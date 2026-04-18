Jak zvýšit zastoupení javoru klenu v našich lesích?

18.4.2026 05:52 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Řezáč
Javor klen.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
Pro žádoucí přeměnu druhové skladby lesů ČR s cílem zvýšit jejich ekologickou stabilitu a druhovou diverzitu v reakci na negativní změny klimatu je vhodné zaměřit se na rozšíření málo zastoupených domácích dřevin. Jednou z nich je i velmi ceněný javor klen. Vzhledem k jeho nízkému zastoupení v lesích pouze jako vtroušené dřeviny nelze spoléhat na přirozenou obnovu. Proto bude nutné více využívat umělou výsadbu, při které je důležité sledovat úroveň genetické variability zdrojů reprodukčního materiálu s cílem založit dostatečně odolné porosty.
 
Zjišťováním genetické diverzity javoru klenu se zabývaly vědkyně z VÚLHM, v. v. i., útvaru Biologie a šlechtění lesních dřevin, při řešení výzkumného projektu NAZV č. QK23020020 – „Využití analýz DNA pro účely zachování žádoucí genetické diverzity uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu a pro genetickou charakterizaci populací méně běžných autochtonních druhů lesních dřevin“. Výsledky shrnuly v publikaci „Metodické postupy DNA analýz pro ověřování klonové příslušnosti a genetické diverzity u javoru klenu“.

Vědkyně v certifikované metodice představují postupy analýz DNA s využitím jaderných mikrosatelitových markerů pro získávání genetických charakteristik, jejichž cílem je objektivní ověřování deklarované příslušnosti ramet (jedinců) k určitému ortetu (klonu) a pro zhodnocení úrovně polymorfismu klonů v semenných sadech nebo směsi klonů javoru klenu.

Sledování genetické diverzity je nutné i při výběru vhodných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu pro zakládání semenných sadů, z nichž získáme osivo pro vysazování nových dostatečně variabilních porostů, které budou odolnější a budou zvyšovat biodiverzitu lesních ekosystémů.

Popis metodických postupů DNA analýz s využitím mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a zjišťování genetické variability mezi jedinci javoru klenu nebyl dosud pro potřeby semenných sadů nebo směsi klonů v ČR publikován.

Javor klen je poměrně mohutný strom, s přímým kmenem, v příhodných podmínkách se může dožívat 300 až 400 let. Je polostinnou dřevinou náročnější na půdní i vzdušnou vlhkost. Roste nejčastěji na humózních vlhčích půdách s vyšším podílem skeletu a na suťových půdách obohacených dusíkem. Kořenový systém srdčitého tvaru je hluboký a dřevinu v balvanité půdě dobře upevňuje.

V lesích je nejrozšířenějším druhem javoru, ale i tak jeho procentní zastoupení v našich lesích zůstává v současné druhové skladbě velmi nízké, vyskytuje se jako vtroušená dřevina na celém území ČR od lužních lesů až po horské oblasti.

Hlavním těžištěm jeho rozšíření jsou však podhorské a horské polohy, kde roste jako příměs v bučinách i smrčinách. Typický a hojnější je jeho výskyt v chladných úžlabinách a údolích podél potoků v suťových lesích spolu s ostatními suťovými dřevinami. Opadem značně zlepšuje půdu. Daří se mu také na provlhčených štěrcích. Poskytuje pevné roztroušeně pórovité dřevo s cennými vlastnostmi a širokým uplatněním, např. v truhlářství, kolářství, řezbářství a pro výrobu hudebních nástrojů.

Prověřovat variabilitu reprodukčních zdrojů je důležité z důvodu převážně roztroušeného výskytu javoru klenu. Pro zakládání porostů odolnějších ke změnám klimatických podmínek je podstatné vycházet z dostatečně geneticky variabilní množitelské základny, kdy úroveň variability lze zjistit právě na základě analýz DNA. Cílené zvyšování genetické variability porostů přispívá k jejich lepší odolnosti k možným chorobám, škůdcům a nepříznivým podmínkám klimatu.

Významné uplatnění vypracovaných metodických postupů DNA analýz je při procesu uznávání semenných sadů dle pravidel Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, kdy podmínkou poskytnutí dotačního titulu je odebrání referenčních vzorků pro případnou budoucí kontrolu správnosti klonů vybraných ortetů na základě DNA analýz.

Metodické postupy umožňující získávat poznatky o diverzitě javoru klenu budou také napomáhat plnit cíle nově schválené dlouhodobé strategie pro posílení ochrany a udržitelné biologické rozmanitosti „Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2026–2050“ a navazující „Akční plán pro období 2026–2030“. Tyto dokumenty jsou také v souladu s mezinárodními závazky České republiky.

Metodické postupy DNA analýz genetické identifikace jedinců javoru klenu mají celospolečenský přínos a podporují záchranu genofondu této v ČR méně zastoupené dřeviny.

Významným ekonomickým aspektem je přínos pro lesní hospodářství. Reprodukce genově bohatších populací zaručuje získání stabilnějších a odolnějších porostů, které budou zvyšovat biologickou rozmanitost, lépe se přizpůsobovat možným změnám klimatu, a tím přispívat k ochraně životního prostředí.

Vedle celospolečenských přínosů se dá reálně předpokládat i zvýšení tržeb z prodeje dřeva u vlastníků lesů v podobě budoucích zvýšených výnosů porostů založených z kvalitního reprodukčního materiálu. Lepší genetická produkční báze zvyšuje kvantitativní i kvalitativní těžební potenciál a přispívá tím ke zvýšení ekonomické životaschopnosti a konkurenceschopnosti trvale udržitelného obhospodařování lesů. Produkčním cílem pěstování javoru klenu jsou jednotlivé stromy s co možná největší hmotnatostí a rovným bezsukým kmenem.

Publikace Metodické postupy DNA analýz pro ověřování klonové příslušnosti a genetické diverzity u javoru klenu je volně ke stažení.

Autorky metodiky: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Olga Trčková, Bc. Kateřina Vítová, VÚLHM.

Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.
Karel Zvářal

18.4.2026 07:01
MB

Mirda B

18.4.2026 07:09
Ano plně souhlasím s navýšením procenta zastoupení listnatých dřevin v lesích,ale je také nutné zamyslet nad jeho využitím.V současné době se většina listnaté vlákniny a dokonce i kulatiny drtí a spaluje.
