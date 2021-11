Klimatická koalice: Premiér Babiš dělá na klimatickém summitu ostudu. Česko by se mělo zavázat k ochraně klimatu

Břetislav Machaček 2.11.2021 16:33

Kdo nejde s námi, jde proti nám! Zpátky ni krok! Klimaalarmisté všech zemí spojte se! Taková hesla jsem kdysi slýchával a mít vlastní názor byla ne

pouze "ostuda" jak to označili svazáci, ale dokonce zrada. Copak si to

dovolil mít svůj názor a nejít v jednom šiku pomylených vůdců. I ti, co

nepřijeli jsou nepřátelé a pomýlení, když chtějí postupovat podle možností svých zemí a ne podle utopického scénáře, který bude stejně pouze jen

plácnutím do vody bez vymahatelných cílů. Jakpak potrestají ty kverulanty,

kteří to nebudou plnit a jak budou fungovat bez jejich produkce? Už nyní

chybí čipy, hořčík, stavební a konstrukční ocel, zboží cestuje se zpožděním

a pořád to někomu nedochází, že dohoda není diktát a záleží nejen na té

startovní čáře, ale i na možnostech ekonomiky to změnit. I ti, co na to

kývli, tak nedávají žádnou záruku, že to splní a závazek bez splnění je

právě tím plácnutím do vody, které se po pár kruzích na vodě vytratí.

