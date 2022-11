Dvojí přístup ke správě lesů v Národním parku Šumava Foto | Zdenka Křenová / Přírodovědecká fakulta Univerztity Karlovy Fotografie z letošního léta ukazuje poškozené stromy u cesty při těžbě v lesích Kašperských Hor v lokalitě Pěnivého potoka. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Nedávno publikovaná studie ukazuje, že les v Národním parku Šumava prošel od orkánu Kyrill v lednu 2007 významnými změnami. Ty však nejsou rovnoměrně rozprostřeny po celém území parku. Vliv na podobu těchto změn mělo kromě fyzicko-geografických podmínek i rozdílné hospodaření vlastníků lesa. Takové změny se nevyhýbaly ani prioritním biotopům chráněným celoevropskou sítí lokalit Natura 2000. Soukromí vlastníci při řešení důsledků orkánu Kyrillu upřednostňovali své ekonomické zájmy, zatímco Správa NP Šumava, která pečuje o státní lesy na území NP, častěji volila metody k přírodě více citlivé.V posledních letech stále častější vichřice, letní sucha, přívalové srážky a další projevy klimatické změny vyvolávají tlaky i na lesní ekosystémy, a také na jejich správce. Šumava je největším českým národním parkem, který je ze zhruba 80 % zalesněn. Většina lesních pozemků je vlastněna státem a spravována Správou národního parku, avšak část území patří Městu Kašperské Hory. Autory studie proto zajímalo, jak se vyvíjel les od orkánu Kyrill, velké disturbance, která nastartovala rozsáhlou změnu lesních ekosystémů. V analýze byla hodnocena změna lesa od roku 2006 do roku 2017 v několika milnících – roce 2006 jako začátku sledovaného období, dále v roce 2007 po orkánu Kyrill a v letech 2012 a 2017, vždy tedy po pěti letech. Hodnocení probíhalo jen v severní části Národního parku Šumava, kde se také nachází území vlastněné Městem Kašperské Hory. Změny lesa byly rozčleněny do 4 kategorií: na území s ponechaným suchým lesem, polomy, holiny s odkorněnými kládami ponechanými k zetlení a holiny, ze kterých bylo dřevo vyvezeno. Změny ve stavu lesních porostů byly hodnoceny podle fyzicko-geografických podmínek (charakter reliéfu, klimatické poměry), podle vlastnictví pozemků a ve vybraných biotopech Natura 2000. Změna lesa je významně odlišná, pokud vezmeme v potaz jeho vlastnictví. Zatímco v lesích spravovaných národním parkem se holiny ve sledovaném období rozrostly 1,7x, nárůst v lesích Města Kašperské Hory byl čtyřnásobný. Podobný obrázek najdeme i v rámci biotopů Natura 2000 – významně se liší hospodaření mezi vlastníky, kdy nárůst holin v lesích Kašperských Hor je významně vyšší než v lesích státních. V rámci různých fyzicko-geografických podmínek byla proměna lesa největší v nejvýše položených partiích národního parku. V těchto částech Šumavy došlo k významně většímu nárůstu holin v lesích Kašperských Hor oproti lesům vlastněným státem. V nejvyšších polohách Šumavy Správa NP ponechala oproti lesům Kašperských Hor větší podíl lesů přirozenému vývoji. Souhrnně tak lze říci, že ve sledovaných jedenácti letech mezi roky 2006 a 2017 se les proměnil na území Národního parku Šumava různě podle několika faktorů – fyzicko-geografických poměrů, vlastnictví lesa i dotčených prioritních biotopů Natura 2000. Ve vyšších nadmořských výškách došlo k větší proměně lesa. Na pozemcích spravovaných Správou národního parku jsou jednotlivé proměny lesa (ať už podmíněné přírodními nebo antropogenními procesy) rovnoměrněji rozložené, zato v lesích Města Kašperské Hory významně převažuje nárůst holin, tedy tradičnějšího a k cílům národního parku méně citlivého způsobu lesního hospodaření. A to přes nemalé kompenzace, které jsou výměnou za citlivý management vlastníkovi vypláceny – mezi roky 2010 a 2017 to bylo dohromady zhruba 4,8 milionu eur. Nedávná kauza s nevhodným způsobem těžby (Děsivá devastace lesů v NP Šumava. Správa parku zastavila těžbu a vyšetřuje viníky) tak není ojedinělá, ale spíše zapadá do celkového trendu, jak se o lesy v rámci národního parku ve vlastnictví Města Kašperské Hory pečuje. Více viz KŘENOVÁ, Z., JANÍK, T., ROMPORTL, D. (2022): One Park, Two Owners - Inconsistencies in Forest Stewardship. Conservation Science and Practice. Published online. reklama Tomáš Janík Autor je pracovníkem katedry fyzické geografie Přírodovědecké fakulty v Praze. tisknout poslat

