Nevládní organizace: Motoristé chtějí zrušit ochranu půdy. Protierozní vyhláška je v ohrožení
Protierozní vyhláška přitom nijak nebere zemědělcům flexibilitu, jak Motoristé naznačují. Pod vyhlášku totiž zemědělec může spadnout až v okamžiku, kdy je na stejném poli zaznamenána opakovaně eroze. Poté musí zemědělec vypracovat plán na pět let, aby nadále hospodařil v rámci přípustné míry ztráty půdy, která je dána vyhláškou. Opět však může plán designovat podle svých potřeb v rámci tzv. Protierozní kalkulačky a i s ohledem na agronomická doporučení zavést lokálně vhodné řešení, což je paradoxně věc, kterou by Motoristé podle svého programu chtěli zavést.
Preventivní pravidla pro hospodaření na erozně ohrožených plochách podchycuje tzv. Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy – DZES 5, podmínka v rámci Společné zemědělské politiky, která nespadá do gesce ministerstva životního prostředí, ale ministerstva zemědělství.
Nastavení DZES 5 se přitom na české úrovni připravovalo několik let a teprve od léta je zaváděno do praxe. Na evropské úrovni se však nyní vedou jednání o jeho zrušení. [4] Pokud by k tomu skutečně došlo a navíc by ministr životního prostředí zrušil protierozní vyhlášku, česká půda by zůstala zcela bez ochrany. Paradoxní také je, že do koše by se tak hodily výsledky předchozí vlády hnutí ANO, jehož ministr Brabec vyhlášku v roce 2021 zavedl. Jedná se o další závažný programový střet Motoristů s hnutím ANO, kterému hrozí celkové vytunelování jeho programu a dosažených výsledků v oblasti životní prostředí.
Pro účinnou adaptaci krajiny na dopady klimatické změny je naopak potřeba protierozní vyhlášku i DZES 5 posílit a výrazně zefektivnit monitoring eroze a zároveň podporovat zemědělce v šetrnějším hospodaření a ochraně půdy.
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, říká:
„Návrh Motoristů zrušit protierozní vyhlášku je naprosto nezodpovědný přístup a další konflikt s hnutím ANO, jehož ministr Brabec ji v roce 2021 podepsal. Zrušit ochranu půdy v době, kdy rostou počty erozních událostí, znamená vystavovat riziku obce i občany, kteří se nebudou mít jak bránit. Protierozní ochranu je naopak potřeba zvyšovat a motivovat zemědělce, kteří hospodaří rizikově, ke změně.“
Alžběta Procházková, zemědělská expertka WWF Česko, říká:
„Volební program hnutí ANO označuje půdu za národní bohatství. Motoristé by zrušením protierozní vyhlášky legalizovali její další ničení. Jeden centimetr půdy vzniká přirozeně až stovky let, erozní událost nás ale může během okamžiku o tuto stovky let trvající práci přírody připravit. Protierozní vyhláška není šikana, ale postup, jak kontrolovat nevratné ničení půdy. Způsob, jakým Motoristé o tématu mluví, navíc vzbuzuje pochybnosti, zda vůbec rozumí tomu, co chtějí rušit.“
Václav Zámečník, zemědělský specialista v České společnosti ornitologické, doplňuje:
„Protierozní vyhláška je nástroj, který má nejen preventivní roli, ale současně pomáhá zemědělcům ohroženým erozí najít optimální agronomická a lokálně vhodná řešení jejich problému. Její zavedení požadovali také starostové obcí ohrožených erozí. V současné době využívají někteří zemědělci protierozní vyhlášku zcela dobrovolně, aby se dostatečně ochránili před zbytečnými škodami způsobenými zvýšenou erozí. Celkově podle vyhlášky hospodaří nižší desítky podniků a spíš než argumentovat ochromením hospodářství je na místě podpořit větší využívání tohoto nástroje.“
reklama