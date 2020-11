Kateřina Pazderů: Pár rozdílů mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Množí se tu na Ekolistu diskuse, které že to zemědělství je lepší a prospěšnější. Tímto bych tedy chtěla přispět svým dílem do debaty.

Nejprve definice: Ekologické zemědělství je v ČR zemědělstvím podle zákonné úpravy. V zákoně je přesně dáno, co se smí, to ostatní se v ekologickém zemědělství nesmí, viz Zákon o ekologickém zemědělství (242/2000 Sb.).

Konvenční, respektive ostatní zemědělství v ČR se řídí mnohými legislativními předpisy, ovšem platí, že co není legislativou zakázáno, to se smí. Sice existuje i samostatný zákon o zemědělství, který ale tak úplně zemědělství neřeší. A dokonce můžete být zemědělský podnikatel a nevlastnit žádnou půdu, ale musíte umět česky, což zkontrolují na úřadě s rozšířenou působností. Ano, to je také v zákoně o zemědělství (252/1997 Sb.).

Které to zemědělství je pro nás přínosnější? Záleží na úhlu pohledu. Konvenční zemědělství zajišťuje produkci potravinářských surovin pro většinu obyvatel na území ČR a také pro obyvatele okolních zemí, protože se velká část produkce vyváží, většinově i jen jako surovina (pšenice, syrové mléko, zástavová selata a skot, a další). Také zajišťuje péči o krajinu, v rozsahu toho povinného, co se musí, co je dáno legislativou. Zemědělský půdní fond představuje 53,3 % rozlohy státu, na jednoho obyvatele připadá 0,39 ha zemědělské půdy (Zelená zpráva 2018, MZe). Když k tomu připočteme ještě 33,8 % lesních pozemků, máme republiku skoro kompletní. Někteří menší zemědělci jsou i majitelé lesů a je dobře, že máme i zákon o ochraně přírody a krajiny, který stanoví, že se přes cizí pozemky smíme pohybovat. Není to tak samozřejmé právo, jak by se mohlo zdát, podívejte do Anglie nebo do Polska. Tam smíte jen po veřejných cestách a státních a obecních pozemcích.

Ekologické zemědělství je praktikováno na 11,3 % zemědělské půdy (2018), převážně v hornatých oblastech a většinu obhospodařované půdy (83 %) v ekologickém zemědělství tvoří louky a pastviny. Také zajišťuje péči o krajinu a svým pojetím je spíše neinvazivní a nekonfliktní. Vytváří představu ráje, ve kterém bychom chtěli žít.

Konvenční zemědělství pro mnoho lidí představuje spíše škůdce. Může za to laický pohled na zemědělskou výrobu, kdy sice všichni chceme levné a zdravé potraviny, ale jak to ti zemědělci a potravináři dělají, že máme stále plné regály obchodů s potravinami, se už moc nezajímáme. Častěji přejímáme názory druhých, než bychom se jeli podívat na venkov. Zemědělství je totiž pravděpodobně nejregulovanějším a nejkontrolovatelnějším odvětvím českého hospodářství.

Věděli jste například, že zemědělec musí evidovat všechno, co na svých polích udělá? Od přípravy půdy, setí, přes aplikaci hnojiv (minerálních i organických) a pesticidů, všechno musí být a je evidováno. Zejména kvůli dotacím do zemědělství. A že existují Zásady správné zemědělské praxe a povinnosti na hospodaření, které zahrnují 94 kontrolních otázek! (Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti 2020, MZe).

Dotace do zemědělství zajišťují přijatelné ceny potravin. A jsou vypláceny i konvenčním, i ekologickým zemědělcům. Všichni, kdo splňují podmínky, mají na zemědělské dotace nárok. I ti, co v potu tváře orají, i Ti, co jen na kopcích své krávy pasou. Dotace na 1 ha je v základu stejná, máme jednotnou platbu na plochu. A pokud chcete trochu víc, musíte se činit. A vymyslet, jak na ty nejvyšší dotace dosáhnout. Můžete třeba zvolit plnění agroenvironmentálně- klimatických opatření (třeba ochrana modrásků a chřástala, suchomilné a vlhkomilné louky, …) a přitom být konvenčním zemědělcem, nebo se stát rovnou ekologickým zemědělcem (plnění za ekologický způsob hospodaření).

Zemědělství nám tedy zajišťuje naši potravu, pečuje o krajinu, o půdu, ovlivňuje kvalitu vody i vzduchu. Všichni bychom chtěli, aby to tak bylo i nadále, proto se mluví o udržitelnosti zemědělství. Ano, zemědělství má být především udržitelné. Abychom stále měli ty potraviny, nejlépe domácího původu (tuzemského) i domácího původu (protože známe svého farmáře, toho, kdo je s láskou pro nás vypěstoval, vychoval a zpracoval). Bylo by skvělé mít v zemědělství mnoho mladých lidí, které zemědělství zajímá, kteří se chtějí zabývat pěstováním plodin a chovem zvířat pro jiné lidi, jeden zemědělec v ČR uživí 10 obyvatel. Jenže mladí lidé mají jiné preference, než pracovat na čerstvém vzduchu, od rána do večera, a často i v noci, když je příznivé počasí. Přitom by ten model byl úžasný. Menší farmy, kde znáte svého zemědělce, od kterého koupíte většinu surovin a zpracovaných potravin. Prostě ráj. Ráj na Zemi. Ale lidi nejsou. Takže dochází ke koncentraci. A k soustřeďování výrobních kapacit. Lidi prostě nejsou.

A udržitelné zemědělství? Zemědělství, ve kterém chce někdo pracovat, přiměřeně zelené, ale také ziskové. Neziskové aktivity provozují jen blázni a snílci.

