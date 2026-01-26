https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/evropskym-netopyrem-roku-2026-se-stal-netopyr-stromovy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Evropským netopýrem roku 2026 se stal netopýr stromový

26.1.2026 04:46 | PRAHA (Ekolist.cz) | Česká společnost pro ochranu netopýrů
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Manuel Werner, Nürtingen, AG Fledermausschutz Baden-Württemberg / Wikimedia Commons
Titul "Netopýr roku" vyhlašuje pravidelně mezinárodní sdružení BatLife Europe, mezi jehož členy se řadí i Česká společnost pro ochranu netopýrů. Vítězem pro období 2026-2027 se hlasováním členských organizací stal netopýr stromový (Nyctalus leisleri). Ten je vázán na zachovalé přírodní prostředí a patří také mezi dálkové migranty, pro něž ČR představuje významnou zastávku.
 
"Netopýr stromový patří mezi typické lesní druhy. Svým výskytem je vázán na rozsáhlejší listnaté a smíšené lesy, jako úkryty využívá stromové dutiny. Někdy jej najdeme i v parcích se starými stromy. U nás patří k nehojně se vyskytujícím a málo probádaným druhům," přibližuje netopýra roku Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON).

Cílem kampaně Bat Species of the Year je podle Cepákové přitáhnout pozornost široké veřejnosti k netopýrům, kteří čelí různým nástrahám ze strany člověka. A napomoci tak k důkladnějšímu poznání jejich života a efektivnější ochraně.

"Netopýra stromového aktuálně ohrožuje především úbytek vhodných stanovišť, ale také plánovaná výstavba větrných elektráren. Můžeme jej považovat za vlajkový druh pro podporu ochrany původních lesních biotopů," uvádí Cepáková.

Biotopy cenné pro netopýra stromového, ale i další druhy letounů, u nás najdeme zejména ve zvláště chráněných územích. Netopýři proto sehrají také roli ambasadorů v novém osvětovém projektu ČESON zaměřeném na interpretaci přírodního dědictví a péči o zvláště chráněná území (ZCHÚ). "Prostřednictvím příběhů netopýrů, kteří jsou obyvateli těchto míst, chceme zlepšit postoj návštěvníků a jejich ochotu zapojit se do ochrany těchto cenných přírodních stanovišť," uvádí koordinátorka projetu Petra Schnitzerová.

Projekt přinese různé osvětové aktivity pro návštěvníky národních parků, CHKO, maloplošných chráněných území, lokalit Natura 2000 i národních geoparků. Podpoří rovněž pracovníky ochrany přírody v regionech v tématu environmentálního vzdělávání s využitím skupiny letounů. "Připravovat budeme např. questy, výpůjční místa s batůžky pro pozorování netopýrů, tištěného průvodce po zajímavých netopýřích lokalitách, vzdělávací akce a materiály a mnoho dalšího. Zda se z českého přírodního dědictví budou naši potomci radovat i v budoucnosti, závisí totiž na nás všech", dodává Schnitzerová.

Projekt V hlavní roli netopýr aneb interpretace přírodního dědictví prostřednictvím letounů finančně podpořil Státní fond životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, běží v letech 2025-2028.

reklama
 
Česká společnost pro ochranu netopýrů
tisknout poslat
Dále čtěte |
Foto: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Nadace Ivana Dejmala z Liberce loni rozdělila mezi projekty rekordní částku PR Jistebnické mokřady Foto: Zbyněk Sovík AOPK ČR Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady Sedmihradské mokřady Foto: Petra Stráníková, GREYCAT FILM z.s. ČSOP ČSOP vykoupil v Sedmihorských mokřadech další hektar pozemků

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist