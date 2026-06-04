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Eliška Marie Nedvědová: Kampaň proti norování lišek pod drobnohledem

4.6.2026 | Eliška Marie Nedvědová |
Ilustrační snímek lišky.
Ilustrační snímek lišky.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Airwolfhound / Flickr
V posledních letech vede nezisková organizace Svoboda zvířat intenzivní kampaň za zákaz norování. Ve svých materiálech často vytváří manipulativní dojem, že jde o krutou praktiku, při níž jsou lišky trhány psy zaživa na kusy a umírají strašnou smrtí. Jenže takový popis naprosto neodpovídá tomu, jak norování ve skutečnosti probíhá. Je to jen účelová manipulace.
 
Norování není bezhlavé zabíjení lišek v podzemí. Moderní zkušební a výcvikové norování probíhá ve speciálních umělých norách, kde jsou zvířata oddělena mřížkou a nemohou se navzájem fyzicky napadnout. Cílem je ověření vloh loveckých psů a jejich schopnosti pracovat v podzemí. Mimo nácvik je úkolem psa lišku vyhnat z nory na povrch, kde ji rychle zastřelí myslivec. Obraz krvavého trhání lišek zaživa, který bývá veřejnosti předkládán, tak neodpovídá realitě provozovaného norování.

Ještě závažnější otázky však vyvolává kauza videovýpovědi údajné myslivkyně, kterou Svoboda zvířat zveřejnila. Ve videu zaznívala řada tvrzení o údajném týrání zvířat a mnoha případech krutého zacházení s liškami. Slečna měla být svědkem trhání lišek na kusy, liščat v době hájení, nevhodného chovu lišek v zajetí a brutálnímu zacházení s loveckými psy. Pokud by byla tato tvrzení pravdivá, šlo by o naprosto nepřijatelné jednání, které by si zasloužilo okamžité vyšetření a tvrdé postihy.

Právě proto chtěli myslivci v čele s předsedou Českomoravské myslivecké jednoty Jiřím Janotou celou záležitost prověřit. Nikdo z myslivců nestojí o to mít mezi seboulidi, kteří nedodržují zákon. Požadovali součinnost a informace, které by umožnily identifikovat viníky a zabránit případnému dalšímu týrání zvířat. Svoboda zvířat součinnost odmítla!

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A zde vyvstává zásadní otázka. Pokud organizace skutečně disponovala informacemi o desítkách týraných lišek, jak těmto zvířatům pomohla? Proč neumožnila vyšetření údajných případů? Proč neudělala vše pro to, aby byli případní pachatelé dopadeni a potrestáni? Pokud někdo tvrdí, že mu jde především o ochranu zvířat, pak by přece jeho prioritou mělo být zastavení utrpení konkrétních zvířat, nikoli mediální kampaň. Myslivci ale celou věc řeší přes PČR a celé vyjádření „údajné myslivkyně“ je prověřováno. Též i Svobodu zvířat nyní prověřuje PČR za podávání lživých a klamavých materiálů.

Další otázky se týkají hospodaření organizace. Svoboda zvířat pravidelně oslovuje veřejnost s výzvami typu: „I malý dar pro zvířátka může mnoho změnit.“ Lidé tak posílají peníze v dobré víře, že pomáhají zvířatům. Podle zveřejněných ekonomických údajů však organizace hospodaří s milionovými částkami. Z přibližně 13 milionů korun z darů lidí připadá kolem 8 milionů na mzdy a odměny zaměstnanců, je legitimní se ptát, jaká část vybraných prostředků skutečně směřuje k přímé pomoci zvířatům a jaká na provoz organizace samotné. Posílají lidé peníze na pomoc zvířatům, nebo na hezké dovolené zaměstnancům Svobody zvířat?

Debata o norování navíc často zcela opomíjí problém přemnožené lišky obecné. Stavy lišek v České republice jsou dlouhodobě velmi vysoké a podle mysliveckých statistik několikanásobně převyšují historické počty. Momentálně je liška v České republice osmkrát přemnožená. Liška je významným predátorem drobné zvěře, bažantů, koroptví, zajíců i hnízdících ptáků. Negativní dopady vysokých stavů na přírodu a biodiverzitu nelze ignorovat.

Stejně tak nelze přehlížet zdravotní rizika. Významná část populace lišek je nositelem tasemnice liščí (Echinococcus multilocularis). Toto parazitární onemocnění je přenosné na člověka a a je pro člověka smrtelné. Nemoc často probíhá skrytě a první příznaky se mohou objevit až po mnoha letech. Parazit nejčastěji napadá játra a bez včasné léčby může představovat vážné ohrožení zdraví.

Ochrana zvířat je důležitá a zaslouží si seriózní debatu. Ta však musí být založena na faktech, nikoli na emotivních kampaních, polopravdách a zjednodušeních. Laická veřejnost si zaslouží odpovědi na otázky kolem údajně týraných lišek, odmítnuté součinnosti při vyšetřování i využívání milionových darů od lidí, kteří chtějí zvířatům skutečně pomáhat.

Protože skutečná ochrana zvířat nezačíná u marketingových sloganů. Začíná tam, kde existuje ochota hledat pravdu, řešit konkrétní problémy a nést odpovědnost za vlastní tvrzení.

Tam, kde se jedná o zvířecí životy, nemá lež místo.

S mysliveckým pozdravem

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foto - Nedvědová Eliška Marie
Eliška Marie Nedvědová
Autorka je myslivkyně.

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