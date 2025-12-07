Jak a proč pečovat o staré stromy v lese? Vysvětlí páchník hnědý
Osluněné dřevo navíc prospívá páchníkům a dalším druhům hmyzu, které na těchto stromech nacházejí ideální podmínky. Současně opatření zahrnují i výsadbu a ochranu mladých dubů, které jednou převezmou jejich roli.
Orlinské údolí je vzácným příkladem spolupráce dobrovolné ochrany přírody se státními lesy a místní veřejnou správou. Dokladem je začlenění jeho východní části do sítě „Ostrovů přírody“ Lesů ČR, s. p.
Páchníkova stezka je okruh dlouhý 2,7 km. Obsahuje osm zastavení s nenápadnými panely, které nenarušují divokou krásu údolí. Trasa vede částečně po nové mlatové pěšině, kterou vybudovalo město Vlašim od konce ulice V Sadě k Vorlinské nádrži. Další část stezky vede úzkou lesní stezkou členitým terénem. Neklouzavá turistická obuv se určitě vyplatí. V nejprudší části přibyly zemní schody. Lesy ČR zrekonstruovali oblíbenou studánku a obnovily přístup k ní.
„Páchníkova stezka nemá přilákat davy, nejsou na ní ani žádné interaktivní prvky. Chtěli jsme do tohoto krásného koutu přírody zasahovat co nejméně a jen nenásilně informovat návštěvníky o hodnotách toho, co kolem sebe vidí, a vysvětlit smysl opatření na podporu nejen páchníka hnědého, ale celé skupiny organismů, které pro svůj život potřebují staré stromy,“ řekla Kateřina Červenková z ČSOP Vlašim.
Stezka vznikla jako součást projektu Vzdělávání pro odolný les díky financování Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy a programu NET4GAS Blíž přírodě. „Podpora otevření nové Páchníkovy stezky je pro nás příležitostí přispět k ochraně vzácných biotopových stromů i k environmentálnímu vzdělávání veřejnosti. Ve vlašimském regionu jde již o třetí lokalitu, kterou jsme pomohli rozvíjet. Těší nás, že program Blíž přírodě přináší konkrétní výsledky,“ uvedl Michal Slabý, jednatel společnosti NET4GAS.
První lokalitou Blíž přírodě na Vlašimsku byl v roce 2016 Jinošovský lom, druhou o dva roky později Křížovský lom.
Základní údaje o Páchníkově stezceMapa stezky
Délka: 2,7 km, okruh
Počet zastavení: 8
Přístupnost: pěší, terén náročný až středně náročný
