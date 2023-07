Ředitelé přírodovědných muzeí a botanických zahrad: Jsme znepokojeni, velmi znepokojeni. Otevřený dopis členům Evropského parlamentu Licence | Některá práva vyhrazena Foto | abdeaitali / abdeaitali / Wikimeda Commons Muzejní vitríny jsou plné vyhynulých druhů. Ale není žádný důvod přidávat další.

my, přírodovědecké ústavy z Evropy, se na vás obracíme s žádostí, abyste prokázali vedoucí úlohu ve prospěch přírody tím, že budete chránit a obnovovat ekosystémy našeho kontinentu ve prospěch všech. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Vážení ministři a poslanci Evropského parlamentu,my, přírodovědecké ústavy z Evropy, se na vás obracíme s žádostí, abyste prokázali vedoucí úlohu ve prospěch přírody tím, že budete chránit a obnovovat ekosystémy našeho kontinentu ve prospěch všech.Jsme znepokojeni, velmi znepokojeni. Jako strážci přírodního dědictví, kde žije 80 % popsaných druhů na světě, chceme sehrát svou společenskou roli: upozornit evropské občany – a vás – na dramatický stav biodiverzity na naší planetě. Díky našim přírodovědným sbírkám víme a můžeme vám ukázat, o co jsme již přišli, co bylo ztraceno během posledních staletí, většinou v důsledku neudržitelné lidské činnosti. Vzhledem k tomu, že v současné době hrozí vyhynutí milionu druhů, doufáme, že přijmete správná rozhodnutí, abyste přírodu nenacházeli pouze v našich muzeích. Kromě přírodní krize se zrychluje i změna klimatu. Jsme svědky stále častějších vln veder, sucha, povodní a lesních požárů – extrémního počasí, které si již vyžádalo oběti na životech a poškozuje všechny ekosystémy. Vzhledem ke stále častějším dopadům na naše plodiny, které zhoršuje úpadek populací hmyzu, je ohrožena potravinová bezpečnost Evropy a živobytí mnoha jejích občanů. Ohroženo je dokonce i světové a evropské hospodářství, neboť polovina světového HDP je přímo spojena s biologickou rozmanitostí. Zpráva za zprávou, od regionálních či národních studií až po mezinárodní organizace, jako jsou IPCC a IPBES, hovoří jasně: musíme jednat ihned, a to nejen v oblasti klimatu, ale také v oblasti biologické rozmanitosti, protože obojí je spolu úzce a neoddělitelně spjato. Proto se na vás dnes obracíme. Stále máme naději, ale toto je naše poslední šance. Abychom mohli čelit přírodním katastrofám a zajistit si budoucnost na Zemi, máme na své straně mocného spojence: přírodu. V celé Evropě existují stovky příkladů průkopnických projektů a iniciativ na ochranu a obnovu přírody, od pobřeží přes půdu, lesy až po města. Vytvářejí situace, které jsou výhodné pro obě strany: prospívají místním komunitám, naší biologické rozmanitosti a chrání nás před změnou klimatu. S větším množstvím přírody na naší straně si zajistíme vlastní zdraví, blahobyt, ekonomiku a budoucnost na Zemi. Všude v Evropě obnovujeme říční systémy, mokřady, lesy a mořské prostředí, abychom se opět mohli těšit z přirozeného prostředí s rozkvětem divoké přírody a přístupem k čisté vodě. A to je důležité a je třeba v tom pokračovat. Ale to nestačí. Biologickou rozmanitost nelze chránit, pokud se zaměříme pouze na oblasti Natura 2000. Příroda je všude kolem nás, v našich městech, v zemědělských oblastech, dokonce i v našich průmyslových zónách. Musíme najít způsob, jak žít a pracovat společně s přírodou. Nejen ji chránit, ale považovat ji za svého partnera. Našeho nejdůležitějšího partnera, který ovlivňuje náš blahobyt a náš hospodářský rozvoj. Společný život s přírodou zajistí tisíce pracovních míst a příjmů v celé Evropě a je jedinou cestou k udržitelné budoucnosti. Vyzýváme vás, abyste hlasovali pro ambiciózní a silné nařízení o obnově přírody, jak jej navrhuje Evropská komise, a tím respektovali závazky vyplývající z globálního rámce pro biologickou rozmanitost, které jste přijali na 15. konferenci smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti v Montrealu loni v prosinci. Jsme přesvědčeni, že legislativní balíček navržený Evropskou komisí je správným přístupem založeným na vědeckých poznatcích. Pokud podpoříte návrh nařízení o obnově přírody, který stanoví právně závazné cíle pro obnovu ekosystémů, budou mít všichni Evropané hojné výhody. Máte šanci zajistit, aby lidé a příroda mohli i nadále žít společně v harmonii. Spoléháme na vás, že to zajistíte. Moc máte ve svých rukou. Pojďme obnovit přírodu, hned! Budeme na vaší straně, abychom tyto globální výzvy společně vyřešili. S pozdravem, S pozdravem, Ředitelé přírodovědných muzeí a botanických zahrad Johannes Vogel, Museum für Naturkunde Berlin

Michel Van Camp, Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Peter C. Kjærgaard, Natural History Museum of Denmark

DAVID Muséum national d'histoire naturelle

Jana Hoffmann, Museum für Naturkunde Berlin

Jiří Kvacek, National Museum Prague

Patrik Mráz, Charles University, Prague, Czechia

Klement Tockner, Senckenberg Gesellschaft für Naturschutz

Steph Scholten, The Hunterian, University of Glasgow

Angelika Brandt, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum

Urmas Kõljalg, Natural History Museum and Botanical Garden, Estonia

Christoph Häuser, Museum für Naturkunde Berlin

Thomas Borsch, Botanischer Garten Berlin

Katrin Vohland, (NHM Wien) Naturhistorisches Museum Wien (NHMW)

Pavel Stoev, National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences

Eva Alonso, Naturalis Biodiversity Center, The Netherlands

Patrick Michaely, National Museum of Natural History

Erik Smets, Naturalis Biodiversity Center

Gabor Csorba, Hungarian Natural History Museum

Rafael Zardoya, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

Ni Yan, Naturalis Biodiversity Center, The Netherlands

Joris Peters, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns

Elisabeth Haring

Paula Kankaanpää, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki

Christina Barilaro, Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Ursula Warnke, Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Stefan Örgård, Gothenburg Natural History Museum

Petros Lymberakis, Natural History Museum of Crete - University

Paul Braun, National Museum of Natural History, Luxembourg

Friederike Woog, State Museum of Natural History Stuttgart

Gila Kahila Bar-Gal, The National Natural History Collections of the Hebrew University Jerusalem

Nicholas Conard, University of Tübingen

Aidin Niamir, Senckenberg Society for Nature Research

Maria Nilsson Janke, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre

Christian Printzen, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt

Thomas Lehmann, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt

Julia Krohmer, Senckenberg Society for Nature Research

Irina Ruf, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Julian Taffner, Senckenberg Society for Nature Research

Sabine von Mering, Museum für Naturkunde Berlin

Lisa Lehnen, Senckenberg Society for Nature Research

Dr. Susanne Füting, Museum für Natur und Umwelt Lübeck

Gabriel de Souza Ferreira, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Julia Gerasimova, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt

Peter Jaeger, Senckenberg Research Institute

Douglas Gurr, Natural History Museum, London

Martin Husemann, Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels

Alexander Haas

Mats Havström, Gothenburg botanical garden

Eva Häffner, Botanischer Garten Berlin

Beata Papp, Hungarian Natural History Museum

Jiří Frank, National Museum, Czech Republic

Falko Glöckler, Museum für Naturkunde Berlin

Leon Hoffman, Senckenberg Institute für Naturforschung

Lorenzo Cecchi, Natural History Museum, University of Florence

Celia Santos, Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC

Andreas Beck, Botanische Staatssammlung München, SNSB-BSM

Lars Krogmann, Naturkundemuseum Stuttgart

Andreas Kunkel, Museum für Naturkunde Berlin

Ann Bogaerts, Meise Botanic Garden, Belgium

Marco Thines, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre // Goethe University, Germany

Nicholas Fraser, National Museums Scotland

Peter Giere, Museum für Naturkunde Berlin

Apolline Alfsen, Museum für Naturkunde Berlin

Birger Neuhaus, Museum für Naturkunde Berlin

Silvia Keinath, Museum für Naturkunde Berlin

Heike Scherf, Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment an der Universität Tübingen

Dorte Riemenschneider, European Citizen Science Association

MAGALIE CASTELIN, Muséum National d'Histoire Naturelle

Arnaud Maeder, Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève

Hans-Joachim Esser, Botanische Staatssammlung München, SNSB

Jürgen Deckert, Museum für Naturkunde Berlin

Vanni Moggi-Cecchi, Natural History Museum, University of Florence

Monique Hölting, Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change

Katharina Wölfel, Natural History Museum Vienna

Tobias Schneck, Senckenberg – Leibniz Institution for Biodiversity and Earth System Research

Dr. Dorte Janussen, Senckenberg Research Institute and Nature Museum, Frankfurt am Main, Germany

Stéphanie Bodin, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Mike G. Rutherford, The Hunterian, University of Glasgow

Bernhard Hausdorf, Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change

Anika Busch, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig

Dariusz Iwan, Museum and Institute of Zoology PAS

Ulrich Kotthoff, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels

Katherina Wipfler, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels

Andreas Hejnol, Phyletic Museum, Friedrich Schiller University Jena, Germany

Jendrian Riedel, Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels

Jasper Wubs, Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW)

Alexander Pachonick, BUND

Anjuli Calchera, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre

Giulia Torta, Botanical Garden of Florence - Natural History Museum, University of Florence

Niels Raes, Naturalis Biodiversity Center

Bart Ouvry, AfricaMuseum, Tervuren, Belgium

Dr. Rer.nat Kristina Articus, Internationale deutsche Schule Brüssel

Gregor Hagedorn, Museum für Naturkunde Berlin

Dr. Stanislav Edward Shmelev, Environment Europe Foundation

Hubert Höfer, Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Eva van der Veer, Naturalis Biodiversity Center, the Netherlands

Maria Tavano, Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”, Genova

Gaël Lymer, Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Daniel Mietchen, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries

Adriana Duarte, ICLEI Europe

Ulrike Sturm, Museum für Naturkunde Berlin

Goldberg UMons

Jacobs Guide nature des collines asbl

Veillat Swisstph Basel

Nicolas Laurent, Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Bauke de Vries, Saxion University of Apple’s Sciences

Uve Ramst, Tallinn Zoological Gardens, Estonia

Mhairi Stewart, Museum fur Naturkunde

Joppe Massant, Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Michelle Price, Vice-President of CETAF

Arnaud HENRARD, Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium

Amaryllis Vidalis, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns

Xiomara Cantera Arranz, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

GEORGIA PILIGOTSI, Environmental Economist

Stefanie Kaiser, Senckenberg Research Institute and Nature Museum, Frankfurt am Main, Germany

Miklos Balint, Senckenberg – Leibniz Institution for Biodiversity and Earth System Research

Matthias Nuß, Senckenberg Museum of Zoology Dresden

Eike Lena Neuschulz, Senckenberg

Sinje Weber, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, Frankfurt am Main, Germany

Nicole Scheunemann, Senckenberg Museum for Natural History Görlitz

Alexander Kieneke, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Barbara Feldmeyer, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Institute, Frankfurt am Main, Germany

Gianna Innocenti, Natural History Museum, University of Florence

Nicola Schoenenberger, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Florian Mombrial, Conservatoire et Jardin Botanique de Genève

Alma Kolleck, KIT

Manuela Knapp, Deutsch

Jacobia Dahm, citizen

Georg Schwede, Campaign for Nature

reklama Ředitelé přírodovědných muzeí a botanických zahrad



tisknout poslat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Dřevorubci zkušebně kácí stromy nad Edmundovou soutěskou v Českém Švýcarsku V ČR kvůli liknavosti úřadů mizí celé biotopy, mezitím je pokutován student za držení dvou motýlů Vědci požadují vyšší ochranu Jiřické nádrže v jihočeských Novohradských horách

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.