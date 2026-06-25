Svoboda zvířat: Reakce na komentář myslivkyně Elišky Marie Nedvědové
1/ Údajné prošetřování organizace Policií ČRAutorka v textu uvedla, že organizaci prověřuje Policie ČR za „podávání lživých a klamavých materiálů“. Naopak zcela účelově neuvedla, že se jedná o podání trestního oznámení. Trestní oznámení může učinit kdokoliv a z takového podání nelze dovozovat jakékoliv porušení zákona. Po našem upozornění byla tato formulace v již publikovaném textu upravena.
Podání účelových trestních oznámení nevnímáme jako obranu práva, ale jako klasickou zastrašovací taktiku. Jejím jediným cílem je umlčet legitimní kritiku a odvést pozornost od témat a praktik, na které naše organizace dlouhodobě upozorňuje. Ostatně jedno z těchto účelových trestních oznámení bylo policií již odloženo. U dalších to očekáváme. Toto “využívání” orgánů činných v trestním řízení k zastrašování považujeme za nezodpovědné vůči občanům i daňovým poplatníkům.
2/ Útok na činnost organizaceAutorka záměrně neuvádí fakt, že hlavní činností Svobody zvířat je ochrana zvířat prostřednictvím advokační činnosti. Jde o dlouhodobou, soustavnou a odbornou práci na změně zákonů ve prospěch zvířat. Je to práce na systémových změnách, které mají vliv na velké počty zvířat. Jedná se o personálně, odborně a velmi časově náročnou práci. Je tak logické, že tzv. přímá pomoc zvířatům tvoří vzhledem k charakteru činnosti organizace jen velmi okrajovou část aktivit.
Organizace má za sebou již celou řadu úspěchů. Díky dlouhodobé advokační práci se například podařilo dosáhnout konce chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice, cirkusy již nemohou zneužívat pro drezuru nově narozené jedince divokých druhů zvířat, ani tyto druhy množit nebo jinak nabývat. Svoboda zvířat je aktivní také v oblasti omezení pokusů na zvířatech. V současné době organizace aktivně bojuje proti norování a proti zneužívání živých lišek pro výcvik psů. A podrobuje veřejné i odborné kritice praktiky, které s tímto trýznivým způsobem lovu souvisí.
3/ Útok na financování organizaceSvoboda zvířat má na hlavní pracovní poměr 20 zaměstnanců, kteří pracují na různě velké úvazky. Průměrná hrubá měsíční mzda činí při přepočtu na skutečné úvazky 29 200 Kč. Ke zmíněnému počtu zaměstnanců spolupracuje organizace ještě se 7 kolegy, kteří nárazově a dle aktuálních potřeb odvádějí práci na DPP či DPČ.
Celkové mzdové náklady organizace samozřejmě výrazně navyšují povinné odvody zaměstnavatele na zaměstnance, které v ČR činí 33,8 % z hrubé mzdy (24,8 % na sociální a 9 % na zdravotní pojištění).
Útoky na výše mezd chtějí odpůrci Svobody zvířat organizaci pošpinit a odvést pozornost od věcí, které se jim nelíbí a na které Svoboda zvířat dlouhodobě upozorňuje. Místo věcné debaty o ochraně zvířat tak šíří lži o údajných vysokých platech. Zmínka o tom, že dárci nepřispívají na ochranu zvířat, ale na hezké dovolené zaměstnanců organizace, pak dalece přesahuje rámec konstruktivní debaty, které se samotná autorka ve svém textu dovolává.
4/ Vyvolávání strachu z přemnožení lišekNorováním se v České republice uloví přibližně pouze 3 % z celkového počtu ulovených lišek. Tento údaj je možné ověřit v oficiálních datech Českého statistického úřadu.
Zbývajících 97 % lišek je úspěšně a efektivně loveno jinými, standardními metodami, především odstřelem. Výpadek těchto 3 % lišek ulovených v norách lze v případě legislativního zákazu norování zcela spolehlivě a bezproblémově nahradit právě běžným odstřelem, aniž by došlo k narušení managementu krajiny. To ostatně potvrdil v nedávné reportáži České televize i zástupce odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství.
Trváme na tom, že norování je trýznivý způsob lovu. Zdaleka ne vždy norované zvíře reaguje okamžitým útěkem na povrch, a dochází tak k soubojům pod zemí. Naším cílem není zákaz regulace lišek, nelze však akceptovat, aby regulace probíhala nehumánním způsobem. Navíc zastánci norování taktně mlčí o tom, že jsou živé lišky zneužívány pro výcvik loveckých psů. A to je praktika, kterou bychom rozhodně neměli přehlížet.
5/ Vyvolávání strachu ze šíření nemocíKe zdravotním rizikům, které autorka v textu uvádí, se sluší dodat, že v případě echinokokózy (nemoc způsobená tasemnicí liščí) zůstává faktem, že nelze spolehlivě prokázat, zda byla přímým původcem nemoci liška, jiné zvíře či došlo k sekundární nákaze například nedostatečnou hygienou při sběru lesních plodů. Navíc daleko větší riziko z pohledu přenosu nemocí představují drobní hlodavci, pro něž jsou lišky přirozenými predátory.
Důkladnou analýzou dat Státního zdravotního ústavu lze dojít k tomu, že echinokokóza je v ČR dlouhodobě velmi vzácná. Většina let vykazuje 0–5 případů ročně. Evidované nárůsty počtu onemocnění se pohybují v nízkých jednotkách případů ročně. Nebagatelizujeme rizika přenosu nemocí ze zvířat na lidi, ale apelujeme na to, aby na veřejnosti nebyla záměrně vyvolávána panika.
K nákaze echinokokózou může dojít několika způsoby. Jedná se zejména o kontakt s trusem infikovaných zvířat, konzumací nemytých plodů či například manipulací se zvířaty nebo jejich srstí, což je aktuální například u koček, které loví hlodavce. Základní prevencí tak zůstává dodržování základních hygienických pravidel, nikoliv zabíjení zvířat.
Na závěr naší reakce uvádíme, že se v současné době blíží klíčová fáze legislativního procesu, v rámci kterého se norování a zneužívání lišek pro výcvik psů řeší. Některým zájmovým skupinám se tak nelíbí, že je naše organizace hlasem lidí, kteří si přejí tuto trýznivou praktiku ukončit a že jejich počet stále roste.
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