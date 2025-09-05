https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/sber-seminek-lucniho-kviti-pomuze-obnovit-druhove-bohate-louky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sběr semínek lučního kvítí pomůže obnovit druhově bohaté louky

5.9.2025 05:57 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Farma Blatnička
Druhově bohaté louky se v okolí Hluku a Blatničky vyskytovaly nepřetržitě několik tisíc let od konce poslední doby ledové. Po celou tuto dobu zde nebyl les, ani pole. Ještě v roce 1928 sem brněnský profesor Josef Podpěra přivedl na botanickou exkurzi botaniky z Británie, Holandska, Lotyšska, Maďarska, Rumunska, Ruska, Švédska a USA. Ti zde obdivovali stepní porosty, na kterých převládal kavyl tenkolistý (Stipa tirsa), v místním nářečí nazývaný „miliové péří“ nebo „čertovo péří“.
 
Tyto louky však v minulém století tvrdě zasáhla kolektivizace. Většina luk byla bezohledně rozorána. Kavyl, stejně jako mnoho dalších druhů lučních rostlin, ze zdejších luk zcela vymizel kvůli necitlivému kořistnickému zemědělství. Dnešní louky jsou proto většinou druhově chudé. Hezké luční kvítí můžete potkat jen na malých mezích a lučních fragmentech, kam se nedostala velká zemědělská technika. Kavyl je na tom ještě hůř, přežívá už jen na několika málo metrech čtverečních v místní rezervace.

Zdroj | Farma Blatnička

Český svaz ochránců přírody a Farma Blatnička se rozhodli obnovit zašlou slávu místních luk, které ještě v 50. letech zabíraly výměru několik stovek hektarů. Spolu s dobrovolníky sbírají semena lučních bylin, které pak použijí na dosetí stávajících druhově ochuzených luk i k zalučnění orné půdy na místech, kde ještě před 70. lety byly louky.

Nejbližší brigáda – sběr semínek lučního kvítí – proběhne v sobotu 6. 9. 2025 od 10 hodin. Dobrovolníky zavedou na loučku, na které se zastavil čas a jakoby zázrakem unikla kolektivizaci. Další brigády na sběr semínek se uskuteční o víkendech v září a říjnu 2025, protože semena různých druhů dozrávají postupně.

Zdroj | Farma Blatnička

Nasbírána semínka pak použijí na obnovu luk v okolí Hluku a Blatničky. Výsledkem bude propojení současných fragmentů původních, leč již ochuzených, luk do souvislého celku táhnoucího se napříč katastry. Na obnovených loukách opět pokvetou šalvěje, chrpy, krvavce, omany a mnohé další druhy rostlin. Louky budou nejen hezké na pohled, ale stanou se opět domovem pro řadu druhů hmyzu a dalších živočichů. Propojený komplex lučních stanovišť umožní jejich migraci napříč krajinou, která je dnes značně zorněná a intenzivně využívaná.

Kromě přímého výsevu budou využité i další metody zalučňování, aby byla jistota, že na obnovených loukách porostou opravdu všechny druhy rostlin a žádný druh nebude chybět.

Zdroj | Farma Blatnička

Během podzimu, v době dozrávání semen, budou posečeny vybrané druhově bohaté louky. Seno z nich se pak převeze a rozhodí na ornou půdu. Takto se na obnovovanou louku dostane mnohem více druhů rostlin, než by bylo možné nasbírat ručně. Dobrovolníci budou potřeba na rozhazování sena, aby semena vypadala rovnoměrně po celé zalučňované ploše a nezůstala na povrchu silná vrstva sena, která by bránila jejich klíčení.

Příští rok se ještě dosejí semena, které sklidí speciálně upravený kombajn. Takto získané osivo obsahuje převážně semena trav, které jsou na louce také důležité. Semínka bylin se technikou obtížně sbírají, protože dozrávají v různou dobu a v různé výšce. Nevýhodou zalučňování senem je, že při manipulaci se senem (nahrabování a nakládání před převozem) spousta semen vypadne a zůstane na původní louce. Aby výsledkem snažení byla kvetoucí louka, jak má být, je nutné všechny tři výše zmíněné způsoby zalučňování kombinovat.

Dobrovolníci se mohou hlásit na csophluk@gmail.com.

reklama
 
Český svaz ochránců přírody Hluk a Farma Blatnička
tisknout poslat
Dále čtěte |
Zarostlý břeh Foto: Kichigin Shutterstock Hrádek nad Nisou promění požární nádrž na biotop Když step kvete i mlčí Foto: Pražská pastvina Když step kvete i mlčí. Proč je důležité pečovat i ve „špatných“ letech Porost vzniklý vysetím bělokarpatské regionální směsi. Foto: Ivana Jongpierová ČSOP obnovuje louky pomocí regionálních směsí osiv

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 19

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 17

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 9

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

Lidé se v září budou moci podívat do kanalizace pod Staroměstskou radnicí

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Diskuse: 3

Když step kvete i mlčí. Proč je důležité pečovat i ve „špatných“ letech

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist