https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-a-proc-pecovat-o-stare-stromy-v-lese-vysvetli-pachnik-hnedy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak a proč pečovat o staré stromy v lese? Vysvětlí páchník hnědý

7.12.2025 05:55 | PRAHA (Ekolist.cz) | ČSOP
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Martina Kišelová / ČSOP
Orlinské údolí je unikátní tím, že díky špatné přístupnosti se zde zachovaly více než stoleté stromy, především duby, které zde vyrostly v původně světlém řídkém porostu. Údolí navazuje na vlašimský zámecký park, který je součástí evropsky významné lokality Vlašimská Blanice a ve kterém žije vzácný brouk páchník hnědý. Právě tento brouk, obývající výhradně staré stromy, je průvodcem novou naučnou stezkou.
 
Stezka představuje opatření, která ČSOP Vlašim ve spolupráci s městem Vlašim a Lesy ČR, lesním závodem Konopiště, v posledních letech realizoval. Zaměřuje se především na uvolňování nejcennějších starých stromových velikánů – tedy na odstranění konkurenčních stromů z jejich bezprostředního okolí, aby měly více světla, vody a živin a mohly tak déle žít.

Osluněné dřevo navíc prospívá páchníkům a dalším druhům hmyzu, které na těchto stromech nacházejí ideální podmínky. Současně opatření zahrnují i výsadbu a ochranu mladých dubů, které jednou převezmou jejich roli.

Orlinské údolí je vzácným příkladem spolupráce dobrovolné ochrany přírody se státními lesy a místní veřejnou správou. Dokladem je začlenění jeho východní části do sítě „Ostrovů přírody“ Lesů ČR, s. p.

Páchník hnědý
Páchník hnědý
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Martina Kišelová / ČSOP

Páchníkova stezka je okruh dlouhý 2,7 km. Obsahuje osm zastavení s nenápadnými panely, které nenarušují divokou krásu údolí. Trasa vede částečně po nové mlatové pěšině, kterou vybudovalo město Vlašim od konce ulice V Sadě k Vorlinské nádrži. Další část stezky vede úzkou lesní stezkou členitým terénem. Neklouzavá turistická obuv se určitě vyplatí. V nejprudší části přibyly zemní schody. Lesy ČR zrekonstruovali oblíbenou studánku a obnovily přístup k ní.

„Páchníkova stezka nemá přilákat davy, nejsou na ní ani žádné interaktivní prvky. Chtěli jsme do tohoto krásného koutu přírody zasahovat co nejméně a jen nenásilně informovat návštěvníky o hodnotách toho, co kolem sebe vidí, a vysvětlit smysl opatření na podporu nejen páchníka hnědého, ale celé skupiny organismů, které pro svůj život potřebují staré stromy,“ řekla Kateřina Červenková z ČSOP Vlašim.

Přečtěte si také |
Foto: Vendula Šmoldasová / Poodří žije K čemu byly hlavaté vrby? O mizejícím fenoménu Poodří hovoří arborista Ivan V. Bartoš

Stezka vznikla jako součást projektu Vzdělávání pro odolný les díky financování Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy a programu NET4GAS Blíž přírodě. „Podpora otevření nové Páchníkovy stezky je pro nás příležitostí přispět k ochraně vzácných biotopových stromů i k environmentálnímu vzdělávání veřejnosti. Ve vlašimském regionu jde již o třetí lokalitu, kterou jsme pomohli rozvíjet. Těší nás, že program Blíž přírodě přináší konkrétní výsledky,“ uvedl Michal Slabý, jednatel společnosti NET4GAS.

První lokalitou Blíž přírodě na Vlašimsku byl v roce 2016 Jinošovský lom, druhou o dva roky později Křížovský lom.

Základní údaje o Páchníkově stezce

Mapa stezky
Délka: 2,7 km, okruh
Počet zastavení: 8
Přístupnost: pěší, terén náročný až středně náročný
reklama
 
ČSOP
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

7.12.2025 08:32
Rozvolnění - prosvětlení pomůže každému lesu.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist