Netopýří ultrazvukové detektory – pro vědce i amatéry

Foto | Václav Bartuška / Václav Bartuška / Česká společnost pro ochranu netopýrů Pozorování netopýrů s pomocí ultrazvukových detektorů je velké dobrodružství

Netopýři - tajuplní tvorové žijící skrytě často i v našem nejbližším sousedství. Mezi jejich pozoruhodné vlastnosti patří nejen schopnost aktivního letu, již má tato skupina jako jediná ze savců, ale také jejich způsob orientace a lovu s využitím ultrazvuků, tzv. echolokace. A právě díky ní můžeme tyto noční tvory sledovat, i když je zrovna nevidíme.Některé zvuky vydávané netopýry můžeme slyšet na vlastní uši, neboť jejich frekvence částečně zasahuje do člověkem slyšitelného rozsahu. Jedná se především o sociální hlasy, kterými netopýři vyjadřují svůj strach, nelibost, vábí samice či jako novorozená mláďata volají svou matku.

Naproti tomu hlasy o vysokých frekvencích, které používají při lovu, u většiny druhů neslyšíme. Každý netopýr v průběhu letu vydává série druhově specifických signálů („výkřiků“) a s pomocí jejich ozvěn pak usuzuje na to, co se nachází kolem něj. K tomu, abychom mohli tyto zvuky zaznamenat, potřebujeme speciální přístroje - ultrazvukové detektory.

V současnosti existuje na trhu nabídka mnoha různých typů zařízení umožňujících jejich využití nejen ve vědě, ale rovněž laiky. Mezi nejdražší se řadí specializovaná zařízení umožňující přímé nahrávání ultrazvukových signálů a jejich následné přehrávání a analyzování s využitím počítačových programů. Takové přístroje spolu s potřebným softwarem jsou však finančně velmi nákladnou záležitostí a pro amatérského pozorovatele nejsou nezbytné.

Běžný milovník přírody ocení především jednodušší cenově dostupné detektory (rozmezí cca 3000 – 7000 Kč) se systémem heterodyning, které mu ale umožní uslyšet prakticky všechny naše druhy netopýrů, a některé i rozeznat.

Tento detektor má otočné kolečko, kterým se pomalu posouvá, čímž se přelaďují frekvence, na kterých lze netopýry uslyšet (v našich podmínkách jde o rozmezí cca od 15 kHz do 115 kHz). Jakmile pozorovatel zaslechne zvuk, ladí na nejhlasitější frekvenci a poslouchá rytmus a styl signálů. Podle nich pak může při troše zkušeností určit jednak to, co daný netopýr právě dělá (např. různé lovecké fáze) a s jistou mírou (ne)přesnosti i druh netopýra.

Foto | Eva Cepáková / Eva Cepáková / Česká společnost pro ochranu netopýrů Výzkumnický batůžek s vybavením pro pozorování netopýrů

Je třeba si ale také uvědomit, že přístroj zaznamenává všechny ultrazvuky, nejen ty netopýří - tedy i cinkání zipů, cvrkající kobylky, ultrazvuky produkované kolem, autem, šumícími stromy, vodou apod. Není tedy radno brát si na noční průzkum šusťákovou soupravu či bundu s mnoha zipy, které například nádherně napodobují netopýra rezavého z dálky. Je také dobré vyndat si drobné z kapes.

Jako pomůcku pro určování lze pak využít například klíč k akustickému určování netopýrů, který je volně k dispozici na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů www.ceson.org. Veškeré návody je však třeba brát s rezervou, neboť každý člověk vnímá zvuky trochu jinak.

Při určování je vždy důležité přihlédnout i k dalším záležitostem, jako je tvar siluety, chování netopýra (zda létá blízko vegetace, nad vodou či v otevřeném prostoru, v blízkosti úkrytu nebo z něj právě vyletuje atd.) a také k biotopu, kde zvířata pozorujeme.

Mezi levnější typy zařízení patří i detektory nastavené přímo na určitý výsek frekvence, většinou okolo 40 kHz, kde se ozývá mnoho našich druhů netopýrů. Tyto přístroje se cenově pohybují cca mezi 2000 - 8000 Kč. Je možné je využít při různých vzdělávacích akcích pro veřejnost a k výukovým programům pro školy, hodí se rovněž pro ochranářské projekty, kde se sleduje obecně přítomnost netopýrů na mnoha různých stanovištích (výskyt v panelových domech, v dutinách stromů, atd.). Konkrétní druh pak lze u obsazených míst určit už dražšími detektory umožňujícími přesnou identifikaci.

Mnohem dražší alternativou vhodnou pro skutečně zapálené laiky, jsou detektory obsahující systém time expansion, které umožňují nesrovnatelně přesnější identifikaci druhů. V tomto systému je několik posledních sekund ultrazvukového záznamu nahráno do vnitřní paměti přístroje, desetkrát zpomaleno a přehráváno v časové smyčce. Milovník netopýrů si tak může tyto zvuky nahrát do běžného STEREO diktafonu (či jiného kvalitního zvukového záznamníku), následně je zobrazit v akustickém programu a změřit a porovnat základní hodnoty pro určení jednotlivých druhů.

Kromě tradičních typů těchto detektorů, kde je třeba mít ještě diktafon a kartu, existují i různé novější modely spolupracující se systémem Android. Ty mají výhodu v tom, že jsou o něco levnější, nicméně problémem může být jejich kompatibilita s různými typy softwarů.

Každopádně ať už zvolíme jakoukoli z výše uvedených možností, můžeme se těšit na nově objevený svět v temnotách. Uvědomíme si nejen, kde všude kolem nás létají netopýři, ale také pozoruhodnou skutečnost, kolik dalších živočichů a dokonce i rostlin a předmětů produkuje ultrazvuk. Večer strávený v lese nebo u vody se tak najednou stane mnohem bohatším a zajímavějším.

Program Netopýří výzkumníci

Poslouchání netopýřích hlasů při večerních vycházkách je atraktivní nejen pro dospělé, ale i pro děti, a jde o skvělou příležitost, jak se se světem těchto pozoruhodných nočních savců blíže seznámit. Jak z výše uvedeného textu vyplynulo, existuje dnes celá škála na pořízení různě finančně náročných zařízení. I ty nejlevnější ultrazvukové detektory se však pohybují v řádech tisíců Kč. Proto bychom čtenáře rádi seznámili s novým programem „Netopýří výzkumníci“, jehož cílem je zpřístupnit sledování netopýrů s využitím ultrazvukových detektorů školním třídám a dalším zájmovým skupinám bez nutnosti nákupu tohoto drahého zařízení.

Základem programu jsou speciální „výzkumnické batůžky“, které obsahují vybavení pro pozorování netopýrů v terénu – ultrazvukové detektory, svítilny, jednoduchý klíč pro určování hlasů netopýrů, knihu Poznáváme naše savce přibližující všechny zástupce letounů v ČR a také popisy navržených tras vhodných pro pozorování netopýrů. Tyto batůžky jsou zdarma zapůjčovány zájemcům z řad školních kolektivů, zájmových kroužků, spolků apod. na samostatné večerní vycházky za netopýry. A to nejen skupinám přímo z daného města, ale i z jeho širšího okolí. Zápůjčky jsou realizovány ve spolupráci se spřátelenými místními subjekty - například Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Třeboňskou záchrannou stanicí, Střediskem ekologické výchovy Lipka v Brně nebo Pevností poznání PřF UPOL v Olomouci. Tímto způsobem si budou moci práci s ultrazvukovým detektorem vyzkoušet i organizace, které nemají prostředky na pořízení vlastního přístroje nebo ho teprve plánují zakoupit, případně chtějí tuto možnost využít pouze jednorázově pro zpestření výuky či jiného programu.

V rámci propagace programu se uskuteční i několik instruktážních seminářů spojených s večerní praktickou ukázkou pro zájemce z řad učitelů či vedoucích zájmových kroužků. Prezentace s návody pro práci s detektory a batůžky budou postupně k dispozici také online. Další doprovodnou aktivitu představuje soutěž o nejlepší blogový příspěvek přibližující zážitky z večerní vycházky za netopýry. První kolo soutěže má uzávěrku 31. října 2022. Všechny zúčastněné kolektivy získají památeční certifikát a autoři nejlepších příspěvků budou odměněni drobnými věcnými cenami.

Více informací (nejen) o programu Netopýří výzkumníci lze nalézt na webu České společnosti pro ochranu netopýrů.

