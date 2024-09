Myslivostudržitelně.cz: Způsobí novela zákona o myslivosti likvidaci lidové myslivosti? Zahraniční příklady ukazují opak

Jaroslav Řezáč 21.9.2024 07:15

ono je spíš dobré se podívat taky do vlastních řad, proč klesají a kdo vlastně je tím "myslivcem", tedy jestli to je hlavní činnost nebo " vedlejšák".

Kdo je majitel honitby a co na ní zamýšlí. Je otázka, jestli se z majitelů honiteb nestali velkovýrobci zvěřiny. Ono totiž když dají hromady peněz za pronájem honitby, tak nějaký okousaný stromek je to poslední, co je zajímá.



Srovnávat myslivost u nás a v jiných státech může být stejné, jako srovnávat Mercedes s Trabantem.

Odpovědět