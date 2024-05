Sydney se potýká s kácením stromů kvůli výhledu na přístav

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na nejbohatších a nejzelenějších předměstích australského Sydney se množí případy kácení či jiných způsobů likvidace stromů. Podle ochránců přírody je zpravidla cílem otevřít výhled na přístav, což razantně zvýší cenu nemovitostí, píše zpravodajský server BBC News V únoru obyvatele oblasti kolem pláže Balmoral Beach šokoval případ, kdy neznámý člověk maskovaný černou kapucou navrtal devět více než stoletých fíkovníků a napustil je jedem. Jeden z místních lidí si dotyčného všiml, zahnal ho a incident nahlásil na policii. Úřady otvory navrtané do stromů vymyly a fíkovníkům podaly první pomoc v podobě prostředků povzbuzujících růst. Starostka čtvrti Carolyn Corriganová BBC řekla, že po týdnech napjatého čekání je nyní mírně optimistická a věří, že by stromy mohly přežít.

Za uplynulý rok bylo podle australského listu The Sydney Morning Herald nahlášeno více než 1000 případů poškození nebo likvidace stromů v oblasti největšího australského města. Nejbrutálnějším z nich bylo rozsáhlé kácení v Castle Cove.

Tato pohádkově krásná lokalita leží pouhých deset kilometrů od centra města. Obyvatelům tam nad hlavou poletují mořští orli, na trávnících před domy se pasou klokani a jeden z místních lidí BBC řekl, že ze svého balkonu dokonce zahlédl velrybu.

Loni v červenci ale dvojice turistů zaslechla hluboko v přírodní rezervaci, která se prostírá v příkrém svahu mezi přepychovými vilami a pobřežím, zvuk motorové pily. Pár se obrátil na úřady, které po několika týdnech odhalily rozsah zkázy. Zahubeno bylo na 265 stromů a dalších rostlin na ploše rovnající se rozlohou 14 tenisovým kurtům. Některé stromy byly poraženy, jiné navrtány a otráveny. Chemikálie byly použity v takovém rozsahu, že se úřady původně obávaly zamoření přístavu a úhynu mořských živočichů.

Pachatelé po sobě zanechali minimum důkazů - zelené rukavice, lahvičku od herbicidu a starou ceduli s varováním před vandalským ničením stromů, která byla očividně vytažena ze země a hozena ze svahu.

"Jedná se o nevyčíslitelnou ztrátu," uvedla Tanya Tayolorová, starostka předměstské obce Willoughby, jejíž je Castle Cove součástí. "Ten strom před námi je 100 let starý a 20 metrů vysoký," dodala při pohledu na torzo eukalyptu.

Podobnou spoušť odhalily úřady i v nedalekém Longueville. Tam bylo nelítostně zlikvidováno téměř 300 stromů a dalších rostlin - opět v blízkosti luxusních sídel.

O pár poloostrovů dál značky na malebném cyklistickém a pěším okruhu Bay Run označují místa, kde byly z břehů zálivu Iron Cove odstraněny mangrovy. Za cyklostezkou leží sídla, která bývají označována jako McMansions, což je obdoba českého podnikatelského baroka.

Přírodní krajina na okrajích velkých měst podle expertů přispívá ke zlepšení duševního zdraví jejich obyvatel, je vyhledávaným stinným místem při stále častějších vlnách vedra a funguje jako plíce měst sužovaných znečištěným ovzduším. Lokality v okolí Sydney, kde bylo kácení zaznamenáno, jsou oceňovány právě z těchto důvodů.

Podle některých názorů mohou za likvidací hustého porostu stát také obavy z požárů. Místní představitelé, s nimiž reportéři BBC mluvili, mají ale shodný názor. "Jsou za tím osobní zájmy," říká starostka Corriganová. "Mají pocit, že zaplatili za výhled, ne za dům," dodává.

Pohnat viníky před soud je podle místních úřadů velmi složité. A pokud se to podaří, pokuty jsou tak nízké, že nemají odstrašující efekt. Nejvyšší pokutu za posledních pět let ve výši 348 000 australských dolarů (5,3 milionu Kč) dostal podle BBC farmář, který vykácel pět kilometrů čtverečních vegetace. "Za některé z domů tady ale lidé dají od tří do osmi milionů australských dolarů (45,5 až 121 milionů Kč). Zaplatit úřadům pokutu je tak moc netrápí," uvedl místní obyvatel, který prozradil jen své křestní jméno Bill.

