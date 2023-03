Republikový výbor České lesnické společnosti: Prosazujeme zachování stávající minimální výměry honiteb

Michal Ukropec 19.3.2023 09:00

Další zločinná organizace podpořila vraždící lůzu. Je vidět, jak myslivci vše ovládají. Ale my Strana zelených se všemi organizacemi sdruženými v platformě Národní ekologistické fronty jako je Duha, ČSOP, ČSO nebo Pitkovci to tak nenecháme, a budeme bojovat za zisky našich sponzorů do posledního dechu. S ekologismem na věčné časy a nikdy jinak!

Odpovědět