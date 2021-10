Ochranná pásma elektrického vedení. Místo kácení stromů může proběhnout řízená výsadbu rostlin

Dalibor Motl 24.10.2021 14:04

Záměr hezký a to PR mají celkem zvládnuté. Určitě to ale nebude zcela bezúdržbové. Asi by se dalo čekat že to může snížit interval údržby.

Do toho keřového patra poměrně rychle nalétnou břízy, jeřáby, osiky a další dřeviny. Z hlediska další údržby je potom nejproblematičtější ten šípek. Na podobné rovině bez velkých balvanů (jako je na snímcích) se do toho asi následně po nějakém zapěstování dá pouštět výkonný mulčovač. Na strmých kamenitých stráních se to bude muset udržovat ručně...



