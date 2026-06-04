Eliška Marie Nedvědová: Kampaň proti norování lišek pod drobnohledem
Ještě závažnější otázky však vyvolává kauza videovýpovědi údajné myslivkyně, kterou Svoboda zvířat zveřejnila. Ve videu zaznívala řada tvrzení o údajném týrání zvířat a mnoha případech krutého zacházení s liškami. Slečna měla být svědkem trhání lišek na kusy, liščat v době hájení, nevhodného chovu lišek v zajetí a brutálnímu zacházení s loveckými psy. Pokud by byla tato tvrzení pravdivá, šlo by o naprosto nepřijatelné jednání, které by si zasloužilo okamžité vyšetření a tvrdé postihy.
Právě proto chtěli myslivci v čele s předsedou Českomoravské myslivecké jednoty Jiřím Janotou celou záležitost prověřit. Nikdo z myslivců nestojí o to mít mezi seboulidi, kteří nedodržují zákon. Požadovali součinnost a informace, které by umožnily identifikovat viníky a zabránit případnému dalšímu týrání zvířat. Svoboda zvířat součinnost odmítla!
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A zde vyvstává zásadní otázka. Pokud organizace skutečně disponovala informacemi o desítkách týraných lišek, jak těmto zvířatům pomohla? Proč neumožnila vyšetření údajných případů? Proč neudělala vše pro to, aby byli případní pachatelé dopadeni a potrestáni? Pokud někdo tvrdí, že mu jde především o ochranu zvířat, pak by přece jeho prioritou mělo být zastavení utrpení konkrétních zvířat, nikoli mediální kampaň. Myslivci ale celou věc řeší přes PČR a celé vyjádření „údajné myslivkyně“ je prověřováno. Též i Svobodu zvířat nyní prověřuje PČR za podávání lživých a klamavých materiálů.
Další otázky se týkají hospodaření organizace. Svoboda zvířat pravidelně oslovuje veřejnost s výzvami typu: „I malý dar pro zvířátka může mnoho změnit.“ Lidé tak posílají peníze v dobré víře, že pomáhají zvířatům. Podle zveřejněných ekonomických údajů však organizace hospodaří s milionovými částkami. Z přibližně 13 milionů korun z darů lidí připadá kolem 8 milionů na mzdy a odměny zaměstnanců, je legitimní se ptát, jaká část vybraných prostředků skutečně směřuje k přímé pomoci zvířatům a jaká na provoz organizace samotné. Posílají lidé peníze na pomoc zvířatům, nebo na hezké dovolené zaměstnancům Svobody zvířat?
Debata o norování navíc často zcela opomíjí problém přemnožené lišky obecné. Stavy lišek v České republice jsou dlouhodobě velmi vysoké a podle mysliveckých statistik několikanásobně převyšují historické počty. Momentálně je liška v České republice osmkrát přemnožená. Liška je významným predátorem drobné zvěře, bažantů, koroptví, zajíců i hnízdících ptáků. Negativní dopady vysokých stavů na přírodu a biodiverzitu nelze ignorovat.
Stejně tak nelze přehlížet zdravotní rizika. Významná část populace lišek je nositelem tasemnice liščí (Echinococcus multilocularis). Toto parazitární onemocnění je přenosné na člověka a a je pro člověka smrtelné. Nemoc často probíhá skrytě a první příznaky se mohou objevit až po mnoha letech. Parazit nejčastěji napadá játra a bez včasné léčby může představovat vážné ohrožení zdraví.
Ochrana zvířat je důležitá a zaslouží si seriózní debatu. Ta však musí být založena na faktech, nikoli na emotivních kampaních, polopravdách a zjednodušeních. Laická veřejnost si zaslouží odpovědi na otázky kolem údajně týraných lišek, odmítnuté součinnosti při vyšetřování i využívání milionových darů od lidí, kteří chtějí zvířatům skutečně pomáhat.
Protože skutečná ochrana zvířat nezačíná u marketingových sloganů. Začíná tam, kde existuje ochota hledat pravdu, řešit konkrétní problémy a nést odpovědnost za vlastní tvrzení.
Tam, kde se jedná o zvířecí životy, nemá lež místo.
S mysliveckým pozdravem
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