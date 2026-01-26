Evropským netopýrem roku 2026 se stal netopýr stromový
Cílem kampaně Bat Species of the Year je podle Cepákové přitáhnout pozornost široké veřejnosti k netopýrům, kteří čelí různým nástrahám ze strany člověka. A napomoci tak k důkladnějšímu poznání jejich života a efektivnější ochraně.
"Netopýra stromového aktuálně ohrožuje především úbytek vhodných stanovišť, ale také plánovaná výstavba větrných elektráren. Můžeme jej považovat za vlajkový druh pro podporu ochrany původních lesních biotopů," uvádí Cepáková.
Biotopy cenné pro netopýra stromového, ale i další druhy letounů, u nás najdeme zejména ve zvláště chráněných územích. Netopýři proto sehrají také roli ambasadorů v novém osvětovém projektu ČESON zaměřeném na interpretaci přírodního dědictví a péči o zvláště chráněná území (ZCHÚ). "Prostřednictvím příběhů netopýrů, kteří jsou obyvateli těchto míst, chceme zlepšit postoj návštěvníků a jejich ochotu zapojit se do ochrany těchto cenných přírodních stanovišť," uvádí koordinátorka projetu Petra Schnitzerová.
Projekt přinese různé osvětové aktivity pro návštěvníky národních parků, CHKO, maloplošných chráněných území, lokalit Natura 2000 i národních geoparků. Podpoří rovněž pracovníky ochrany přírody v regionech v tématu environmentálního vzdělávání s využitím skupiny letounů. "Připravovat budeme např. questy, výpůjční místa s batůžky pro pozorování netopýrů, tištěného průvodce po zajímavých netopýřích lokalitách, vzdělávací akce a materiály a mnoho dalšího. Zda se z českého přírodního dědictví budou naši potomci radovat i v budoucnosti, závisí totiž na nás všech", dodává Schnitzerová.
Projekt V hlavní roli netopýr aneb interpretace přírodního dědictví prostřednictvím letounů finančně podpořil Státní fond životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, běží v letech 2025-2028.
