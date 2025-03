Klára Hrdá: Co přinese chystané nařízení EU uvádění (nejen) osiv oběhu?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Semínkovna Ilustrační snímek.

Co navrhuje nová regulace EU?

V současnosti čelíme zásadnímu problému – ztrátě biodiverzity pěstovaných rostlin, která je klíčová pro odolnost zemědělství v době klimatických změn. Malí semenáři, komunitní semínkové banky a organizace věnující se uchování starých odrůd mají nezastupitelnou roli v zachování genetického bohatství našich polí a zahrad. Bohužel, právě tyto aktivity mohou být v ohrožení kvůli navrhované regulaci EU o rostlinném rozmnožovacím materiálu (PRM – Plant Reproductive Material).

Podle dokumentu ARCHE NOAH Briefing on Scope and Conservation Varieties February 2025 se navrhovaná regulace soustředí na komerční produkci a prodej osiv, ale její široký dosah by mohl výrazně omezit i výměnu osiv pro nekomerční účely. V mnoha členských státech doposud existují výjimky umožňující komunitám, školám nebo farmářům sdílet semena tradičních odrůd bez přísné regulace. Nová legislativa by mohla tyto výjimky omezit nebo zcela zrušit, což by mělo negativní dopad na:

• Komunitní semenné banky – které hrají zásadní roli v uchování a šíření genetické rozmanitosti.

• Malé a nezávislé semenářské organizace – které produkují a šíří osiva přizpůsobená místním podmínkám.

• Výměnu a uchovávání osiv v rámci komunit včetně semínkoven – což by mohlo být nově považováno za neregulovaný trh.

Proč je biodiverzita osiv důležitá?

Genetická rozmanitost plodin je nezbytná pro odolnost zemědělství vůči extrémnímu počasí, škůdcům a chorobám. Státní genobanky nedokáží samy zachovat plnou škálu pěstovaných druhů, a proto je důležité, aby byla podpora zachování osiv i na úrovni komunit.

Současná legislativa v některých zemích již obsahuje výjimky umožňující sdílení osiv pro nekomerční účely:

V Rakousku lze semena sdílet pro výzkum, osobní použití a genetickou ochranu v omezených množstvích.

V Německu je výměna a prodej sadbového materiálu omezen na 100 řízků na odrůdu a rok.

V Dánsku je právně stanoveno, že výměna osiv pro nekomerční účely nepodléhá přísným marketingovým pravidlům.

Nová regulace však může tyto výjimky ohrozit a způsobit, že mnoho semenářských iniciativ bude považováno za „profesionální operátory“ s přísnými administrativními povinnostmi.

Jaké změny požadují semenářské organizace?

Vyjasnění legislativního rámce – Regulace by měla platit pouze pro komerční využití osiv, nikoliv pro výměnu a sdílení v rámci komunit a vzdělávacích programů.

Zachování výjimek pro semenné banky a uchovatele tradičních odrůd – Podobně jako existují výjimky pro výzkum a šlechtění, měly by být i pro vzdělávání a konzervaci osiv.

Ochrana lokálních odrůd – Staré odrůdy, které nemohou splnit přísné DUS testy (testy jednotnosti a stability), by měly mít prostor na trhu.

Co můžeme dělat?

Pokud se chcete zapojit do ochrany biodiverzity osiv, můžete:

Podpořit petice a kampaně organizací, jako je ARCHE NOAH.

Zapojit se do lokálních semenných knihoven a komunitních výměn osiv.

Sdílet informace o významu uchování genetické rozmanitosti rostlin.

Semínkovna se dlouhodobě zasazuje o ochranu semenaření jako svobodného práva. Více například v naší tiskové zprávě z 6. prosince 2024.

