Sběr semínek lučního kvítí pomůže obnovit druhově bohaté louky
Český svaz ochránců přírody a Farma Blatnička se rozhodli obnovit zašlou slávu místních luk, které ještě v 50. letech zabíraly výměru několik stovek hektarů. Spolu s dobrovolníky sbírají semena lučních bylin, které pak použijí na dosetí stávajících druhově ochuzených luk i k zalučnění orné půdy na místech, kde ještě před 70. lety byly louky.
Nejbližší brigáda – sběr semínek lučního kvítí – proběhne v sobotu 6. 9. 2025 od 10 hodin. Dobrovolníky zavedou na loučku, na které se zastavil čas a jakoby zázrakem unikla kolektivizaci. Další brigády na sběr semínek se uskuteční o víkendech v září a říjnu 2025, protože semena různých druhů dozrávají postupně.
Nasbírána semínka pak použijí na obnovu luk v okolí Hluku a Blatničky. Výsledkem bude propojení současných fragmentů původních, leč již ochuzených, luk do souvislého celku táhnoucího se napříč katastry. Na obnovených loukách opět pokvetou šalvěje, chrpy, krvavce, omany a mnohé další druhy rostlin. Louky budou nejen hezké na pohled, ale stanou se opět domovem pro řadu druhů hmyzu a dalších živočichů. Propojený komplex lučních stanovišť umožní jejich migraci napříč krajinou, která je dnes značně zorněná a intenzivně využívaná.
Kromě přímého výsevu budou využité i další metody zalučňování, aby byla jistota, že na obnovených loukách porostou opravdu všechny druhy rostlin a žádný druh nebude chybět.
Během podzimu, v době dozrávání semen, budou posečeny vybrané druhově bohaté louky. Seno z nich se pak převeze a rozhodí na ornou půdu. Takto se na obnovovanou louku dostane mnohem více druhů rostlin, než by bylo možné nasbírat ručně. Dobrovolníci budou potřeba na rozhazování sena, aby semena vypadala rovnoměrně po celé zalučňované ploše a nezůstala na povrchu silná vrstva sena, která by bránila jejich klíčení.
Příští rok se ještě dosejí semena, které sklidí speciálně upravený kombajn. Takto získané osivo obsahuje převážně semena trav, které jsou na louce také důležité. Semínka bylin se technikou obtížně sbírají, protože dozrávají v různou dobu a v různé výšce. Nevýhodou zalučňování senem je, že při manipulaci se senem (nahrabování a nakládání před převozem) spousta semen vypadne a zůstane na původní louce. Aby výsledkem snažení byla kvetoucí louka, jak má být, je nutné všechny tři výše zmíněné způsoby zalučňování kombinovat.
Dobrovolníci se mohou hlásit na csophluk@gmail.com.
