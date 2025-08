Kolektiv autorů: Bílí zubři, černé ovce?

Jaroslav Řezáč 3.8.2025 08:41 Reaguje na smějící se bestie

ono ani tak nejde o předky ale spíš co s tím? dneska pasáčky ovcí a krav nevidět... Ty boudy, co ještě zůstali stát a nějak dramaticky nezanikli tak před nima stojí medvědi a tůristi v nich... když mají prachy mají dojem, že můžou všechno.

Kydat hnůj už dneska není in... možná to nebylo nikdy in ale nemusejí aspoň dojíždět za prací 60 km...



Zubři nejsou receptem pro všechno a všechny, ale jen to dokazuje vážnost situace.

Los Lojsa, co se zatoulal na východě, možná dělá větší mediální službu, než kdokoliv jiný.

