Spolky: Otevřený dopis ve věci výstavby zpevněné turistické trasy na Keprník včetně žádosti o neodkladné zastavení prací
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A proč tohle Správa CHKO dělá? Prý jde o protierozní opatření. Jak ale každý může vidět, tak technika buduje v NPR „dálnici“ na rovném úseku, kde žádná eroze nehrozí. Zřejmě jde tedy jen o záminku k plýtvání veřejnými financemi, ale především jde o ničení přírodního, estetického a turistického dědictví našich hor.
Dne 14. 7. proto ekologické organizace Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky odeslaly Otevřený dopis vedení Správy CHKO. Společně s tisíci dalšími milovníky hřebenovek Jeseníků vyzýváme Správu CHKO Jeseníky: neodkladně zastavte ničení přírody a stezky na Keprníku a veďme veřejnou diskusi o budoucnosti turistických stezek v Jeseníkách!
Vážení,
obracíme se na Vás tímto veřejným dopisem ve věci prováděné stavby – výstavby zpevněného kamenného turistického chodníku na vrcholu Keprníku v Národní přírodní rezervaci Šerák- Keprník a žádáme Vás o následující:
1) o neodkladné přerušení prací na prováděné stavbě v NPR Šerák-Keprník a o zastavení této škodlivé činnosti, která v podstatě nevratně likviduje přírodní, estetické a turistické dědictví našich hor,
2) o zajištění veřejné diskuse za účasti odborné i laické veřejnosti k tak zásadnímu tématu, jakým je dramatická změna podoby turistických tras ve vrcholových partiích Jeseníků (nejen na Keprníku, ale i na dalších zamýšlených vrcholech jako Malý Děd, Králický Sněžník a další),
3) o zohlednění a zapracování výsledků veřejné diskuse v takové formě, aby byla maximálně zachována autenticita, charakter a divokost horských turistických tras.
S velkým překvapením jsme o uplynulém víkendu zjistili, že na turistické červené stezce od Sedýlka pod Keprníkem směrem na vrchol zahájila Správa CHKO Jeseníky práce na výstavbě zpevněného kamenného turistického chodníku, který zásadním způsobem mění charakter a podobu turistické trasy s tím, že výstavba se provádí na území NPR s použitím stavebních strojů v podobě bagru a nakladače.
Informace se objevily na sociálních sítích a okamžitě vyvolaly doslova masivní bouřlivou reakci, ve které stovky a tisíce lidí vyjadřují rozhořčení a nespokojenost s touto výstavbou a kritizují Správu CHKO Jeseníky, která je paradoxně přímo iniciátorem a investorem stavby.
Společně s tisíci dalšími lidmi se domníváme, že protierozní opatření mají svůj význam na exponovaných strmých svazích, kde na tradiční divoké stezce může probíhat významná eroze, ovšem na mírných (i středních) svazích, jakým je právě vrchol Keprníku, nemá výstavba široké zpevněné cesty opodstatnění. Jsme přesvědčeni, že taková výstavba je nepřijatelným plýtváním s veřejnými financemi a je i v rozporu se zájmy ochrany přírody! Dochází k ekologickým škodám nejenom pohybem stavební techniky a rušením, ale i změnou terénu a přirozeného stavu prostředí, do kterého je zasazeno nepřirozené těleso širokého chodníku.
Zatímco veřejnost zde nesmí sejít ze stezky a nic utrhnout, je toto poškozování přírody v NPR (organizované přímo orgánem ochrany přírody) alarmující.
Nutno také dodat, že situace na Keprníku a v dalších lokalitách není tak vážná jako v Krkonoších, kudy na stezkách ročně proudí miliony turistů a jde o nejnavštěvovanější národní park Evropy. O to více je důležité zachovat jedinečný charakter horských turistických stezek Jeseníků, nikoliv nesmyslně dramaticky narušovat tradiční turistické a relaxační hodnoty pohybu v divoké přírodě.
Prováděná a námi zdokumentovaná úprava turistické stezky v NPR navíc představuje nebezpečí růstu overturismu v této oblasti a masivního využívání elektrokol a kol turisty, což povede k dalším negativním zásahům do ochrany přírody v této NPR.
Žádáme Vás o zveřejnění podrobných informací včetně finanční náročnosti o zamýšlené úpravě turistických tras v celé oblasti Jeseníků (CHKOJ + NPR Králický Sněžník) a o zajištění transparentní veřejné diskuse na toto téma. Je překvapující, že širokou diskusi s odbornou i laickou veřejností Správa CHKO neuskutečnila před zahájením výstavby.
Celou situaci považujeme za velmi vážné pochybení ze strany Správy CHKO Jeseníky.
Apelujeme na vás jakožto na dva zodpovědné vedoucí představitele Správy CHKO Jeseníky, abyste respektovali názory a požadavky široké veřejnosti a neodkladně zastavili zbytečné ničení veřejného dědictví našich hor v podobě jedinečných turistických stezek a zajistili zachování tradičních hodnot v souladu s ochranou horské přírody. Vaši odpověď a činy očekáváme co nejdříve.
Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, z.s. a Ivo Dokoupil, koordinátor spolku Hnutí pro Jeseníky
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