povodí dále vysušovalo... Potok proto umíral na dlouhá období a většinu roku netekl. Stal se z něj občasný potok, který se objevoval jen krátce po deštích nebo tání. De facto se z něj stalo pouštní vádí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Model Živá krajina

Cca v roce 2015 jsem šel opět místy mého dětství a vzpomínal, jak to bylo krásné, když tu voda bublala celoročně. Potok byl zcela vyschlý... Vrátil jsem se sem ten rok několikrát. Žádná voda. Ani kapka. To mně strašně zasáhlo. A to byl počátek Modelu Zdoňov a poté know-how Modelu Živá krajina.

Dnes, po třech dekádách, se mi díky našemu týmu, souhlasu vlastníků, státní správy i samosprávy Města Teplic nad Metují ten sen splnil.

Neuvěřitelné se stalo skutkem a soustava 11 multifunkčních minipolderů v kaskádě 3 údolnic zadržuje po přerušení malinké části melioračních trubek desítky tisíc litrů vody - nejen přímou akumulací, ale i retencí v půdě. A to je pouze začátek. Začal se sem ihned vracet mokřad. Tam, kde jste ještě nedávno šli i v dešti po tvrdé zemi, čvachtá dnes voda. A světe zboř se, v jedné z nových občasných tůní, ze kterých je většina plná vody, se objevil čolek horský. Dva dny po jejich vyhloubení! To považuji až za zázrak...

Své pozdravné otisky v čerstvém bahně břehů zanechávají a pít sem již po 14 dnech chodí kanci, jeleni, lišky...

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Model Živá krajina

Tůně s vodou zejména přes léto skoro jistě vyschnou, ale mokřad tu už zůstane. A kdykoli více zaprší nebo bude silněji tát, voda se do tůní vrátí a omezí tak erozi pastvin i toku pod nimi na nulu. Pomůže to rovněž prodloužit průtok vody níže v toku o dny a až týdny.

Aby se však probralo k životu a maximální vodnosti celé povodí, čeká nás ještě hromada práce. Po částech budeme pokračovat s realizací opatření i níže po toku a i v plochách pastvin pomocí mezí i větrolamů. Musí se udělat vše, co jsme navrhli v celém povodí. A pak pokračovat na Libné. Projekt máme, máme stavební povolení, stačí jen „maličkost“ - najít další finance.

Ale věřím, že se nám to všem, kteří fandí přírodě, zemědělství, zdravé krajině, Zdoňovu, Broumovsku, naší zemi a rozumu podaří a postupně zrealizujeme celý pilotní projekt podle Modelu Živá krajina ve Zdoňově, aby mohl tento i evropsky zcela jedinečný projekt sloužit jako příklad dobré praxe – komplexní nápravě krajiny a adaptaci na změnu klimatu.

Zbytek fotografií je z akce a z doby po dokončení hrubé stavby před pár týdny, kterou ještě stále v potu tváře dolaďujeme. Takže: Kdo chce pomoci, je čas se umazat!

Lokalitu budeme nadále udržovat a sledovat, zde se vše dozvíte...

A to je (zatím) konec hlášení.

reklama
 
foto - Malík Jiří
Jiří Malík
Autor je předseda Spolku Živá voda, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF a člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a European Climate Pact Ambassador.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Komíny Foto: Depositphotos ČR si polepšila v klimatickém indexu, její hodnocení ale zůstává nízké Papež Lev XIV Foto: m.iacobucci.tiscali.it Depositphotos Pařížská dohoda o klimatu selhává kvůli chybějící politické vůli, řekl papež Politická mapa světa s eurobankovkami a bleskem . Foto: Depositphotos Německo pošle 60 milionů eur do klimatického fondu. Na konferenci v Belému vystoupil i český ministr Hladík
Další články autora |
Lokalita Na vrátkách na Zdoňovsku rok po zhotovení protierozní kaskády . Jiří Malík: Bahno z polí dokolečka dokola? Jiří Malík: Ochrana před povodněmi? Místo přehrad potřebujeme obnovit celou krajinu Jiří Malík: Kaskáda ve Zdoňově odolala i přívalovým dešťům

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist