Proč ochranáři kácí stromky a keře?

Proč tam kácí a sekají? Proč raději něco nesází?

S předjařím jsme s naší ČSOP Morava vyrazili do terénu, tentokrát do Popic. Cílem bylo dělat vyřezávky náletových dřevin v přírodní památce Hochberk. S šířením pozvánky pro dobrovolníky ale přišly i námitky. Proč vlastně kácíme a sekáme? Kritika zásahů do volné přírody, likvidace křovin, které poskytují zvířatům úkryt a plody pro potravu, narušování „přírodních procesů“ a „volné přírody“. Je pochopitelné, že skupinka ochranářů s motorovými pilamii a pákovými nůžkami může působit zvláštně. Jenže oni zachraňují step. Ta je na rozdíl od všudypřítomných a rychle se šířících křovin čím dál vzácnější a ohroženější.

Suché stepní trávníky se stovkami unikátních druhů rostlin a živočichů patří mezi nejohroženější části přírody ve střední Evropě. Nedotčenou přírodu v Evropě téměř nepotkáme. Člověk v ní vyhubil velké kopytníky – zubry, pratury a divoké koně –, kteří u nás bezlesí v mnoha místech přirozeně udržovali pastvou, a téměř zlikvidoval šelmy. Sám ale postupně zavedl zemědělství, které někdy znamenalo i obohacení naší přírody o značné množství druhů a pestrých biotopů.

Tyto změny byly pozvolné a druhy i biotopy měly dost času se přizpůsobit. Středověká harmonická pastevní krajina s drobným hospodařením a bohatou přírodou dostala krutou ránu v polovině dvacátého století likvidací tradičního zemědělství. Zmizela malá políčka, louky i pastviny pro několik krav a stádo koz. Dnes využití krajiny čím dál tím víc podléhá průmyslovým zákonitostem.

Pokud necháme i poslední zbytky cenné přírody ve volné krajině svému osudu, promění se brzy na spleť pustých křovin jen s několika druhy zvířat. My ale doufáme v postupnou změnu zemědělství a lidského přístupu obecně v nějaký k přírodě citlivější. Do té doby se snažíme udržet maximum rostlin a živočichů v místech, kde se ještě vyskytují. Bráníme tedy step, plnou vzácných květin, motýlů a dalších opylovačů před keři, kterým vyhynutí rozhodně nehrozí.

Ačkoli si totiž spousta lidí myslí, že pravá příroda tkví v lesích, právě bezlesí – stepi, louky, lesostepi – jsou velmi často druhově nesrovnatelně bohatší. I lesy, aby v nich mohl skutečně bujet život, potřebují více světla, než aktuálně mají kvůli vysokému povinnému zakmenění (o nešťastných, kůrovcem sežraných monokulturách radši ani nemluvě).

Před a po.

Sázení stromů jako ochranářská činnost sice může vypadat pozitivněji než jejich výřez, s klimatickou změnou ale prudce roste význam stabilních a druhově bohatých bezlesých stepních stanovišť, z nichž se budou druhy šířit do (snad již brzy pestřejší) krajiny.

Doby, kdy okrašlovací spolky v zájmu “ochrany přírody” zalesnily Říp a vyhubily tím slušnou řadu druhů, jsou díkybohu pryč a ochranáři dnes spolupracují s vědci tak, aby krajina zůstala co nejpestřejší. Což často znamená utkat se s přírodní sukcesí. Pratuři, koně ani pasáček koz to za nás už neudělají.

Nutno také podotknout, že jednotlivé stromy, které jsme ponechali na místě, budou mít více prostoru, vody i světla k tomu, aby mohly úspěšně růst bez konkurence dalších dřevin. Na bohatou přírodu stepí mohou být právem hrdí i místní lidé, protože přímo za humny najdou něco, co je neopakovatelné a co nemá nikdo jiný.

Pro ilustraci stavu jsme pořídili soubor fotografií ze stejného místa před a po výřezu. Neprostupné šípkovo-hlohovo-svídové houští možná může poskytnout hnízdiště několika druhům ptáků, moc obživy v něm ale nenajdou. Prořezávka umožní návrat hmyzu (tedy opylovačů i potravy pro další živočichy). A křovin pro hnízdění ptactva zůstane na místě stále více než dost.

