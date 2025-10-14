https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/nevladni-organizace-motoriste-chteji-zrusit-ochranu-pudy.protierozni-vyhlaska-je-v-ohrozeni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nevládní organizace: Motoristé chtějí zrušit ochranu půdy. Protierozní vyhláška je v ohrožení

14.10.2025 | Nevládní organizace |
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Motoristé sobě, kteří usilují o post ministra životního prostředí pro svého předsedu Petra Macinku, prosazují ve svém programu, že „Erozní vyhláška je šikana, která bere zemědělcům flexibilitu a místo skutečné ochrany půdy ochromuje hospodaření. Budeme iniciovat její zrušení a místo ní podpoříme agronomická doporučení, precizní zemědělství a lokálně vhodná řešení.“ České krajině tak hrozí další zásadní poškození a obcím v údolích potoky bahna. Vyhlášku v roce 2021 zavedl ministr Brabec (ANO).
 
Splachy půdy neboli vodní eroze způsobují ročně okolo 15 miliard korun škod na půdě, cestách i majetku obcí a občanů. Riziko vodní eroze se přitom s klimatickou změnou stále zvyšuje. Minulý rok byl z hlediska zaznamenaných erozních událostí rekordní, kdy bylo zaznamenáno přes 500 událostí. I letos v říjnu jich je zaznamenaných více (již přes 310) než mezi lety 2021–2023. Tzv. protierozní vyhláška vznikla právě proto, aby pomohla s adaptací krajiny na tyto extrémy.

Protierozní vyhláška přitom nijak nebere zemědělcům flexibilitu, jak Motoristé naznačují. Pod vyhlášku totiž zemědělec může spadnout až v okamžiku, kdy je na stejném poli zaznamenána opakovaně eroze. Poté musí zemědělec vypracovat plán na pět let, aby nadále hospodařil v rámci přípustné míry ztráty půdy, která je dána vyhláškou. Opět však může plán designovat podle svých potřeb v rámci tzv. Protierozní kalkulačky a i s ohledem na agronomická doporučení zavést lokálně vhodné řešení, což je paradoxně věc, kterou by Motoristé podle svého programu chtěli zavést.

Preventivní pravidla pro hospodaření na erozně ohrožených plochách podchycuje tzv. Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy – DZES 5, podmínka v rámci Společné zemědělské politiky, která nespadá do gesce ministerstva životního prostředí, ale ministerstva zemědělství.

Nastavení DZES 5 se přitom na české úrovni připravovalo několik let a teprve od léta je zaváděno do praxe. Na evropské úrovni se však nyní vedou jednání o jeho zrušení. [4] Pokud by k tomu skutečně došlo a navíc by ministr životního prostředí zrušil protierozní vyhlášku, česká půda by zůstala zcela bez ochrany. Paradoxní také je, že do koše by se tak hodily výsledky předchozí vlády hnutí ANO, jehož ministr Brabec vyhlášku v roce 2021 zavedl. Jedná se o další závažný programový střet Motoristů s hnutím ANO, kterému hrozí celkové vytunelování jeho programu a dosažených výsledků v oblasti životní prostředí.

Pro účinnou adaptaci krajiny na dopady klimatické změny je naopak potřeba protierozní vyhlášku i DZES 5 posílit a výrazně zefektivnit monitoring eroze a zároveň podporovat zemědělce v šetrnějším hospodaření a ochraně půdy.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, říká:

„Návrh Motoristů zrušit protierozní vyhlášku je naprosto nezodpovědný přístup a další konflikt s hnutím ANO, jehož ministr Brabec ji v roce 2021 podepsal. Zrušit ochranu půdy v době, kdy rostou počty erozních událostí, znamená vystavovat riziku obce i občany, kteří se nebudou mít jak bránit. Protierozní ochranu je naopak potřeba zvyšovat a motivovat zemědělce, kteří hospodaří rizikově, ke změně.“

Alžběta Procházková, zemědělská expertka WWF Česko, říká:

„Volební program hnutí ANO označuje půdu za národní bohatství. Motoristé by zrušením protierozní vyhlášky legalizovali její další ničení. Jeden centimetr půdy vzniká přirozeně až stovky let, erozní událost nás ale může během okamžiku o tuto stovky let trvající práci přírody připravit. Protierozní vyhláška není šikana, ale postup, jak kontrolovat nevratné ničení půdy. Způsob, jakým Motoristé o tématu mluví, navíc vzbuzuje pochybnosti, zda vůbec rozumí tomu, co chtějí rušit.“

Václav Zámečník, zemědělský specialista v České společnosti ornitologické, doplňuje:

„Protierozní vyhláška je nástroj, který má nejen preventivní roli, ale současně pomáhá zemědělcům ohroženým erozí najít optimální agronomická a lokálně vhodná řešení jejich problému. Její zavedení požadovali také starostové obcí ohrožených erozí. V současné době využívají někteří zemědělci protierozní vyhlášku zcela dobrovolně, aby se dostatečně ochránili před zbytečnými škodami způsobenými zvýšenou erozí. Celkově podle vyhlášky hospodaří nižší desítky podniků a spíš než argumentovat ochromením hospodářství je na místě podpořit větší využívání tohoto nástroje.“

reklama
 
Nevládní organizace

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Ministerstvo zemědělství Foto: ŠJů Wikimedia Commons Zemědělci i lesníci chtějí do čela ministerstva odborníka s praxí Alej Foto: Vladimir Wrangel Shutterstock Zemědělci získají nové dotace na šetrné hospodaření či stavbu krajinných prvků Sklizeň kukuřice Foto: Brad Covington Flickr Agrární experti: Nová vláda omezí regulace a podporu malým, zaměří se na produkci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 30

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 39

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 32

Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist