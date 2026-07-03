Karel Valenta: Ochlaďme nemocnice místo výstavby větrníků
O to větší překvapení mě čekalo, když jsem dorazil do nemocnice na pokoj, kde ležel kamarád. V pokoji bylo již určitě kolem + 30°C a po klimatizaci ani památky. Proti vedru tam působily jen zatažené žaluzie a horký vzduch se snažil rozrážet jeden malý větráček. Kamarád mi říkal, že jedinou klimatizaci, kterou v nemocnici zažil, byla ta na operačním sále. Na pokojích ležící pacienti byli většinou ve věku nad 60 let po nějaké operaci a všichni se koupali v potu. To opravdu nebylo prostředí, kde by se dalo snadno zotavit po operaci a vlastně kazilo dobrou práci lékařů a sestřiček. I kamarád byl vedrem zničený a moc se těšil, až dostane zpět do svého klimatizovaného domova. Po hodině a půl jsem opravdu rád toto nehostinné prostředí opustil a vydal se na cestu domů.
Tato situace mě tak šokovala, že jsem se rozhodl napsat tento článek. V naší zemi je nyní Změnou č.2 Územního rozvojového plánu připraveno k vyhlášení 80 akceleračních oblastí pro větrné elektrárny (AOV). Jelikož zde bude podobný počet okresních a krajských nemocnic, tak žádám naši vládu v čele s panem Babišem o změnu tohoto rozhodnutí a vyhlášení akcelerační oblastí pro FVE na území těchto nemocnic.
Zřízení 80 AOV má zahrnovat instalovaný výkon až 3000 MW větrných elektráren, tj. asi 500 ks 6 MW větrných elektráren (VTE). S tím jsou spojené značné dotace jak investiční (až 65 % z ceny VTE), tak provozní dotace do ceny elektřiny až 3200 Kč/MWh, dále náklady na posílení sítí (až 20 mld. Kč ročně), náklady na stavbu záložních zdrojů. A hlavně instalace těchto větrných elektráren nesníží teplotu v nemocničních pokojích ani o setinu stupně.
Náhrada větrných elektráren ve volné krajině fotovoltaikou na nemocnicích a instalací klimatizací v nich by velmi ulehčila a zpříjemnila léčbu nemocných lidí i práci lékařů a sestřiček. A také by byla levnější než výstavba silně dotovaných VTE (vyrobená elektřina by byla ihned spotřebována v nemocnicích). Nemocnice by navíc získaly po dobu 6 - 8 měsíců velmi levný zdroj elektřiny a nezávislost na distribuční soustavě po doplnění bateriemi. Což v případných krizích může být k nezaplacení. FVE panely by mohly být umístěny na střechách a fasádách nemocnic, parkovištích i jako zastřešení průchodů mezi jednotlivými pavilony. Místa je tam opravdu hodně.
Klimatické změně se musíme přizpůsobit a jednou z hlavních možností je instalace klimatizací. Bylo v tom již mnoho uděláno, viz situace ve veřejné dopravě, ale mnoho zbývá udělat. Pamatujte na to, že v těchto nepříjemných život ohrožujících podmínkách může kdykoliv skončit kdokoliv z nás nebo z našich blízkých.
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