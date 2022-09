Na narušování drnu jsou skauti dobří. A tak s nimi státní ochrana přírody navázala spolupráci Foto | Lucie Koryťáková Nováková / Lucie Koryťáková Nováková / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Při narušování drnu si děti užijí hodně legrace. Na snímku skauti z Přimdy chrání přírodu důkladným narušením drnu. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Plzeňském kraji je přírodní památka Kolowratův rybník. V pobřežním pásmu tu rostou vzácné masožravé rosnatky prostřední, které ale vytlačuje rozrůstající se třtina šedá. Skauti z Přimdy si vzali nad místem "patronát". A v roce 2021 se na lokalitu několikrát vypravili, pravidelně třtinu sekali, hrabali a posekanou hmotu odklízeli. A taky narušovali travní drn, což je důležité pro růst rosnatky, ale zároveň je to příležitost pro skauty se vyřádit. Dnes zástupci skautského hnutí a státní ochrany přírody podepsali dokument, který napomůže většímu zapojení skautů do praktické ochrany přírody. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.Skauti z Přimdy se do zásahu v přírodní památce nepustili o své vůli, ale pod dohledem průvodkyně z Agentury ochrany a přírody. Skauti se pod odborným dohledem věnovali i monitoringu, díky kterému se ověřilo, že po dvou letech pravidelné péče je porost třtiny menší a řidší a rosnatka prostřední se prokazatelně rozšiřuje na nová místa. Patronát skautů z Přimdy nad vybranou lokalitou není jediný. Program Patronátů už několik let rozvíjí Skautský institut, organizace, která pomáhá skautskému hnutí naplňovat jeho smysl. Patronáty fungují tak, že se skautský oddíl či školní třída propojí s odborníkem a se správcem nějakého přírodního území, které potřebuje péči. Děti se dozvědí, čím je zdejší příroda jedinečná, a následně se aktivně zapojí do péče o ni. Přebírají tak pomyslný patronát nad kouskem světa. Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR už na této bázi probíhá v Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Jihomoravském a Středočeském kraji, postupně se rozšíří i do dalších regionů. Foto | David Růžička / Skautský institut Podpis memoranda. Zleva starosta Junáka Josef Jose Výprachtický, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc a šéf Skautského institutu Miloš Říha. Pro větší zapojení dětí do praktické ochrany přírody dnes podepsali zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Junáka-českého skauta a Skautského institutu společné memorandum. Cílem je umožnit všem dobrovolníkům, zejména dětem, nejen lépe poznat okolní přírodu, ale také o ni začít aktivně pečovat. „Skauting by bez přírody nemohl existovat. Příroda není jen prostředí, ve kterém se skauting odehrává, je to navíc zdroj formativních a nezapomenutelných zážitků," říká ředitel Skautského institutu Miloš Říha. "Chceme, aby naše role v přírodě nebyla jen pasivní, ale abychom jí dokázali i účinně pomáhat, aby náš pobyt v ní byl zážitkem, poučením i reálným přínosem. K tomu nám spolupráce s AOPK ČR mimořádně pomáhá a moc si jí vážíme." „Podpis memoranda je logickým vyústěním spolupráce, která už nějakou dobu trvá. Výhodná je pro všechny – pro přírodu, kde se udělá kus práce, pro děti a mladé lidi, kteří poznají své okolí, a také pro nás ze státní ochrany přírody," vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. "Víme totiž, že bez zapojení místních se příroda chrání opravdu těžko. Někdy stačí zdánlivě málo – pravidelně pokosit, pohrabat, vytrhat, vyřezat, vyčistit zanesenou tůň.“ reklama tisknout poslat

