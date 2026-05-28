Komora OZE: Nové nastavení NZÚ může odradit domácnosti od investic
Asociace navrhly levnější a efektivnější variantuKomora obnovitelných zdrojů energie neočekává, že by o dotované úvěry byl mezi domácnostmi velký zájem. Ještě před zahájením příjmu žádostí proto navrhuje doplnit možnost volby mezi bezúročným úvěrem a hybridním finančním nástrojem, a to maximálně ve výši 80 % nákladů, které by stát vynaložil na úhradu úroků u srovnatelného úvěru.
Podle propočtů asociací vyjdou náklady na NZÚ během pěti let až na osm miliard korun. Oborové asociace navrhly ministru životního prostředí Igoru Červenému zachovat domácnostem možnost volby mezi zvýhodněným úvěrem a každoročně vypláceným bonusem při financování z vlastních prostředků. Podle asociací by takový model pomohl státu řešit cash-flow a zároveň by byl ve výsledku minimálně o pětinu levnější. Zkušenosti z trhu i opakované průzkumy veřejného mínění ukazují, že domácnosti u menších opatření, jako jsou fotovoltaiky, tepelná čerpadla a další domovní obnovitelné zdroje, ve většině případů nechtějí nebo nemohou investovat prostřednictvím úvěrů. Hybridní finanční nástroj v podobě ročně vyplacených bonusů je proto pro ně výrazně víc motivující.
„Jsme přesvědčeni, že podpora formou hybridního finančního nástroje by měla směřovat přímo k domácnostem, ne pouze do dotování bankovních úvěrů. Tím spíš, že by to bylo pro stát nejméně o pětinu levnější. Jen u jedné fotovoltaiky by stát mohl ušetřit kolem třiceti tisíc korun. Když to vynásobíte desítkami tisíc instalací ročně a připočtete tepelná čerpadla nebo solární kolektory, jde už o velmi významné částky,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
„Pokud chce vláda Andreje Babiše v době nestabilních cen energií domácnostem opravdu pomoci s účty za energie, cesta přes zvýhodněné úvěry sama o sobě stačit nebude. Domácnosti by měly mít možnost zvolit si i alternativu v podobě bonusování. Místo dotovaných úroků by tak každý rok dostávaly příspěvek na pořízení zdroje energie,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.
Rekonstrukce by neměly domácnosti uzamknout k plynuAsociace zároveň upozorňují, že evropské prostředky určené na modernizaci budov mají směřovat k dlouhodobě bezemisním řešením. Podle nich proto není vhodné motivovat domácnosti k investicím do budov, kde je plánováno vytápění fosilním plynem.
„Energetické krize posledních pěti let ukazují nutkavou potřebu větší soběstačnosti nejen velké energetiky, ale i samotných domácností. Příprava teplé vody se po zateplení stává velmi významnou položkou v energetické spotřebě. Podpora nastavená tak, že je výhodné zůstat pouze u plynového zdroje, se nemusí už v blízké budoucnosti vyplatit ani domácnostem ani státu,“ říká Jiří Kalina z Československé společnosti pro sluneční energii.
Modernizace domů by měla víc hledět do budoucnostiDomácnostem má nově s realizací energeticky úsporných opatření radit takzvaný renovační pas. Dlouhodobý plán rekonstrukce budovy je má postupně směřovat až k optimálnímu stavu kombinace obnovitelného zdroje tepla a elektřiny se zateplením. Domácnost by se ale měla sama rozhodnout, které z energeticky úsporných opatření učiní prioritně.
„Podpora musí být predikovatelná a poslední energetické krize ukázaly, jak velký dluh v tomto ohledu máme. Podceňujeme přípravu a až v krizi bojujeme o dostupnost tepelných čerpadel a fotovoltaiky. Zůstáváme u aktuálně možná levného plynu, ovšem v létě kupujeme tisíce klimatizací místo toho, abychom měli jediný účinný zdroj v podobě tepelného čerpadla. To vše je nesmyslné a ve finále velmi drahé,” říká Eva Neudertová, ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel.
„Podpora pro kamna je vzhledem k celkovým nákladům minimální, podporuje ale využít velký potenciál nejlevnějšího a nejdostupnějšího energetického zdroje - palivového dřeva, které navíc v čase krizí významně snižuje závislost společnosti na dovozu fosilních paliv,, které zejména v době krizí enormně zvyšují účty domácností za energie.. Cílem proto musí být nejen dlouhodobé snížení nákladů za energie, ale také důraz na doposud opomíjenou individuální energetickou soběstačnost,” dodává Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR.
Vláda riskuje ztrátu reputace programu
„Nová zelená úsporám je jeden z nejdůležitějších modernizačních programů pro české domácnosti. Pokud má fungovat i v dalších letech, musí být ekonomicky smysluplný a zároveň důvěryhodný. Byla by škoda, kdyby nové nastavení domácnosti od investic spíše odradilo,“ uzavírá Štěpán Chalupa.
