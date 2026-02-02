Tomáš Hrdinka: K uličnímu osvětlení v Praze
2.2.2026 | Tomáš Hrdinka |
Foto | Tomáš Hrdinka
Kompromis vychází z 1) energetické úspory - čím bělejší světlo, tak při stejném odběru energie lépe pocitově osvětluje okolí (světelný tok je vyšší), resp. na stejnou úroveň osvětlení stačí třetinový či poloviční odběr ve srovnání se sodíkovou výbojkou, dále z důvodu 2) bezpečnosti, protože při světlu blížícímu se barvou denní bílé jsou jasněji a věrněji identifikovatelné barvy a člověk méně něco přehlédne (třeba na přechodu) nebo se méně skryje (třeba v parku) a za 3) důvodu občanské přijatelnosti, protože modrá složka ve spektru může citlivějším osobám způsobovat nepříjemné pocity (např. oddálení spánku), případně mít podobný rušivý vliv na hmyz, ptáky apod.
Nicméně žijeme ve velkém městě, kde prim hrají jeho obyvatelé a jednotlivé zájmy se tak musejí vážit. Z hlediska energetické úspory by bylo nejlepší mít teplotu třeba 7-8000 K (studenou bílou), z hlediska bezpečnosti a věrnosti podání barev pak teplotu 4-5000 K (denní či neutrální bílou), z hlediska spánkových biorytmů a "večerní atmosféry" pak 1800-2000 K. Jako přijatelný kompromis tedy vychází teplota 3000 K, která je běžná i v metropolích na západ od nás. Na východě stále převládá žlutá sodíková technologie, ale je pouze otázkou času, kdy i tam se bude měnit.
THMP už vyměnilo asi 20 % všech lamp a v příštích několika letech postupně vymění i zbytek s tím, že prioritu mají hlavní silniční tahy (kvůli bezpečnosti) a křižovatky. Většinou se postupuje od spínače ke spínači, takže třeba část jedné ulice (např. Branická) už je vyměněna, část na výměnu čeká. Zde nejlépe si může řidič vyzkoušet rozdíl mezi novou a původní technologií, viz fotky zde. Vše je kombinováno i s novými stínidly, které pouštějí světlo pod sebe a minimalizují rozptyl světla do stran a nahoru, což pozitivně přispívá k omezení světelného smogu ve městě.
Sám bydlím ve druhém patře v ulici, kde bylo osvětlení již vyměněno a rozdíl je to značný a rozhodně pozitivní ve smyslu o kolik méně světla se teď dostane do bytu. Samozřejmě změna na silnicích ne všem musí hned připadat k lepšímu, je to hodně o zvyku, a mně samotnému se také "dojmově více líbí" původní, typicky žlutá Praha, ale takový je život/pokrok a důvody pro změnu osvětlení a pro zvolenou teplotu 3000 K jsem tu uvedl. Tak snad už je to všem teď jasnější.
Více o tématu v pořadu „Pro a proti“ Českého rozhlasu Plus, kam jsem byl coby radní pro životní prostředí Prahy 4 pozván vysvětlit důvody výměny společně se zastupitelkou HMP Prahy Kristýnou Drápalovou, která stojí za peticí proti bílému LED osvětlen (v čase 9:35:00):
Téma jsem shrnul a argumentačně doplnil i v příspěvku na Facebooku K uličnímu osvětlení v Praze, část II.
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
SV
Slavomil Vinkler2.2.2026 08:28
No ono to teplo velice klame. Nejde ani tak o teplotu výsledné barvy, jako o obsah modré!!! A ta by neměla být z hlediska zdraví i biodiverzity žádná, úspory neúspory...Odpovědět
EB
Emil Bernardy2.2.2026 15:05 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ona je to "teplota",u LEDek se to nějak vyjadřuje v Kelvinech,teplejší pro obývací místnosti,studenější,tedy i více modré na pracovní plochy,kdysi jsem to studoval když jsem kupoval osvětlení do domu.Prostě jiné spektrum barev.Nikdy jsem se nepídil po tom jak mně svítí čelovka.U pouličního osvětlení jsem na rozpacích.Ale jako řidič bych rozhodně byl spíše pro ostřejší světlo.Odpovědět
JŘ
Jaroslav Řezáč3.2.2026 05:26 Reaguje na Emil Bernardy
v načem městě jsme vyměnili tisíce světel a je oranžové. Nevím, proč musí mít jinde více bílé. Nehledě na to, že lze světla ztmavit což se užívá v obydlených zónách.Odpovědět
je třeba říci, že předpisy jsou zastaralé od doby se světla aut zlepšila. Není nutný, aby světelný rozptyl na sebe navazoval nebo se překrýval. Skutečně číst knížku na ulici v noci nepotřebujeme.