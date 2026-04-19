Potkáme v našich lesích exotické dřeviny, jako je sekvojovec obrovský nebo zerav obrovský?

19.4.2026 05:28 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Řezáč
Experimentální výsadba sekvojovce obrovského na LS Vítkov (revír Odry) po pěti letech od výsadby.
Experimentální výsadba sekvojovce obrovského na LS Vítkov (revír Odry) po pěti letech od výsadby.
Foto | David Dušek / VÚLHM
V posledních letech se vlivem projevů klimatické změny zhoršuje zdravotní stav našich lesů. V důsledku rozsáhlých kalamit dochází k výraznému úbytku smrku a v menší míře i borovice. Těžiště obnovy lesů bude i do budoucna spočívat v hledání vhodných druhů našich domácích dřevin. Přesto se nabízí legitimní otázka, jestli je možné využít některé perspektivní a ekonomicky zajímavé geograficky nepůvodní druhy dřevin (GND) jako částečné, ale nikoli převažující, náhrady.
 
Na tuto zajímavou možnost se zaměřili vědci z VÚLHM, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno, při řešení výzkumného projektu NAZV QK22020045 „Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR“. Jedním z výstupů, který připravili pro praxi, je certifikovaná metodika „Zakládání experimentálních porostních směsí geograficky nepůvodních druhů dřevin s domácími dřevinami na příkladu sekvojovce obrovského a zeravu obrovského“.

Metodika popisuje zakládání experimentálních ploch zaměřených na tvorbu porostních směsí GND a domácích dřevin, jejich následnou porostní výchovu, hodnocení růstu, prosperity a jejich vlivu na složky životního prostředí (na půdu a domácí faunu a flóru).

Vědci si jako modelové dřeviny zvolili poměrně neobvyklé druhy – a to sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum) a zerav obrovský (Thuja plicata), které v našich podmínkách zatím nalezly uplatnění především v okrasném sadovnictví, ale zkušenosti s jejich lesnickým využitím jsou minimální.

Větší lesnické zkušenosti s pěstováním těchto severoamerických dřevin mají v západní Evropě, ale převážně z podmínek výrazně oceánického klimatu s neporovnatelně vyššími srážkovými úhrny. Zkušenosti z lesních výsadeb ve srovnatelných podmínkách okolních evropských států jsou omezené.

Pro jejich případné využití se tedy musí ověřit způsob a vhodnost pěstování v domácích podmínkách. Proto v posledních letech byly v České republice založeny experimentální výzkumné plochy s těmito dřevinami.

Legislativní vymezení užití GND v lesním hospodářství ČR je dáno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. S výjimkou modřínu opadavého a douglasky tisolisté mimo zvláště chráněná území (na základě zákona 364/2021 Sb.) jsou GND v režimu závazných stanovisek orgánu ochrany přírody. Zakládání experimentálních ploch GND tak musí probíhat na základě povolení šíření nepůvodních dřevin z výzkumných důvodů. Zakládání experimentálních ploch GND se předpokládá výlučně mimo oblasti zájmu ochrany přírody.

Sekvojovec obrovský – Sequoiadendron giganteum

Současná oblast přirozeného rozšíření sekvojovce zahrnuje relativně malé území v oblasti Sierra Nevada ve střední Kalifornii. Původní lokality s výskytem sekvojovce jsou předmětem ochrany přírody, přesto dochází k jejich úbytku. Jsou tvořeny ca 67 prostorově izolovanými „lesíky“ o několika jedincích až 20 000 stromech. Tyto porosty trpí nedostatečnou přirozenou obnovou, především z důvodu absence přirozených požárů.

Experimentální výsadba zeravu obrovského na LS Vítkov (revír Odry) po pěti letech od výsadby
Experimentální výsadba zeravu obrovského na LS Vítkov (revír Odry) po pěti letech od výsadby
Foto | David Dušek / VÚLHM

První výsadby v evropských lesích jsou datovány z roku 1862 u Weinheimu v Německu a druhé nejstarší u Belle Etoile v Belgii. Další evropské výsadby pochází až z období po druhé světové válce, kdy byl do lesních porostů vysazován např. v Rakousku. V Evropě se pěstuje především jako okrasná dřevina v zahradách, parcích a arboretech.

Zerav obrovský – Thuja plicata

Zerav obrovský roste na pacifickém pobřeží Severní Ameriky od Humboldtovy země (Kalifornie) po jižní Aljašku. Vnitrozemské populace se vyskytují od Britské Kolumbie do západní Montany a severního Idaha. Přirozeně roste od hladiny moře do výšky 910 m v jihovýchodní Aljašce. V Britské Kolumbii je jeho výškové rozšíření vyšší, od hladiny moře do 1190 m. Ve vnitrozemí se nachází ve výškách od 320 m do 2130 m. Největší rozsah výškového rozšíření má v Oregonu, kde se vyskytuje od hladiny moře až do 2290 m.

Přirozená obnova zeravu obrovského na LS Vítkov (revír Dubová).
Přirozená obnova zeravu obrovského na LS Vítkov (revír Dubová).
Foto | David Dušek / VÚLHM

Zerav je často přítomen ve všech stadiích sukcese lesa a zaujímá pionýrská, sukcesní i klimaxová stadia. Obvykle je však považován za klimaxový nebo téměř klimaxový druh. Vedle douglasky se jedná o hospodářsky nejvýznamnější dřevinu západního pobřeží Severní Ameriky.

V evropských lesích se pěstuje především ve Velké Británii, Irsku nebo Německu a Dánsku. Ojedinělé výsadby lze nalézt i v dalších evropských zemích (Polsko, Slovensko aj.).

Dendrochronologická porovnání z jižního Německa ukazují, že ačkoli je tloušťkový přírůst zeravu výrazně vyšší oproti smrku ztepilému, oba druhy reagují na klimatické změny podobně a zerav obrovský pravděpodobně není tolerantnější k suchu než smrk. Z Brandenburska v Německu jsou známé úspěšné podsadby zeravu obrovského pod borovici lesní.

Závěr

V lesním hospodářství ČR již máme pozitivní zkušenosti s pěstováním introdukovaných dřevin, jako je douglaska tisolistá nebo ořešák černý. Jedním ze způsobů adaptace lesů na klimatickou změnu je rozšíření počtu druhů i geograficky nepůvodních dřevin, které mohou dlouhodobě prosperovat v našich lesích a doplnit tak domácí dřeviny. Mohly by to být i sekvojovec obrovský a zerav obrovský.

Metodika „Zakládání experimentálních porostních směsí geograficky nepůvodních druhů dřevin s domácími dřevinami na příkladu sekvojovce obrovského a zeravu obrovského“ je volně ke stažení.

Autoři metodiky: Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.; VÚLHM

foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
PF

Petr Filippov

19.4.2026 07:02
Pěstování zeravu obrovského taková novinka není. Znám 2 porosty v lese mimo lidská sídla okolo 60 let možná i více. Jeden je ve Vlárském průsmyku, Bílé Karpaty a druhý na Soutoku pod Lanžhotem.
SV

Slavomil Vinkler

19.4.2026 07:53
No viděl jsem několik porostů s sekvojovce, metasekvoje i zeravů. Lesnická nyní mendlova universita je zkouší už dlouho. No proč nepěstovat i nepůvodní dřeviny v hospodářském lese? Ale jsou vzácné a tak slouží zvěři jako zákusek.
Ale měly by se intenzivně šířit i jedle, jedle na vhodných místech hlavně v CHKO.
