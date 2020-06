Ochránci přírody: Zdravou krajinu zajistí jedině změna zemědělských dotací Diskuse: 4 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr Hykš / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Otevřený dopis ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi.Vážený pane ministře, již delší dobu se ukazuje, že využívání prostředků dle dosavadních pravidel Společné zemědělské politiky naší krajině více škodí, než prospívá. Nejen přední světoví vědci, ale i různé instituce Evropské unie a veřejnost vyzývají k významným změnám zemědělské podpory. Tyto změny jsou nezbytné k zastavení kolapsu biologické rozmanitosti, k obnově úrodnosti půdy a k obnově vodního režimu krajiny, který umožní efektivně čelit suchu. Dopady změny klimatu na českou krajinu, které již dnes a denně zažíváme, jasně ukazují, že bez posílení její schopnosti přirozeně zadržovat vodu bude do budoucna vážně ohrožena samotná produkce potravin. Zároveň je z dlouhodobých dat zřejmé, že současné převažující způsoby hospodaření mají negativní dopad na živé organismy od půdních živočichů až po ptáky, bez nichž se zdravá krajina neobejde. Problémem zůstává i nadměrná eroze půdy nebo nevhodná kvalita spodních vod. Na výše zmíněné problémy a výzvy bude reagovat i reforma evropské Společné zemědělské politiky. Na české úrovni na ni naváže Strategický plán, který nastaví podmínky dotací na dalších několik let. Právě ten představuje šanci, jak zajistit ozdravění naší krajiny, ze kterého budou mít v posledku prospěch zemědělci i česká veřejnost. Strategický plán musí zemědělcům zajistit dostatečnou podporu k tomu, aby své hospodaření mohli změnit a o naši krajinu mohli skutečně pečovat. Nynější rozhodnutí o Strategickém plánu jsou tedy pro budoucnost české krajiny a půdy klíčová. Žádáme Vás proto, pane ministře, aby se Ministerstvo zemědělství při přípravě Strategického plánu zaměřilo na tyto čtyři kroky: 1) Faktické zahrnutí evropských a národních cílů do přípravy Strategického plánu Přestože nové období Společné zemědělské politiky začne pravděpodobně až v roce 2022 či 2023, český Strategický plán je nyní oproti jiným státům již v pokročilé fázi přípravy. Je proto nutné zajistit, aby byly do Strategického plánu v odpovídající šíři začleněny cíle nedávno zveřejněných evropských strategií Farm to Fork či Biodiversity strategy 2030, které jsou součástí Zelené dohody pro Evropu. Mezi cíli vztaženými k roku 2030 jde zejména o dosažení obhospodařování 25 % plochy v režimu ekologického zemědělství, 10 % přírodních prvků na zemědělských plochách, snížení užívání hnojiv o 20 %, snížení užívání pesticidů o 50 % či snížení prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata o 50 %. Žádáme Vás proto o informaci, jakými kroky Ministerstvo zemědělství zajistí, aby Strategický plán plně zohledňoval cíle výše zmíněných strategických dokumentů. 2) Zvýšení transparentnosti přípravy Strategického plánu Ze srovnání příprav Strategických plánů v jiných členských státech je zřejmé, že proces na české úrovni není z hlediska transparentnosti vyhovující. Transparentnost procesu Evropskou komisí je vyžadována v čl. 94 § 1 návrhu reformy Společné zemědělské politiky z roku 2018. Strategický plán je zásadním národním dokumentem s vysokými veřejnými investicemi do více než poloviny českého území, detailní informace o postupu jeho tvorby proto mají být snadno veřejně dostupné. Ministerstvo by tedy mělo do procesu reformy Společné zemědělské politiky zapojit občany například formou panelových (online) debat, veřejných projednání či možností připomínkování nejen okruhem zvaných institucí a odborníků, jako se to děje v některých jiných členských státech. Žádáme Vás tedy o zaslání harmonogramu kroků, kterými Ministerstvo zemědělství umožní dostatečné zapojení veřejnosti. 4) Prosazení ambiciózní reformy Společné zemědělské politiky na evropské úrovni Pokud chceme současně posílit dlouhodobou udržitelnost hospodaření v zemědělské krajině a neoslabit přitom konkurenceschopnost českého zemědělství, je nutné prosazovat ambiciózní reformu Společné zemědělské politiky na úrovni Evropské unie. V Radě Evropské unie je proto z české strany potřeba aktivně iniciovat a podpořit takové změny podmínek zemědělské politiky, které podpoří obnovu a ochranu přírody a zemědělské krajiny. Zejména je zapotřebí podpořit rozhodnutí, aby alespoň polovina peněz ze Společné zemědělské politiky směřovala na ochranu přírody a klimatu a aby byla posílena tzv. podmíněnost, tedy nastavení základních podmínek hospodaření, které ochrání půdu a krajinu a bez jejichž dodržení nelze dotační podporu z veřejných rozpočtů vyplatit. Vážený pane ministře, dovolte nám ujistit Vás, že jsme připraveni se na ambiciózním návrhu českého Strategického plánu podílet. Věříme, že Ministerstvo zemědělství bude při jeho přípravě důsledně naplňovat výše uvedené environmentální cíle. Při přebírání petice ČSO a ČMMJ Vraťme život do krajiny v prosinci loňského roku jste řekl, že si jste vědom problému intenzivního zemědělství a že s námi sdílíte požadavek na zdravou krajinu. Máme-li účinně čelit suchu a dalším vážným problémům a mají-li čeští zemědělci mít reálnou šanci na dlouhodobou ekonomickou udržitelnost svého hospodaření, pak je ozdravění české krajiny nezbytným předpokladem. Anna Kárníková, ředitelka, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Petr Kazda, ředitel, Nadace Partnerství

Zdeněk Vermouzek, ředitel, Česká společnost ornitologická

Martin Střelec, ředitel, Juniperia

Jan Valeška, ředitel, Asociace místních potravinových iniciativ

Soňa Jonášová, ředitelka, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) Tomáš Hodek, předseda, Ekodomov Radomil Hradil, předseda správní rady, Nadace Pro půdu



Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Miroslav Vinkler 24.6.2020 06:03 Tlak veřejnosti je baště agrobaronů MZE ČR /Toman ukradený - - a v článku míněné rady jsou dobré,ale veskrze naivní.



Je spíše zapotřebí komunikovat s Bruselem, aby nastavil pravidla pro vyplácení eurodotací více " do zelena".



Za dva roky budou parlamentní volby a bude zapotřebí podpořit strany , které nejsou svázány s minulostí ministerstva zemědělství.



Je doslova tragédií, že klíč k ozdravění krajiny drží v rukou jediné ministerstvo , které veškeré snahy o nápravu krajiny odmítá.

Chtělo by to najít Jánošíka, který by tech chlív v Praze konečně vyčistil.

Z vlastní zkušenosti vím , že psát cokoliv na ministerstvo je zbytečné .Pokud vám odpoví , tak to budou nic neříkající fráze nebo odkazy na plány , kterým nevěří snad ani na tom ministerstvu . Odpovědět

Širší veřejnost je po prvé-lehce manipulovatelná

a po druhé-je jí nějaká krajina ukradená. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

