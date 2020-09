Ondřej Prosický: Stručný návod (nejen) pro fotografy, jak se bavit s myslivci, kteří brání vstupu do krajiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ondřej Prosický Jelen evropský, Hoge Veluwe NP, Nizozemsko (f/6.3 1/125 s, ISO 2000, 1DX Mark II, EF400mm f/2.8L IS II USM + TC 2x).

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jsem fotograf přírody a jako takový mám i řadu zkušeností s myslivci. Tento text je určen zejména pro kolegy fotografy, co se začínají bát chodit do lesa. Pokusil jsem se (nejen) pro ně sepsat jejich práva a možnosti, pokud chtějí zavítat do přírody v období jelení říje.

V 1. zóně národních parků a národní přírodní rezervaci se smí jen po vyznačených cestách. Mimo ně má každý právo na volný přístup do lesů, může chodit po loukách a něco jako honitbu si můžou myslivci strčit za zelený klobouk.

Přesto se může stát, že právě nyní, v honbě za nejlepší trofejí, vás budou myslivci bezdůvodně nahánět a vyhánět v intenzivnější míře než jiných v částech roku. Mají na to právo pouze ve výjimečných a přesně daných případech. A někteří mohou po vás chtít prokázat totožnost (ze zákona sice nemusíte mít doklad u sebe, ale prokazování na Policii je zbytečně delší).

Bavte se jen s úřední osobou, což jsou příslušníci lesní a myslivecké stráže a stráž přírody. Každá ze stráží je oprávněna zjišťovat totožnost osob, ovšem u každé stráže k tomu zákon stanoví jiné podmínky.

Myslivecká stráž to může vyžadovat pouze tehdy, pokud máte zbraň, nebo je důvodné podezření, že máte upytlačené zvíře. Možná vás to překvapí, ale příslušníků stráží je v Česku 25 000, nejvíce těch mysliveckých (snad pro tu příležitost střílet po psech, co nejsou na vodítku). Jako kvalifikace totiž není potřeba ani středoškolské vzdělání (na Slovensku jsou dál, i proto mohli pravomoci stráží rozšířit), takže je bohužel riziko, že potkáte někoho, kdo inteligence moc nepobral.

Důležité je, že se musí příslušník stráže prokázat služebním průkazem se správnou územní platností a musí mít služební odznak. Když vám bude jako mě před roky na louce máchat před nosem vizitkou firmy “Lesy ČR”, tak ho pošlete do háje. A když bude dál otravovat, zavolejte Policii ČR, ať se to vyřeší - tehdy to příslušníci zvládli ukázkově.

Protože se ve všech případech stráží jedná o úřední osoby, máte ze zákona právo jejich jednání s vámi natáčet na video a oni toto musí strpět.

Les mohou pro veřejnost uzavřít pouze orgány státní správy lesů (obce, ministerstvo, kraje) a to jen z důvodu ochrany lesa nebo zájmu zdraví a bezpečnosti fyzických osob (obvyklý důvod jsou popadané stromy po vichřici, požár, snaha omezit krádeže vánočních stromků, omezení devastujícího sběru lesních plodů, rušení zvěře, sesuv půdy, použití chemikálií a pesticidů). Rozhodnutí musí být na úřední desce daného orgánu a v rozhodnutí daný orgán stanoví, jak má být zákaz na lokalitě označen.

Tedy kvůli myslivcům se na podzim nedostanete do lesa pouze v případě, že obecní úřad(!) vydá zákaz vstupu do lesa z důvodu “zajištění klidu zvěře v období říje a zajištění bezpečnosti v období lovu”. Toto musí být zveřejněno na vývěsce obce, jejíhož katastru se to týká, a musí to být v terénu označeno. Pokud to tam není, nikdo vás z lesa vyhnat nemůže. I když budou myslivci právě horlivě “zajišťovat klid zvěře v období říje” vyvražďováním trofejových jelenů...

Ke studiu:

Zákon č. 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti

Zákon č. 289/1995 Sb. Lesní zákon

Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

reklama