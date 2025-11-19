Jiří Malík: Dobrá zpráva nejen o jednom potoku
Za socialismu za Státního statku zde panovalo po většinu roku sucho. Obrovský lán v pramenné oblasti potoka byl na desítkách hektarů pomocí melioračních trub odvodněn a zorán, tok pod polem uměle narovnán a ve dně spoután betonovými žlabovkami. Přesto v mém raném dětství tekl celoročně, což nám s kluky umožnilo na dolním toku stavět každé léto přehradu na koupání. Postupem let však vody ubývalo, až se přes léto po měsíce neobjevila vůbec, protože celé povodí začalo vysychat.
Už v roce 1992 (to je moje fotka v modré bundě), když jsem nastoupil na Správu CHKO Broumovsko, se zrodil můj sen. Jednou se s tím pokusím něco zásadního udělat. Aby tu eroze nebyla a voda zase tekla celý rok.
Nový vlastník (Biofarma Zdoňov) pak celou erozně ohroženou lokalitu zatravnil pro pastvu. Tím se hydrologická situace rapidně zlepšila, ale ne na dlouho. Vlivem sílící změny klimatu totiž stoupl během posledních dvou dekád odpar z krajiny ve střední Evropě o neuvěřitelných 50 procent a k tomu stále trubky konaly svou odvodňovací práci.
I přes zatravnění zde menší zbytková eroze přetrvávala a vlivem všech těchto faktoru se povodí dále vysušovalo... Potok proto umíral na dlouhá období a většinu roku netekl. Stal se z něj občasný potok, který se objevoval jen krátce po deštích nebo tání. De facto se z něj stalo pouštní vádí.
Cca v roce 2015 jsem šel opět místy mého dětství a vzpomínal, jak to bylo krásné, když tu voda bublala celoročně. Potok byl zcela vyschlý... Vrátil jsem se sem ten rok několikrát. Žádná voda. Ani kapka. To mně strašně zasáhlo. A to byl počátek Modelu Zdoňov a poté know-how Modelu Živá krajina.
Dnes, po třech dekádách, se mi díky našemu týmu, souhlasu vlastníků, státní správy i samosprávy Města Teplic nad Metují ten sen splnil.
Neuvěřitelné se stalo skutkem a soustava 11 multifunkčních minipolderů v kaskádě 3 údolnic zadržuje po přerušení malinké části melioračních trubek desítky tisíc litrů vody - nejen přímou akumulací, ale i retencí v půdě. A to je pouze začátek. Začal se sem ihned vracet mokřad. Tam, kde jste ještě nedávno šli i v dešti po tvrdé zemi, čvachtá dnes voda. A světe zboř se, v jedné z nových občasných tůní, ze kterých je většina plná vody, se objevil čolek horský. Dva dny po jejich vyhloubení! To považuji až za zázrak...
Své pozdravné otisky v čerstvém bahně břehů zanechávají a pít sem již po 14 dnech chodí kanci, jeleni, lišky...
Tůně s vodou zejména přes léto skoro jistě vyschnou, ale mokřad tu už zůstane. A kdykoli více zaprší nebo bude silněji tát, voda se do tůní vrátí a omezí tak erozi pastvin i toku pod nimi na nulu. Pomůže to rovněž prodloužit průtok vody níže v toku o dny a až týdny.
Aby se však probralo k životu a maximální vodnosti celé povodí, čeká nás ještě hromada práce. Po částech budeme pokračovat s realizací opatření i níže po toku a i v plochách pastvin pomocí mezí i větrolamů. Musí se udělat vše, co jsme navrhli v celém povodí. A pak pokračovat na Libné. Projekt máme, máme stavební povolení, stačí jen „maličkost“ - najít další finance.
Ale věřím, že se nám to všem, kteří fandí přírodě, zemědělství, zdravé krajině, Zdoňovu, Broumovsku, naší zemi a rozumu podaří a postupně zrealizujeme celý pilotní projekt podle Modelu Živá krajina ve Zdoňově, aby mohl tento i evropsky zcela jedinečný projekt sloužit jako příklad dobré praxe – komplexní nápravě krajiny a adaptaci na změnu klimatu.
Zbytek fotografií je z akce a z doby po dokončení hrubé stavby před pár týdny, kterou ještě stále v potu tváře dolaďujeme. Takže: Kdo chce pomoci, je čas se umazat!
Lokalitu budeme nadále udržovat a sledovat, zde se vše dozvíte...
A to je (zatím) konec hlášení.
